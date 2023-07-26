Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна - 26.07.2023 Украина.ру
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Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна
Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна - 26.07.2023 Украина.ру
Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна
Венгрия будет защищать интересы своих фермеров всеми способами и любой ценой, даже если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в страны Европы. Об этом 25 июля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
2023-07-26T13:28
2023-07-26T13:28
зерно
фермеры
венгрия
новости
зарубежье
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В случае необходимости правительство Венгрии пойдет на одностороннее сохранение эмбарго на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил Надь.На днях он сообщил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. В то же время они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности.По словам министра, необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.На прошлой неделе глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории
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зерно, фермеры, венгрия, новости, зарубежье
зерно, фермеры, Венгрия, Новости, Зарубежье

Венгрия пообещала любой ценой защитить своих фермеров от украинского зерна

13:28 26.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Венгрия будет защищать интересы своих фермеров всеми способами и любой ценой, даже если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в страны Европы. Об этом 25 июля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
В случае необходимости правительство Венгрии пойдет на одностороннее сохранение эмбарго на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил Надь.
"Эта мера должна быть продлена <...>, чтобы [помочь] освободить место в хранилищах для нашей собственной продукции. Если в страну не будет поступать украинское зерно, то останется место для венгерского урожая", - сказал Надь.
На днях он сообщил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. В то же время они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности.
По словам министра, необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.
В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
На прошлой неделе глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории
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