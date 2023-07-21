https://ukraina.ru/20230721/1048154353.html

Переписка Блаженнейшего Онуфрия с владыкой Павлом, как свидетельство катастрофы украинского православия

Переписка Блаженнейшего Онуфрия с владыкой Павлом, как свидетельство катастрофы украинского православия - 21.07.2023 Украина.ру

Переписка Блаженнейшего Онуфрия с владыкой Павлом, как свидетельство катастрофы украинского православия

Я ни в чём не ошибся и ничего не перепутал. Речь пойдёт не о катастрофе УПЦ, которая давно уже не МП, ибо сама отвергла свою принадлежность к Московскому Патриархату и не о катастрофе православия на Украине.

2023-07-21T08:08

2023-07-21T08:08

2023-07-21T08:08

эксклюзив

украина

упц

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На подконтрольных Киеву территориях остались в довольно большом количестве православные подвижники (такие, как пошедший в тюрьму за веру Дмитрий Скворцов). Поговорим мы о катастрофе особого рода православия – украинского православия, коего митрополиты Онуфрий и Павел являлись и до сих пор являются убеждёнными адептами.В лице владыки Павла, тоже пошедшего в тюрьму за свои убеждения, украинское православие получило своего подвижника. Если бы таких было много, возможно, к нашему несчастью, независимая автокефальная поместная УПЦ, признанная всеми каноническими церквами, давно бы уже состоялась. Но нам повезло. Среди высшего священноначалия Павел там один такой, а среди архиереев рангом пониже возможно ещё несколько найдётся, если их ещё не искоренили окончательно.Что такое украинское православие и чем оно отличается от православия на Украине? Православие на Украине сосредоточено на вопросах веры и не стремится к обособлению церковной организации, не подчёркивают свою территориально-этническую самость. Православие на Украине рассматривало УПЦ, как организационную структуру Московского Патриархата.Украинское православие исходит из того, что оно такое же особенно украинское, как украинская математика или украинская физика. Вроде бы такая же физика, но ни с какой другой не спутаешь, ибо украинская, а значит лучшая. Украинские православные всё время подчеркивали, что они не какие-то там русские, а гораздо лучше. И храмов у них больше, и людей в храмах больше, и жертвуют охотнее и вообще, они, украинские православные, к Богу ближе.Украинское православие очень хотело дружить с украинской властью. Оно эту власть (любую, вплоть до нынешней) холило, лелеяло и превозносило, шло на любые компромиссы с совестью, благословляло и благословляет нацистов на братоубийственную войну с Россией, собирало и собирает помощь для ВСУ, постоянно подчёркивало, что не может оно, украинское православие, оттолкнуть от себя ни одно своё чадо, каких бы политических убеждений чадо ни придерживалось. При этом ни разу не осудило нацистский режим, но многократно осуждало своих наиболее рьяных и верных прихожан и защитников за пророссийские взгляды и верность РПЦ, называя это "политическим православием", отлучая и проклиная за это.Украинское православие не желало видеть, что оно пытается служить не просто государству, но сатанинскому богоборческому государству. Оно даже прямо отошло от православной традиции, объявляя своей целью служение не общехристианскому единству в Господе, но украинскому народу. Если бы Христос сделал такой же выбор и объявил себя оберегателем интересов еврейского народа, то не было бы ни апостола Павла с его "несть ни эллина, ни иудея", ни христианства, как мировой религии, просто в иудаизме появилась бы ещё одна секта, которая не факт, что дожила бы до наших дней.Но учение Христа тем и ново (Новый Завет), потому и непобедимо, что несёт слово истины не отдельному народу, но всему человечеству, стремясь объединить его в любви, как детей Божьих и братьев во Христе. По сути украинское православие уклонилось, отступило от главной христианской традиции, поставив мирское благополучие церкви выше служения Христу и несения людям слова Божьего.Православные-то на Украине остались, вот только украинское православие в своих церковных, организационных формах имело всё меньше общего с верой Христовой.Провозглашая в своё оправдание, что всякая власть от Бога, украинское православие намеренно забывало, что гонимые Римом христиане не выступали против империи с оружием в руках, но они не приносили жертвы идолам и не принимали культ императора, даже когда это грозило им мученической смертью. Христианство не может поддерживать и одобрять власть языческую, сатанинскую. РПЦ, преодолев в своё время соблазн обновленчества и противоположный соблазн катакомбничества, смогла пройти между Сциллой борьбы с властью и Харибдой лакейства перед властью. Украинское православие в лакейство перед властью ударилось с первого дня своего существования.Но дьявол – большой шутник и своих добровольных слуг он обрекает на гибель и муки тем вернее, чем истовее они пытаются выслужить его милость. Сатанинское государство отрицает церковь. Представители же украинского православия, несмотря на свои заблуждения, являлись людьми безусловно верующими, как верующим, но заблудшим и нераскаянным был епископ Арий, создавший первый великий церковный раскол.Каждая очередная уступка сатанинскому государству по крупице съедала их веру, делала их всё циничнее, всё сильнее привязывала их к церкви, как к земной, осязаемой материальной организационной иерархичной структуре, а не как к храму Божьему, месту общения христианина с Богом. Но оставались в украинском православии и такие столпы веры, как владыка Павел, митрополит, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.Павел шёл на многие компромиссы с различными украинскими властями. Павел разделяет общую концепцию украинского православия, как альтернативы РПЦ. Павел не против законного обретения автокефалии. Он, как Арий, по своему воспринимает христианскую доктрину, но как Арий, считает себя истинным христианином и непоколебим в своих заблуждениях.Поэтому, когда сатанинская власть предложила ему отречься от своей веры, убрать из Лавры монахов УПЦ или добровольно присоединиться к самосвятам из ПЦУ, он выбрал путь борьбы. Его предупреждали, что посадят и путь борьбы привёл его в тюрьму. Но Павел не перешёл последнюю грань, не отрёкся от веры во Христа ради земных благ.Об этом он и сообщил своей пастве из застенков СБУ, прощая слабых, не выдержавших давления власти, и поощряя сильных стоять за свою веру до конца не смотря ни на что.Павел собирал помощь ВСУ и поддерживал провозглашённую Онуфрием (опять же якобы для спасения церкви) квази автокефалию. Это не спасло его от тюрьмы и обвинений в подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины" (так в тексте обвинения). На самом деле, все прекрасно понимают, что дело митрополита Павла – дело о свободе совести и причина гонений – отказ добровольно влиться в государственную церковь (ПЦУ).Я уже многократно писал но ещё раз напишу, что УПЦ вполне готова была во всём содействовать украинской власти и даже добиваться автокефалии местного православия, но законными методами. Более того, она скорее всего уже добилась бы автокефалии, если бы не вынужденная опора на Московский Патриархат, позволявшая до поры до времени смягчать гонения украинских властей.Украинская власть и стоящие за ней США желают в принципе упразднить на Украине христианскую веру: форму (храмы, рясы, иконы, мощи) оставить, а веру упразднить. Украинским нацистам и их американским покровителям не надо не только русское – никакое православие: ни украинское, ни даже греческое, сколь бы сервильным оно ни было. Им нужен религиозный департамент сатанинского государства, провозглашающий, продвигающий и оправдывающий власть сатаны. Если Антихрист должен прийти под видом мессии, то эти – предтечи Антихриста.Даже еретики и раскольники, если они, несмотря на заблуждения сохраняют веру во Христа им ненавистны и уничтожаются в первую очередь, чтобы предотвратить любую тенденцию к сохранению совести в стройных рядах сатанинского воинства.К сожалению митрополит Павел обречён. Если его не сломают, то убьют. Режим не может доставить украинскому православию роскошь иметь своего живого мученика за веру (пусть и сидящего в тюрьме). Собственная же церковь от владыки Павла уже отреклась, что следует из письма предстоятеля УПЦ и священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Онуфрия, который ни на день не задержался с ответом митрополиту Павлу.Онуфрий посоветовал своему ближайшему сотруднику крепиться и выразил предположение, что произошла ошибка, и всё как-нибудь само рассосётся. УПЦ, рассказывавшая всем о сотнях тысяч своих верующих, готовых выйти на улицы в защиту веры, в час, когда на неё обрушились гонения, когда её стали принуждать к отречению от Христа, отказалась не только призвать верующих к сопротивлению, но не осмелилась назвать сатанинское государство сатанинским, сохраняя ему лояльность и, таким образом, косвенно поддерживая репрессии, обрушившиеся на её архиереев, священников, монахов и прихожан. Ведь если власть от Бога, то и преследования – воля Божья, а Зеленский и его камарилья не слуги Сатаны, но бич Божий.История христианства, в том числе и история многочисленных расколов свидетельствует, что каждой ереси, каждому расколу для утверждения нужны были свои мученики за веру. Их пример вдохновлял массы, а их мученичество служило для людей подтверждением их правоты, чистоты их веры.УПЦ, как и многим другим современным церквам, мучеников явно не хватало. Гедонистов, интриганов, властолюбцев было более, чем достаточно, а с мучениками как-то не складывалось (если какие и появлялись, УПЦ от них сама отрекалась). И вот у неё появился митрополит Павел. Архиерей, выбравший крест, вместо комфорта, веру, вместо близости к власти. Это был последний незаслуженный шанс украинского православия оформиться в самостоятельное течение, а со временем, через десятилетия и признание получить. Но для этого церковь должна была поддержать митрополита всей своей мощью, показать, что он не личные проблемы решает, а выражает веру миллионов православных (пусть и специфических украинских православных).Пусть бы Зеленский попробовал не по очереди ломать архиереев, отбирать приходы и переводить в ПЦУ монастыри, а против всей церкви выступить, против всех её прихожан. Не уверен, что у него и его американских покровителей хватило бы духу.Но УПЦ традиционно спряталась за непротивление злу насилием (хоть разве является насилием слово Божие, которое она обязана нести людям?). Она бросила владыку одного и будет рада, если его сломают, тогда он будет такой же как все, остальным не из-за чего стыдиться будет. А и убьют, постараются побыстрее забыть и не досаждать властям лишними вопросами, как, мол, это случилось.Не ту церковь выбрал митрополит Павел. Такому мужественному человеку пристало быть не украинским, а просто православным. Но и УПЦ от очередного предательства лучше не станет. Предающий своих соратников, оставляющий без поддержки подвижников, сам не может рассчитывать на помощь. И кому будет нужна эта сервильная структура, даже если Зеленский не успеет её добить до конца?РПЦ альтернатива на Украине явно не нужна. Тем более, что освобождённые территории просто входят в состав России, возвращаясь в каноническую орбиту РПЦ. Униатам, с которыми стремится слиться ПЦУ, на тех территориях, которые могут отойти к полякам, они тоже не нужны. Не нужны они ни польским католикам, ни венгерским протестантам, ни румынским православным.Пытаясь сохранить организацию, УПЦ пришла к катастрофе мировоззренческой, духовной. Оказалось, что она верит в стены, а не в Бога, что для неё нет ничего запретного и любая глубина падения не будет для неё окончательной.Разбивая Золотого тельца Моисей давал понять евреям, что вера есть дух и совесть, которые выше материального, просто несоизмеримы с ним. УПЦ решила по-другому, она решила сыграть в азартную игру с Сатаной и закономерно проиграла. Жалко ли её?Нет. Митрополита Павла жалко, а УПЦ нет.

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эксклюзив, украина, упц