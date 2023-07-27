"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048282681.html
"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе
"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе - 27.07.2023 Украина.ру
"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе
В связи с тем, что противник насытил Одессу ракетами, российское командование тоже изменило тактику ударов по объектам ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T06:15
2023-07-27T06:15
новости
одесса
"ланцет"
бпла
ракеты
вс рф
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043098586_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_d21f19ebdcba1c3aa1730930167155d6.jpg
Для ударов по военным объектам в Одессе и Одесской области российская армия использует ракеты "Оникс". Это противокорабельные ракеты, которые были модифицированы для ударов по наземным целям, рассказал Мощанский. Удары по целям стали точнее, потому что ВС РФ бьют новыми ракетами "Х-32" дальностью 1000 км. Они базируются на бомбардировщиках Ту-22М3, добавил эксперт.Данный БПЛА тоже сделан достаточно просто. Тот же блок РЭБ от "Кометы" и беспилотника "Орлан", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное "на коленке", но дающее результаты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043098586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a33e20ed91ad952982b51c50ec06dee3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, "ланцет", бпла, ракеты, вс рф, вооружение
Новости, Одесса, "Ланцет", БПЛА, ракеты, ВС РФ, вооружение

"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе

06:15 27.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В связи с тем, что противник насытил Одессу ракетами, российское командование тоже изменило тактику ударов по объектам ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Для ударов по военным объектам в Одессе и Одесской области российская армия использует ракеты "Оникс". Это противокорабельные ракеты, которые были модифицированы для ударов по наземным целям, рассказал Мощанский.
Удары по целям стали точнее, потому что ВС РФ бьют новыми ракетами "Х-32" дальностью 1000 км. Они базируются на бомбардировщиках Ту-22М3, добавил эксперт.

"[Ударный беспилотник-камикадзе]"Ланцет" стал нашим эквивалентом дальнобойной артиллерии. Сами украинские военные говорят, что по своим повадкам он напоминает управляемую бомбу, а не беспилотник", - подчеркнул Мощанский.

Данный БПЛА тоже сделан достаточно просто. Тот же блок РЭБ от "Кометы" и беспилотника "Орлан", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное "на коленке", но дающее результаты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 15:53
Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном мореРоссии в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
НовостиОдесса"Ланцет"БПЛАракетыВС РФвооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:35Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу
06:33Зерно для Африки. Почему РФ помогает Черному континенту
06:30Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим
06:16Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликте
06:15"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе
06:03Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить
06:00"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления
05:45"Мы в низине". Военный эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг Клещеевки
05:44Богдан Безпалько: "Вагнер" "локально" спасает Белоруссию от Польши, пока Россия выбивает ВСУ из Одессы
05:30Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"
05:16Кинолог Елена Супрун: Собака Байдена стала кусачей ради пиара
05:15"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории
04:53Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"
04:45Военный эксперт рассказал, как "пятидневная война" с Грузией случайно помогла России бить ВСУ
04:30Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО
04:15Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ
04:00Военный эксперт объяснил, как США пытаются вытащить ВСУ из тупика, в который их загнала Россия
03:48Военные эксперт рассказал, как Россия и НАТО превратили ВСУ в индейцев с магическим щитом с перьями
03:47"Мог заменить нам Пушкина". К годовщине смерти Михаила Юрьевича Лермонтова
03:45Конрад Рэнкас: У Польши роль следующей после Украины жертвы англо-саксонских милитаристских провокаций
Лента новостейМолния