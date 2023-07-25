https://ukraina.ru/20230725/1048256030.html

Могила Бандеры заросла крапивой, убийца Владлена Татарского знала, что идет убивать. Итоги 25 июля

Могила Бандеры заросла крапивой, убийца Владлена Татарского знала, что идет убивать. Итоги 25 июля - 25.07.2023 Украина.ру

Могила Бандеры заросла крапивой, убийца Владлена Татарского знала, что идет убивать. Итоги 25 июля

Наступление ВСУ безуспешно; Следственный комитет выяснил новые детали покушения на Владимира Соловьёва и убийства Владлена Татарского; Фарион ужаснулась... Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T18:41

2023-07-25T18:41

2023-07-25T18:42

эксклюзив

бандера

могила

спецоперация

всу

черноморский флот

следственный комитет рф

дарья трепова

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Наступление ВСУ безуспешно; Следственный комитет выяснил новые детали покушения на Владимира Соловьёва и убийства Владлена Татарского; Фарион ужаснулась русскому языку на ГаличинеСитуация на фронтеНочью на 25 июля украинские войска безуспешно атаковали российский патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота: удары наносили с двух быстроходных управляемых катеров без экипажа, оба они были уничтожены из штатного вооружения корабля.В результате атаки никто не пострадал, корабль в момент обстрела выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, около севастопольской бухты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.В данный момент корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, заверили в военном ведомстве."Украине важно перед днем Военно-морского флота сочинить нам какую-то пакость. С этим связаны их атаки воздушными дронами. И высказывание Резникова по поводу атак на Крым и Керченский мост подтверждают, что противник не отказался от своих планов загнать Черноморский флот даже не в Новороссийск, а в Туапсе", - прокомментировал в интервью изданию Украина.ру этот инцидент капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Украинские подразделения на фронте, тем временем, продолжают попытки наступления практически на всех направлениях:– На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка Донецкой Народной Республики;– На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики;– На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки успешно отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.Населенный пункт Сергеевка Луганской Народной Республики перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.День работника следственных органовГлава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин к этой дате дал традиционное развернутое интервью агентству РИА Новости, ответив на вопросы на все актуальные темы, в том числе:– В рамках дела о разрушении Каховской ГЭС, СК расследует факты артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения из зоны затопления в населенных пунктах Херсонской области, и, непосредственно, обстрелы гидроэлектростанции."На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибло 55 человек, еще 134 человека пострадали. Мы продолжаем устанавливать и оценивать причинный ущерб, сейчас проводится комплексная криминалистическая (видеотехническая и взрывотехническая) судебная экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошено более тысячи человек, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект."– Террористка Дарья Трепова*, убившая военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) знала о том, что несет статуэтку со взрывчаткой и получала указания с Украины."Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой.Сейчас следствие продолжает устанавливать иных соучастников Треповой*, помимо гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова**."– Покушение на журналиста Владимира Соловьева готовили члены неонацистской группировки по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины:"Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений.Также ими совершены иные многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности. Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России."Ирина Фарион ужаснулась, побывав в доме БандерыОдиозная украинская националистка, филолог, экс-депутат от "Свободы"*** Ирина Фарион опубликовала эмоциональный текст в связи с состоянием музея лидера украинских националистов времен Великой Отечественной войны Степана Бандеры в Стрые Львовской области."В воскресенье музей нашей силы не работает. Колодка не только лишь на дверях, но и на каждом окне неприсмотренного дома, в котором ковался дух национализма. Во двор, к счастью, можно зайти…Всюду крапива в полный рост, трава некошеная. Власти Стрыя! Вам косу отправить, чтобы прибрать в усадьбе тех, благодаря кому вы лазите по свету? Или же вы сами стали косой для украинского духа! Депутаты!!! Вы способны проконтролировать элементарные вещи досмотра одного из самых основных музеев страны? Или малые не способны постичь великих?"Хуже того – встреченная по дороге к музею пожилая женщина посмела заговорить с Фарион по-русски, что, естественно, вызвало у нее негодование.В заключение своей эмоциональной публикации, Фарион обвинила во всех бедах мэра Стрыя Олега Каневца, призвав его лично скосить злополучную крапиву во дворе Бандеры.*Внесена в реестр террористов и экстремистов.**Внесён в перечень террористов Росминмониторинга.***Организация запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230725/1048247666.html

https://ukraina.ru/20230725/1048252227.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, бандера, могила, спецоперация, всу, черноморский флот, следственный комитет рф, дарья трепова