Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Украина получит более $244 млн от иностранных доноров на гуманитарное разминирование. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсетях
Страны Евросоюза, США и ряд других государств в общей сумме передадут Украине $240 млн и оборудование для разминирования, написала Свириденко на своей странице в соцсети.
"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, [Южная] Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования" - говорится в сообщении.
Министр экономики добавила, что к концу года западные кураторы передадут Киеву два десятка спецтехники. Хорватская компания DOK-ING предоставит Киеву 10 машин для разминирования, еще 10 единиц техники передаст компания Global Clearance Solutions.
Администрация США направит Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, сообщили журналисты издания Associated Press со ссылкой на собственные источники.
В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.
Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов".