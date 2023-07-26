https://ukraina.ru/20230726/1048258214.html

Алексей Фененко об угрозах со стороны Польши и Румынии российским интересам на Украине

Алексей Фененко об угрозах со стороны Польши и Румынии российским интересам на Украине - 26.07.2023 Украина.ру

Алексей Фененко об угрозах со стороны Польши и Румынии российским интересам на Украине

Есть более опасные моменты для России, чем претензии Варшавы на Волынь и Львов. Во-первых, это Румыния, которая исторически жадно смотрит на Одессу. Во-вторых, вторжение Литвы и Польши на территорию Белоруссии. В-третьих, возможные попытки стран НАТО организовать блокаду Калининградской области.

2023-07-26T05:23

2023-07-26T05:23

2023-07-26T05:24

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россия

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польша

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львов

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.23 июля прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенков Санкт-Петербурге. Они заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось, потери Украины превысили 26 тысяч человек, были уничтожены десятки единиц вражеской бронетехники. Также президенты обсудили противодействие польской угрозе.— Алексей Валериевич, главы России и Белоруссии обсуждали угрозы со стороны Польши и переброску ее вооруженных сил к границам Белоруссии. Почему именно сейчас начали озвучивать тезисы по Польше?— Я думаю, мы с вами переживаем исторический момент. Заканчивается век той Восточной Европы, которая была сконструирована по итогам Второй мировой войны. В общем-то мы ведь с вами до сих пор жили в Европе, которую создал Сталин с помощью Черчилля: Рузвельт здесь играл меньшую роль. Границы всех современных восточноевропейских стран были проведены в 1945–1947 годах. Тогда сложилась их окончательная субъектность и утвердились национальные языки.До Второй мировой войны мы жили в совершенно иной этнополитической ситуации. Из Восточной Европы, во-первых, было выселено 10–15 миллионов немцев — то есть ликвидирован весь немецкий тысячелетний "Дранг нах Остен", созданы западно-славянские и южно-славянские государства — примерно в границах XI века. Получается, мы восстановили ранние средневековые образования. Что такое современная Польша? Это фактически границы Польского королевства XI века. Что такое Чехия сейчас? Это искусственно воссозданное Чешское королевство XI века. Венгрия была отброшена к границам Венгерского королевства начала XI века. Немецкие границы по рекам Одер — Западная Нейсе — это немецкая граница конца XII века. И так далее.Даже бывшие союзные республики Украина, Белоруссия, прибалтийские государства — это всё, повторюсь, во многом результат решений Сталина после Второй мировой войны. Именно в середине 1950-х годов окончательно сложились границы союзных республик, утвердились их национальные языки, была создана национальная литература и культура в современных формах. Мы часто забываем, что республики Союза ССР обладали международной правосубъектностью: у них были свои МИДы, хоть и выполнявшие протокольные функции, но все-таки были. А Украинская и Белорусская ССР вообще имели отдельное от СССР представительство в ООН. В этом смысле распад Союза в 1991 году не отменял, а продолжал существование сталинской Восточной Европы.— Вы говорите так, словно она закончилась..— Все когда-то кончается. Сейчас данный исторический период заканчивается и назревает масштабный передел в Восточной Европе. И вот здесь начинает выступать в том числе и Польша, границы которой были установлены очень поздно. Советско-польский договор о границах был подписан в 1945 году, а последнее соглашение — аж в 1951-м.А между тем, прежде Советско-польские границы были иные, в 1920 году британскими поливками была проведена "линия Керзона": примерно нынешняя граница Польши с Украиной и Белоруссией. До 1939 года Советско-польская граница, установленная Рижским мирным договором 1921 года, проходила гораздо восточнее современной — вблизи Минска и Киева. Затем в 1939–1941 годах советско-германская граница через польские территории проходила через бывшую Польшу — западнее современной. Белосток, Кольно, Ломжа, Августов — это всё были советские города. Но и после войны по Люблинского договору 1945 года и дополнению 1951-го СССР сделал некоторые уступки Польше по "линии Керзона". Поэтому поляки не считают свою нынешнюю восточную границу устоявшейся на веки веков.— Насколько вероятно вмешательство Польши в украинский конфликт?— Безусловно, оно возможно. Польша ждёт, когда ей вернут как минимум две области — Волынскую и Львовскую. И надеется, возможно, получить какой-то еще кусок Украины в будущем. Конечно, в случае серьёзного поражения киевского режима, коллапса киевской власти Польша введёт на Украину войска.— Будет ли это означать войну России и Польши?— Вовсе не обязательно. Я подозреваю, что при сценарии распада Украины, Польша введёт войска в Волынь и Львов; Венгрия — в Закарпатье; Румыния войдет в Северную Буковину, в Черновцы, а, может быть, и в Измаил. И Словакия претендует на кусочек "украинского пирога". Отсюда вполне возможно ожидать, что эти страны радостно скажут России, дескать, русские, а нужно ли нам воевать — давайте договоримся о разделе Украины, и всё.Кстати, здесь есть более опасные момент [для России], чем Польша. Меня, например, совершенно не волнует присоединит ли Варшава Волынь и Львов. Мне, кажется, нам это мало интересно. Меня больше тревожит Румыния, которая исторически жадно смотрит на Одессу.— Возможна ли в таком случае прямая конфронтация России с Румынией за Одессу?— Я не думаю, что дойдет до конфликта. К сожалению, Одесса от нас нынче далековато — русской армии необходимо пройти Херсон, Николаев, Очаков. Успеем ли мы дойти до Одессы или румыны нас опередят? И опять же — они нам предложат: русские, не будем воевать — давайте договоримся о разделе украинской территории. — Польша угрожает открыть второй фронт на Украине, втягивая НАТО в войну с Россией. Какова опасность для России в таком случае?— Какое-то столкновение Москвы и Варшавы произойти может. Дело в том, что с 1970-х годов в польском обществе наблюдается мощное католическое движение. Польша всегда была страной католической. Мы неверно трактуем историю польского объединения независимых профсоюзов "Солидарность", созданного в результате массового забастовочного движения августа–сентября 1980 года. Ведь, что этому предшествовало? Избрание в 1978 году архиепископа Краковского, поляка Карола Войтылы Иоанном Павлом II.Именно католический подъем в Польше привел к победе "Солидарности" в 1989 году и дал ему такой религиозный оттенок. Именно католическая церковь провела общенациональный круглый стол в Польше в 1989 году и сформировала правительство Тадеуша Мазовецкого [польский политик, один из лидеров движения "Солидарность"; премьер-министр Польши 1989—1991 гг.] .Польша всегда себя воспринимала как "любимую дочь Ватикана". Интересно, что для нас в России каталицизм — это не итальянская, не португальская, не испанская, а именно польская религия. Хотя, казалось бы, Италия — оплот каталицизма. Это связано с особой ролью Польши в распространении католицизма в Восточной Европе. И, конечно, в Польше воскресли старые идеи Речи Посполитой, включая Западную Украину, Западную (внимание!) Белоруссию, а, может быть и Литву. И вот здесь конфликт между Россией и Польшей произойти может. То, что Польша претендует на Брест и Гродно, и удача на украинском направлении может воскресить у нее старые претензии на Западную Белоруссию— это может стать камнем преткновения между Москвой и Варшавой.— Чего боится президент Белоруссии Александр Лукашенко?— Я думаю, что Лукашенко боится повторения не 22 июня 1941 года, не того, что польские танки завтра сломают оборону Белоруссии. "Батька" боится ползучей гибридной агрессии. Я поясню, что это такое. Это когда Литва и Польша признают не Александра Лукашенко президентом Белоруссии, а Светлану Тихановскую.Представьте себе, что указанные страны сформируют некий легион в поддержку Тихановской типа частной военной компании, которая вторгнется на территорию Белоруссии. Туда войдут не войска НАТО, а формально граждане Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Новой Зеландии и такие прочие. А к Минску (опять-таки вспоминаем 1941 год) ближе идти не через Брест и Гродно, а через Вильнюс и Сморгонь — там небольшие расстояния. Кроме того, подобная Речь Посполитая 2.0 будет означать блокировку Калининградской области, что для России не приемлемо.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

https://ukraina.ru/20230725/1048225709.html

https://ukraina.ru/20230725/1048228564.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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