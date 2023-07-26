Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico - 26.07.2023 Украина.ру
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Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico
Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico - 26.07.2023 Украина.ру
Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico
Представители стран Запада ещё не договорились о плане обучения украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16, пишет издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с обсуждением
2023-07-26T10:48
2023-07-26T10:48
новости
сша
госдеп сша
зарубежье
украина
нидерланды
дания
f-16
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Госдепартамент США пока не одобрил передачу летных аппаратов и учебных материалов по пилотированию F-16 странам, которые будут этим заниматься. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна публично не выделила самолёты для участия в программе.Как отмечает издание, Украина усиливает давление на союзников, чтобы они снова отправили истребители, способные нести ядерное оружие, для контроля за гражданскими судами, которые могли бы перевозить зерно через Чёрное море.Несмотря на амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как руководства по эксплуатации и летные тренажеры.Издание приводит слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который возложил ответственность за задержку поставок на европейцев. Он заявил, что европейским странам нужно ещё несколько недель, чтобы создать необходимую инфраструктуру обучения.Американские официальные лица говорят, что американские истребители F-16 прибудут на Украину самое раннее весной, уточнило издание.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
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новости, сша, госдеп сша, зарубежье, украина, нидерланды, дания, f-16
Новости, США, Госдеп США, Зарубежье, Украина, Нидерланды, Дания, F-16

Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico

10:48 26.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Представители стран Запада ещё не договорились о плане обучения украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16, пишет издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с обсуждением
Госдепартамент США пока не одобрил передачу летных аппаратов и учебных материалов по пилотированию F-16 странам, которые будут этим заниматься.

"Западным партнерам еще предстоит даже согласовать план обучения украинских пилотов полетам на обещанных самолетах", - пишут журналисты.

Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна публично не выделила самолёты для участия в программе.
Как отмечает издание, Украина усиливает давление на союзников, чтобы они снова отправили истребители, способные нести ядерное оружие, для контроля за гражданскими судами, которые могли бы перевозить зерно через Чёрное море.
Несмотря на амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как руководства по эксплуатации и летные тренажеры.
Издание приводит слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который возложил ответственность за задержку поставок на европейцев. Он заявил, что европейским странам нужно ещё несколько недель, чтобы создать необходимую инфраструктуру обучения.
Американские официальные лица говорят, что американские истребители F-16 прибудут на Украину самое раннее весной, уточнило издание.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.
Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.
Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.
Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
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Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов СШАОтправка истребителей F-16 Украине - один из самых опрометчивых и недальновидных шагов США. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
 
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