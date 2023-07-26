https://ukraina.ru/20230726/1048267264.html

Гатилов усомнился в том, что в ООН расскажут правду об инциденте в Буче

Гатилов усомнился в том, что в ООН расскажут правду об инциденте в Буче - 26.07.2023 Украина.ру

Гатилов усомнился в том, что в ООН расскажут правду об инциденте в Буче

Управление верховного комиссара ООН по правам человека все еще не предоставило России данные разбирательства по Буче

2023-07-26T12:59

2023-07-26T12:59

2023-07-26T13:21

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управление верховного комиссара оон по правам человека

буча

киев

украина

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Россия все еще не получила от главы Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Фолькера Тюрка данные разбирательства произошедшего в Буче. Об этом 26 июля заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.По словам дипломата, Тюрк только 25 июля ответил на официальную просьбу российской стороны предоставить конкретные данные разбирательства произошедшего в городе Буча, хотя она была ему направлена еще 18 мая."Верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке", - рассказал Гатилов агентству РИА Новости.При этом глава УВКПЧ ООН сослался на то, что решение о публикации данной информации может принять только штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, уточнил Гатилов.Постпред России при ООН в Женеве сказал, что Москва рассматривает это как "очередное свидетельство нежелания господина Тюрка давать объективную картину" ситуации на Украине.Как сообщало издание Украина.ру, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, которое состоялось 17 июля, заявил, что Москва намерена провести расследование антироссийской провокации в Буче. Он тогда высказал подозрение, что в этом событии немалую роль сыграли британские спецслужбы.В июне 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведет расследование по инциденту в Буче.

https://ukraina.ru/20230715/1048041362.html

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новости, управление верховного комиссара оон по правам человека, буча, киев, украина