https://ukraina.ru/20230725/1048257966.html

Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ

Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ - 25.07.2023 Украина.ру

Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ

Бывший американский морпех Тревор Рид, отбывавший наказание в России, получил ранение на Украине. Об этом пишет The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне

2023-07-25T23:15

2023-07-25T23:15

2023-07-25T23:15

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Как стало известно The Messenger, в 2022 году бывший американский морпех Тревор Рид был освобожден из российского заключения в результате обмена пленными. Гражданин США был осужден в 2020 году за нападение на сотрудников полиции в Москве. После этого он вернулся в США и "вызвался воевать за Украину". В ходе боёв он подорвался на мине и теперь просит помощи у правительства США, сообщают источники издания.Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что им не известна степень травм Рида, но уточнили, что он получил осколочные ранения в результате взрыва. Сообщается, что Рид лечился в столице Киеве и после этого запросил перевод на американский военный объект в Германии или Польше.Источники сообщили, что официальные лица США в частном порядке выразили разочарование по поводу дела Рида. Особенно с учетом того, сколько усилий они приложили для того, чтобы освободить неудачливого морпеха из российской тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230725/1048235072.html

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новости, сша, морпехи, украина, наёмники, мины