https://ukraina.ru/20230727/1048285888.html

Сатанисты против веры. Запад боится украинского православия как центра силы России

Сатанисты против веры. Запад боится украинского православия как центра силы России - 27.07.2023 Украина.ру

Сатанисты против веры. Запад боится украинского православия как центра силы России

События в Верховной Раде Украины и на заседании Совбеза ООН 26 июля 2023 года подтвердили очевидное: коллективный Запад хочет любой ценой уничтожить каноническое православие в Украине, чтобы таким образом нанести еще один удар по русскому миру.

2023-07-27T08:28

2023-07-27T08:28

2023-07-27T08:28

эксклюзив

владимир скачко

украина

православие

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Украинский парламент не смог рассмотреть законопроект, запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ), единственную каноническую церковь канонического же православия. Народные депутаты с одной стороны, банально ушли от духовного (точнее – бездуховного) в материальное: рассматривали законопроект №7588 по управлению землями госпредприятий, смысл которого сводился к определению, кто эти земли быстрее и продуктивнее захватит, когда придет очередной виток "прихватизации".Однако, как говорится, собака в этом деле порылась глубже – дальше депутаты должны были рассмотреть документ о восстановлении порядка прямого декларирования доходов всеми чиновниками, депутатами прочими представителями власти. Это, ясное дело, удар под дых многим орущим сегодня в Украине о "бедствиях народа", но продолжающих наживаться на раздерибане и передерибане страны и остатков народного достояния.Все в Раде получилось, как нельзя лучше. Фракция партии "Батькивщина" подзабытой уже Юлии Тимошенко заблокировала работу Рады под видом "защиты украинской земли" (это давняя политфишка "юльков" -- сторонников Тимошенко, поддерживающая их рейтинг). А потом разошлись в разные стороны и под разными предлогами представители пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН). Они обвинили "юльков" в боязни декларирования. "Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы, чтобы "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по восстановлению декларирования", -- заявил лидер фракции СН Давид Арахамия. Однако Ирина Геращенко, представительница партии "Евросолидарность" бывшего президента Петра Порошенко, внесла ясность: что заседание парламента продолжалось всего час из-за неявки нардепов "Слуги народа".На самом же деле "слуги" действительно просто срывали заседание парламента, чтобы ни рассматривать в том числе и закон о запрете УПЦ. У них просто не хватало голосов для его принятия, а непринятие закона – это крупный провал неонацистов Зеленского накануне большой православного праздника – Дня Крещения Руси и Дня памяти равноапостольного князя Владимира-крестителя Руси. Кураторы на Западе могли и не простить такой провал в тылу на фоне поражений на фронте.Зато на Западе с украинским православием поборолись более успешно – там на заседании Совета безопасности ООН председательствующий представитель Великобритании просто не дал выступить и рассказать о том, что неонацистский режим президента Владимира Зеленского творит с церковь, ее священниками и верующими, бывшему Макаровскому епископу УПЦ на покое Гедеону (Харону), экс-викарию Киевской епархии и экс-наместнику Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве.Британец в ООН знал, о чем расскажет иерарх. Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский пересказал слова, которые планировал произнести епископ Гедеон. Он, в частности, поведал бы историю о четырех священнослужителях УПЦ, которых на территории, подконтрольной Киеву, в холодную пору солдаты ВСУ загнали в ледяную воду и требовали от них прославления киевского режима. Но священник проявили мужество и силу православного духа и не сдались. Трое из них замерзли и утонули, а один потерял сознание и его течением отнесло от места трагедии. Он выжил и смог поведать эту историю.Но Запад очень не хотел, чтобы о ТАКОМ преследования украинского православия в мире знали. Более того – узнали со столь высокой трибуны. "То, что меня не допустили на заседание ООН, это вопиющее беззаконие -- прежде всего со стороны самой Организации Объединенных Наций, потому что там есть свои законы, которые сегодня нарушил председательствующий от Великобритании, решив лишить меня слова. Это было полное беззаконие, нарушение самого Устава ООН. У них, видимо, есть страх -- страх правды. Не дать сказать человеку слово -- это прежде всего расписаться в своей беспомощности, фактически они испугались", -- сказал епископ Гедеон журналистам.Но о ситуации с православием в Украине пришлось узнавать именно в Нью-Йорке. Перед СБ ООН выступил Ян Таксюр, православный публицист, а сейчас член общественного движения "Другая Украина", в Киеве приговоренный к 12 годам заключения и переданный России по обмену пленными. Он и рассказал в ООН: "За что же украинское правосудие обошлось так с 73-летним человеком, имеющим онкозаболевание? Основная причина — в своей авторской программе, в стихах и статьях я защищал каноническую Украинскую православную церковь. Говорил о притеснении ее украинским государством и органами безопасности. Подчеркну: моя личная история — это только малая часть тех гонений и того террора, которые последние несколько лет развязаны по отношению к Украинской православной церкви и ее последователям". По словам Таксюра, повод для гонений – создание в 2018 году при участии на тот момент президента Порошенко, госсекретаря США Майка Помпео и Константинопольского патриарха Варфоломея I новой религиозной организации — ПЦУ (Православной церковь Украины). Вот ради признания этих классических раскольников единственной церковью и стали требовать от всех остальных и от древней канонической церкви -- УПЦ – переходить в новую структуру.И как! "Сразу же начались бесчинства: захваты храмов, их перерегистрация, угроза судебной и физической расправы", -- рассказал Таксюр.Это фактически сорвало в тот же день и второе заседание Совбеза ООН, посвященного украинской проблематике. Оно было инициировано Украиной и было посвящено якобы "разрушению Россией памятников культурного наследия Одессы", но, как вы понимаете, от духовного опять свелось к сугубо материально-денежному – к возможности продления так называемой зерновой сделки. Представители России отказались выступать на нем, протестуя и против беспочвенных обвинений и против недопуска к выступлениям епископа Гедеона. Выступающие же представители Запада все опять свели к "преступлениям России", которая якобы и совершает все преступления в Украине. В том числе, и против церкви.И такое оголтелое поведение представителей Запада, направленное на оправдание уничтожения канонического украинского православия, в принципе, давно понятно и объяснимо банальной борьбой против России и ее влияния в мире. И Западом оправдывается идеологически и мировоззренчески.Запад поощряет уничтожение канонического православия в Украине, имеющего духовные и нравственные связи с "материнской" Русской православной, по-всякому: пытается запретить УПЦ, поощряет возрождение и развитие сектантства, всех видов как бы национального "славянского" язычества и даже откровенных сатанинских культов потому что возвращается к старой мантре – в том, что Россия такая, какая есть виновато именно православие. Будь она католической – с ней не было бы проблем, ее бы давно подчинили Западу и сделали его приемлемой и подчиненной частью.Причин же ненависти западных деятелей, "обуздывающих" Россию вот уже несколько веков подряд, две. Во-первых, православие – это сердцевина души людей, относящих себя к русскому миру. В этой вере – суть, корень и главная загадка необъяснимой русской души и русского характера, который может предпочесть сохранение бессмертной души бренному телу, духовное – материальному, самопожертвование и служение – выгоде. В православии – начало начал, источник вдохновения и центр силы России и русского мира.Именно в православии, опекающем душу русского человека, зиждется то, о чем говорил как-то сатирик Михаил Задорнов и что никак не может уразуметь западный человек: он начинает воевать в России с государством, а огребает там всегда от Родины, за которую и борется народ. Народ, у которого в душе вера, а не мошна. Даже если об этом и не говорится так откровенно…Во-вторых, православие – это едва ли не последняя такая мощная нравственно-духовная и историческая скрепа, которая объединяет Россию и Украину, роднит души их народов. Вот разрубить эту скрепу, убивая церковь, ее священников и мирян, -- задача Запада, которую он в Украине и поставил режиму неонацистов Зеленского. И требует беспрекословного выполнения, пользуясь сейчас, во время спецвоенной операции (СВО), может быть, последней такой возможностью в ближайшие годы.Потому как Западу, похоже, опять приспело время огребать от Родины и от русских, которые ее любят и берегут в своем государстве.Сегодня, 27 июля, очередной акт антиправославного марлезонского балета в Верховной Раде – время-то сатанистов поджимает…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, владимир скачко, украина, православие