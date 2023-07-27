Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир
12:36 27.07.2023 (обновлено: 12:44 27.07.2023)
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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Первый рейс авиакомпании Air Algerie из Санкт-Петербурга в Алжир отправился 27 июля. Об этом сообщили авторы телеграм-канала аэропорта Пулково.
Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
По словам директора по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асията Халваши, это первый в истории аэропорта Пулково регулярный рейс на африканский континент.
"Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отметил Халваши.
Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.
Как сообщали журналисты издания Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит саммит "Россия-Африка". В мероприятии принимает участие 49 из 54 африканских стран.
07:56Главное в деталяхРоссия возвращается в Африку. С чем ей предстоит там столкнутьсяПрезидент РФ Владимир Путин написал статью, посвящённую перспективам сотрудничества России с африканскими странами. Статья была опубликована в преддверие саммита Россия-Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27-28 июля.