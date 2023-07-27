https://ukraina.ru/20230727/1048282681.html

"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе

"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе - 27.07.2023 Украина.ру

"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе

В связи с тем, что противник насытил Одессу ракетами, российское командование тоже изменило тактику ударов по объектам ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T06:15

2023-07-27T06:15

2023-07-27T06:15

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Для ударов по военным объектам в Одессе и Одесской области российская армия использует ракеты "Оникс". Это противокорабельные ракеты, которые были модифицированы для ударов по наземным целям, рассказал Мощанский. Удары по целям стали точнее, потому что ВС РФ бьют новыми ракетами "Х-32" дальностью 1000 км. Они базируются на бомбардировщиках Ту-22М3, добавил эксперт.Данный БПЛА тоже сделан достаточно просто. Тот же блок РЭБ от "Кометы" и беспилотника "Орлан", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное "на коленке", но дающее результаты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, "ланцет", бпла, ракеты, вс рф, вооружение