Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование - 25.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230725/1048257688.html
Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование - 25.07.2023 Украина.ру
Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
Украина получит более $244 млн от иностранных доноров на гуманитарное разминирование. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсетях
2023-07-25T22:00
2023-07-25T22:00
новости
украина
разминирование
мины
запад
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/57/1034065779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7798f01516194e8099ed576ea9e1ce85.jpg
Страны Евросоюза, США и ряд других государств в общей сумме передадут Украине $240 млн и оборудование для разминирования, написала Свириденко на своей странице в соцсети.Министр экономики добавила, что к концу года западные кураторы передадут Киеву два десятка спецтехники. Хорватская компания DOK-ING предоставит Киеву 10 машин для разминирования, еще 10 единиц техники передаст компания Global Clearance Solutions.Администрация США направит Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, сообщили журналисты издания Associated Press со ссылкой на собственные источники.В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов".
https://ukraina.ru/20230725/1048235072.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/57/1034065779_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_75db46c93abdf17f9bacbb6dd96994d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, разминирование, мины, запад, военная техника
Новости, Украина, разминирование, мины, Запад, военная техника

Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование

22:00 25.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина получит более $244 млн от иностранных доноров на гуманитарное разминирование. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсетях
Страны Евросоюза, США и ряд других государств в общей сумме передадут Украине $240 млн и оборудование для разминирования, написала Свириденко на своей странице в соцсети.
"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, [Южная] Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования" - говорится в сообщении.
Министр экономики добавила, что к концу года западные кураторы передадут Киеву два десятка спецтехники. Хорватская компания DOK-ING предоставит Киеву 10 машин для разминирования, еще 10 единиц техники передаст компания Global Clearance Solutions.
Администрация США направит Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, сообщили журналисты издания Associated Press со ссылкой на собственные источники.
В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.
Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов".
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
11:31
США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - APСША подготовили очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники
 
НовостиУкраинаразминированиеминыЗападвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении
22:00Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
20:56Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
18:41Могила Бандеры заросла крапивой, убийца Владлена Татарского знала, что идет убивать. Итоги 25 июля
18:08Кулеба рассказал, что Украина будет использовать истребители F-16 для экспорта зерна
18:00Кочубей против Мазепы
17:53Суд определил меру пресечения в отношении "Айдаровцев"*, что о них известно
17:39ВСУ берегут западную технику, а не людей: что говорили об Украине в мире 25 июля
17:39Патрушев назвал спонсоров мировых террористических группировок
17:28Атаки Украины в Чёрном море, ближайшие цели СВО. О чём говорили эксперты 25 июля
17:25Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС
17:22Освобожден населенный пункт Сергеевка - Минобороны
16:43"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене
16:40"Поедет снова на Мальдивы": депутаты Рады про заморский вояж депутата и экс-партнера Зеленского
16:14К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны
16:11"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР
16:10Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией
16:09"Выше звание — больше проблем". Главное из секретного доклада Бундесвера о положении украинской армии
15:59О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
15:58Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
Лента новостейМолния