"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении - 25.07.2023 Украина.ру
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"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении
"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении - 25.07.2023 Украина.ру
"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Украинские войска готовятся ко второй волне наступления, около половины штурмовых резервов ВСУ еще не задействовали в боях. Об этом в эфире канала Россия 24 заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-07-25T22:33
2023-07-25T22:34
новости
владимир рогов
запорожская область
наступление
всу
вс рф
сво
новые регионы
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На линии фронта сейчас относительное затишье перед бурей, сказал Рогов. Противник ведет передислокацию своих войск, добавил он. Боевые действия активизировались на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На Ореховском и Васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы, сказал Рогов.Общественник отметил, что украинские войска готовятся ко второй волне наступления. При этом порядка 60% штурмовых резервов ВСУ еще не задействовано в боях.Он отметил, что активная оборона даёт свои результаты: противник уже в третий раз сменил тактику действий. В начале своего наступления ВСУ отправляли вперёд технику. Когда российские войска начали ее активно сжигать, украинское командование перешло к тактике "мясных штурмов", добавил Рогов.
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новости, владимир рогов, запорожская область, наступление, всу, вс рф, сво, новые регионы
Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, наступление, ВСУ, ВС РФ, СВО, Новые регионы

"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении

22:33 25.07.2023 (обновлено: 22:34 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Украинские войска готовятся ко второй волне наступления, около половины штурмовых резервов ВСУ еще не задействовали в боях. Об этом в эфире канала Россия 24 заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
На линии фронта сейчас относительное затишье перед бурей, сказал Рогов. Противник ведет передислокацию своих войск, добавил он.
Боевые действия активизировались на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На Ореховском и Васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы, сказал Рогов.
Общественник отметил, что украинские войска готовятся ко второй волне наступления. При этом порядка 60% штурмовых резервов ВСУ еще не задействовано в боях.
"Ситуация напряжённая, контролируемая. Ребята перемалывают очень большое количество противника", - сказал Рогов.
Он отметил, что активная оборона даёт свои результаты: противник уже в третий раз сменил тактику действий. В начале своего наступления ВСУ отправляли вперёд технику. Когда российские войска начали ее активно сжигать, украинское командование перешло к тактике "мясных штурмов", добавил Рогов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
17:25
Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭСМинные поля вокруг ЗАЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности атомной станции. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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Заголовок открываемого материала
22:33"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении
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