https://ukraina.ru/20230726/1048269465.html
Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна
Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна - 26.07.2023 Украина.ру
Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна
Венгрия будет защищать интересы своих фермеров всеми способами и любой ценой, даже если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в страны Европы. Об этом 25 июля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
2023-07-26T13:28
2023-07-26T13:28
2023-07-26T13:28
зерно
фермеры
венгрия
новости
зарубежье
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В случае необходимости правительство Венгрии пойдет на одностороннее сохранение эмбарго на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил Надь.На днях он сообщил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. В то же время они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности.По словам министра, необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.На прошлой неделе глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории
https://ukraina.ru/20230725/1048255368.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, фермеры, венгрия, новости, зарубежье
Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна
Венгрия будет защищать интересы своих фермеров всеми способами и любой ценой, даже если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в страны Европы. Об этом 25 июля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
В случае необходимости правительство Венгрии пойдет на одностороннее сохранение эмбарго на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил Надь.
"Эта мера должна быть продлена <...>, чтобы [помочь] освободить место в хранилищах для нашей собственной продукции. Если в страну не будет поступать украинское зерно, то останется место для венгерского урожая", - сказал Надь.
На днях он сообщил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. В то же время они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности.
По словам министра, необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.
В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
На прошлой неделе глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории