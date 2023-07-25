Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - 25.07.2023 Украина.ру
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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - 25.07.2023 Украина.ру
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Из Грозного в зону проведения СВО вылетел борт с очередной группой добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм
2023-07-25T20:56
2023-07-25T20:59
новости
чечня
кадыров
добровольцы
сво
украина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы военных в зону проведения спецоперации на Украине. В их составе не только жители Чеченской Республики, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов, написал Кадыров.Он отметил, что добровольцам выпала почётная миссия - защищать российское государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с противником.С первых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО, добавил Кадыров.
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новости, чечня, кадыров, добровольцы, сво, украина
Новости, Чечня, Кадыров, добровольцы, СВО, Украина

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

20:56 25.07.2023 (обновлено: 20:59 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Из Грозного в зону проведения СВО вылетел борт с очередной группой добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы военных в зону проведения спецоперации на Украине. В их составе не только жители Чеченской Республики, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов, написал Кадыров.
"Настрой у бойцов самый боевой. Они полны решимости добыть для России победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину", - написал Кадыров.
Он отметил, что добровольцам выпала почётная миссия - защищать российское государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с противником.
С первых дней специальной военной операции на Украине Чеченская Республика вносит свою лепту в организацию подготовки и отправки добровольцев в зону СВО, добавил Кадыров.
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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