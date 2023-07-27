"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе
В связи с тем, что противник насытил Одессу ракетами, российское командование тоже изменило тактику ударов по объектам ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Для ударов по военным объектам в Одессе и Одесской области российская армия использует ракеты "Оникс". Это противокорабельные ракеты, которые были модифицированы для ударов по наземным целям, рассказал Мощанский.
Удары по целям стали точнее, потому что ВС РФ бьют новыми ракетами "Х-32" дальностью 1000 км. Они базируются на бомбардировщиках Ту-22М3, добавил эксперт.
"[Ударный беспилотник-камикадзе]"Ланцет" стал нашим эквивалентом дальнобойной артиллерии. Сами украинские военные говорят, что по своим повадкам он напоминает управляемую бомбу, а не беспилотник", - подчеркнул Мощанский.
Данный БПЛА тоже сделан достаточно просто. Тот же блок РЭБ от "Кометы" и беспилотника "Орлан", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное "на коленке", но дающее результаты, заключил собеседник издания.
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