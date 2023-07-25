Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ - 25.07.2023 Украина.ру
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Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ
Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ - 25.07.2023 Украина.ру
Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ
Бывший американский морпех Тревор Рид, отбывавший наказание в России, получил ранение на Украине. Об этом пишет The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне
2023-07-25T23:15
2023-07-25T23:15
новости
сша
морпехи
украина
наёмники
мины
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Как стало известно The Messenger, в 2022 году бывший американский морпех Тревор Рид был освобожден из российского заключения в результате обмена пленными. Гражданин США был осужден в 2020 году за нападение на сотрудников полиции в Москве. После этого он вернулся в США и "вызвался воевать за Украину". В ходе боёв он подорвался на мине и теперь просит помощи у правительства США, сообщают источники издания.Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что им не известна степень травм Рида, но уточнили, что он получил осколочные ранения в результате взрыва. Сообщается, что Рид лечился в столице Киеве и после этого запросил перевод на американский военный объект в Германии или Польше.Источники сообщили, что официальные лица США в частном порядке выразили разочарование по поводу дела Рида. Особенно с учетом того, сколько усилий они приложили для того, чтобы освободить неудачливого морпеха из российской тюрьмы.
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новости, сша, морпехи, украина, наёмники, мины
Новости, США, морпехи, Украина, наёмники, мины

Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ

23:15 25.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
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© РИА Новости . Стрингер
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Бывший американский морпех Тревор Рид, отбывавший наказание в России, получил ранение на Украине. Об этом пишет The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне
Как стало известно The Messenger, в 2022 году бывший американский морпех Тревор Рид был освобожден из российского заключения в результате обмена пленными. Гражданин США был осужден в 2020 году за нападение на сотрудников полиции в Москве.
После этого он вернулся в США и "вызвался воевать за Украину". В ходе боёв он подорвался на мине и теперь просит помощи у правительства США, сообщают источники издания.
Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что им не известна степень травм Рида, но уточнили, что он получил осколочные ранения в результате взрыва. Сообщается, что Рид лечился в столице Киеве и после этого запросил перевод на американский военный объект в Германии или Польше.
Источники сообщили, что официальные лица США в частном порядке выразили разочарование по поводу дела Рида. Особенно с учетом того, сколько усилий они приложили для того, чтобы освободить неудачливого морпеха из российской тюрьмы.
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Заголовок открываемого материала
23:15Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ
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