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Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico

Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico - 26.07.2023 Украина.ру

Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico

Представители стран Запада ещё не договорились о плане обучения украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16, пишет издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с обсуждением

2023-07-26T10:48

2023-07-26T10:48

2023-07-26T10:48

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Госдепартамент США пока не одобрил передачу летных аппаратов и учебных материалов по пилотированию F-16 странам, которые будут этим заниматься. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна публично не выделила самолёты для участия в программе.Как отмечает издание, Украина усиливает давление на союзников, чтобы они снова отправили истребители, способные нести ядерное оружие, для контроля за гражданскими судами, которые могли бы перевозить зерно через Чёрное море.Несмотря на амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как руководства по эксплуатации и летные тренажеры.Издание приводит слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который возложил ответственность за задержку поставок на европейцев. Он заявил, что европейским странам нужно ещё несколько недель, чтобы создать необходимую инфраструктуру обучения.Американские официальные лица говорят, что американские истребители F-16 прибудут на Украину самое раннее весной, уточнило издание.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230724/1048226253.html

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