https://ukraina.ru/20230725/1048255368.html

Кулеба рассказал, что Украина будет использовать истребители F-16 для экспорта зерна

Кулеба рассказал, что Украина будет использовать истребители F-16 для экспорта зерна - 25.07.2023 Украина.ру

Кулеба рассказал, что Украина будет использовать истребители F-16 для экспорта зерна

Украина будет использовать истребители F-16 для защиты нового маршрута для экспорта зерна экспорта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France 24

2023-07-25T18:08

2023-07-25T18:08

2023-07-25T18:08

новости

дмитрий кулеба

зерно

f-16

истребители

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Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта зерна, заявил Кулеба.Относительно переговоров по американским истребителям F-16, Кулеба сказал, что "эта сделка заключена". Он отметил, что если Украина получит истребители, она не будет зависеть от России "в экспорте украинского зерна".Глава МИД Украины пообещал, что Киев "продолжит попытки" возродить зерновую сделку после ухода России. Он добавил, что если это не получится, необходимо создать альтернативный морской путь для экспорта украинского зерна, а также обеспечить его экспорт в Европу.

https://ukraina.ru/20230714/1048011654.html

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2023

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новости, дмитрий кулеба, зерно, f-16, истребители