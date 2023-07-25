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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - 25.07.2023 Украина.ру

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Из Грозного в зону проведения СВО вылетел борт с очередной группой добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм

2023-07-25T20:56

2023-07-25T20:56

2023-07-25T20:59

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы военных в зону проведения спецоперации на Украине. В их составе не только жители Чеченской Республики, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов, написал Кадыров.Он отметил, что добровольцам выпала почётная миссия - защищать российское государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с противником.С первых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО, добавил Кадыров.

https://ukraina.ru/20230627/1047608563.html

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новости, чечня, кадыров, добровольцы, сво, украина