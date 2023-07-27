Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир - 27.07.2023 Украина.ру
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Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир
Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир - 27.07.2023 Украина.ру
Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир
Россияне получили еще одну возможность для планирования вылетов в страны Европы, Азии, Африки и Северной Америки
2023-07-27T12:36
2023-07-27T12:44
новости
авиарейсы
алжир
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Первый рейс авиакомпании Air Algerie из Санкт-Петербурга в Алжир отправился 27 июля. Об этом сообщили авторы телеграм-канала аэропорта Пулково.Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.По словам директора по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асията Халваши, это первый в истории аэропорта Пулково регулярный рейс на африканский континент."Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отметил Халваши.Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.Как сообщали журналисты издания Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит саммит "Россия-Африка". В мероприятии принимает участие 49 из 54 африканских стран.
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новости, авиарейсы, алжир
Новости, авиарейсы, Алжир

Из Санкт-Петербурга отправился первый регулярный рейс в Алжир

12:36 27.07.2023 (обновлено: 12:44 27.07.2023)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным
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Россияне получили еще одну возможность для планирования вылетов в страны Европы, Азии, Африки и Северной Америки
Первый рейс авиакомпании Air Algerie из Санкт-Петербурга в Алжир отправился 27 июля. Об этом сообщили авторы телеграм-канала аэропорта Пулково.
Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
По словам директора по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асията Халваши, это первый в истории аэропорта Пулково регулярный рейс на африканский континент.
"Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отметил Халваши.
Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.
Как сообщали журналисты издания Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит саммит "Россия-Африка". В мероприятии принимает участие 49 из 54 африканских стран.
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