https://ukraina.ru/20230725/1048257688.html

Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование

Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование - 25.07.2023 Украина.ру

Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование

Украина получит более $244 млн от иностранных доноров на гуманитарное разминирование. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсетях

2023-07-25T22:00

2023-07-25T22:00

2023-07-25T22:00

новости

украина

разминирование

мины

запад

военная техника

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Страны Евросоюза, США и ряд других государств в общей сумме передадут Украине $240 млн и оборудование для разминирования, написала Свириденко на своей странице в соцсети.Министр экономики добавила, что к концу года западные кураторы передадут Киеву два десятка спецтехники. Хорватская компания DOK-ING предоставит Киеву 10 машин для разминирования, еще 10 единиц техники передаст компания Global Clearance Solutions.Администрация США направит Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, сообщили журналисты издания Associated Press со ссылкой на собственные источники.В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов".

https://ukraina.ru/20230725/1048235072.html

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новости, украина, разминирование, мины, запад, военная техника