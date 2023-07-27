https://ukraina.ru/20230727/1048297470.html

Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир

Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир - 27.07.2023 Украина.ру

Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир

Россияне получили еще одну возможность для планирования вылетов в страны Европы, Азии, Африки и Северной Америки

2023-07-27T12:36

2023-07-27T12:36

2023-07-27T12:44

новости

авиарейсы

алжир

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Первый рейс авиакомпании Air Algerie из Санкт-Петербурга в Алжир отправился 27 июля. Об этом сообщили авторы телеграм-канала аэропорта Пулково.Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.По словам директора по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асията Халваши, это первый в истории аэропорта Пулково регулярный рейс на африканский континент."Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отметил Халваши.Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.Как сообщали журналисты издания Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит саммит "Россия-Африка". В мероприятии принимает участие 49 из 54 африканских стран.

https://ukraina.ru/20230727/1048285374.html

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новости, авиарейсы, алжир