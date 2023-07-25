Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
20:56 25.07.2023 (обновлено: 20:59 25.07.2023)
Из Грозного в зону проведения СВО вылетел борт с очередной группой добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы военных в зону проведения спецоперации на Украине. В их составе не только жители Чеченской Республики, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов, написал Кадыров.
"Настрой у бойцов самый боевой. Они полны решимости добыть для России победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину", - написал Кадыров.
Он отметил, что добровольцам выпала почётная миссия - защищать российское государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с противником.
С первых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО, добавил Кадыров.
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