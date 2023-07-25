https://ukraina.ru/20230725/1048257833.html

"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении

"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении - 25.07.2023 Украина.ру

"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Украинские войска готовятся ко второй волне наступления, около половины штурмовых резервов ВСУ еще не задействовали в боях. Об этом в эфире канала Россия 24 заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-07-25T22:33

2023-07-25T22:33

2023-07-25T22:34

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На линии фронта сейчас относительное затишье перед бурей, сказал Рогов. Противник ведет передислокацию своих войск, добавил он. Боевые действия активизировались на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На Ореховском и Васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы, сказал Рогов.Общественник отметил, что украинские войска готовятся ко второй волне наступления. При этом порядка 60% штурмовых резервов ВСУ еще не задействовано в боях.Он отметил, что активная оборона даёт свои результаты: противник уже в третий раз сменил тактику действий. В начале своего наступления ВСУ отправляли вперёд технику. Когда российские войска начали ее активно сжигать, украинское командование перешло к тактике "мясных штурмов", добавил Рогов.

https://ukraina.ru/20230725/1048252483.html

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новости, владимир рогов, запорожская область, наступление, всу, вс рф, сво, новые регионы