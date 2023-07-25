Суд определил меру пресечения в отношении "Айдаровцев"*, что о них известно - 25.07.2023 Украина.ру
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Суд определил меру пресечения в отношении "Айдаровцев"*, что о них известно
Суд определил меру пресечения в отношении "Айдаровцев"*, что о них известно - 25.07.2023 Украина.ру
Суд определил меру пресечения в отношении "Айдаровцев"*, что о них известно
Суд продлил до 13 ноября срок содержания под стражей 18-ти участникам запрещенного в РФ нацбата "Айдар"*. Среди подсудимых две женщины. Об этом 25 июля сообщили журналисты RT
2023-07-25T17:53
2023-07-25T18:00
новости
суд
айдар
ростов-на-дону
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В Ростове-на-Дону прошло судебное заседание над 18-тью боевиками "Айдара"*. Их обвиняют в насильственном захвате власти в Донецкой Народной Республике и участии в террористической организации.Из материалов уголовного дела следует, что все подсудимые добровольно вступили в "Айдар"* по мотивам ненависти и вражды в отношении жителей ДНР, ЛНР и РФ, а также из корыстных побуждений.Большинство обвиняемых подписали контракты с группировкой с 2020 по 2021 годs, однако среди представших перед судом есть и ветеран - Игорь Гайоха. Он в "Айдаре"* с августа 2014 года.С тех пор боевик успел поработать сапером и наводчиком миномета, принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе против Народной милиции, а в соцсетях активно делился с подписчиками своими фотографиями с оружием, портретами Степана Бандеры и цитатами идеологов УПА**.Другие подсудимые - командир отделения взвода технических средств разведки Семён Забайрачный, гранатометчики Сергей Никитюк, Виталий Грузинов и Николай Чуприн рассказали на допросе, что подписали контракт из-за денег.В беседе со следователями они заявили, что совсем не хотели воевать, раскаиваются и осуждают действия Киева.Между тем, следствию известно, что, например, Грузинов был сторонником нацпартии УНА-УНСО*** и участвовал в факельных шествиях в честь Бандеры.Следующее заседание по делу состоится 15 августа."Добровольческое военизированное сообщество "Айдар"*", участники которого "придерживались идеологии неонацизма и национал-социализма, а также испытывали ненависть и враждебно относились к жителям Донецкой Народной Республики и Российской Федерации", было создано в мае 2014 года.Бойцы батальона причастны к жестоким убийствам, пыткам, мародерству, изнасилованиям, кражам и разбойным нападениям. Расследования их преступлений чаще всего просто не проводились из-за поддержки батальона украинской властью.*"Айдар" - признан в России экстремистским и запрещен.**"Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.***"Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
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новости, суд, айдар, ростов-на-дону
Новости, Суд, Айдар, Ростов-на-Дону

Суд определил меру пресечения в отношении "Айдаровцев"*, что о них известно

17:53 25.07.2023 (обновлено: 18:00 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу 18 участников украинского нацбатальона
Заседание суда по делу 18 участников украинского нацбатальона - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Суд продлил до 13 ноября срок содержания под стражей 18-ти участникам запрещенного в РФ нацбата "Айдар"*. Среди подсудимых две женщины. Об этом 25 июля сообщили журналисты RT
В Ростове-на-Дону прошло судебное заседание над 18-тью боевиками "Айдара"*. Их обвиняют в насильственном захвате власти в Донецкой Народной Республике и участии в террористической организации.
Из материалов уголовного дела следует, что все подсудимые добровольно вступили в "Айдар"* по мотивам ненависти и вражды в отношении жителей ДНР, ЛНР и РФ, а также из корыстных побуждений.
Большинство обвиняемых подписали контракты с группировкой с 2020 по 2021 годs, однако среди представших перед судом есть и ветеран - Игорь Гайоха. Он в "Айдаре"* с августа 2014 года.
С тех пор боевик успел поработать сапером и наводчиком миномета, принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе против Народной милиции, а в соцсетях активно делился с подписчиками своими фотографиями с оружием, портретами Степана Бандеры и цитатами идеологов УПА**.
Другие подсудимые - командир отделения взвода технических средств разведки Семён Забайрачный, гранатометчики Сергей Никитюк, Виталий Грузинов и Николай Чуприн рассказали на допросе, что подписали контракт из-за денег.
В беседе со следователями они заявили, что совсем не хотели воевать, раскаиваются и осуждают действия Киева.
Между тем, следствию известно, что, например, Грузинов был сторонником нацпартии УНА-УНСО*** и участвовал в факельных шествиях в честь Бандеры.
Следующее заседание по делу состоится 15 августа.
Митинг батальона Айдар у Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля 2022, 07:28
«Крышевали контрабандистов и убивали сослуживцев»: экс-боец «Айдара» рассказал о незаконной деятельности батальонаБоевики украинского нацбатальона «Айдар» занимались вымогательством, крышевали контрабандистов и убивали сослуживцев. Об этом рассказал бывший боец подразделения Денис Сероус, осужденный в России за распространение наркотиков, передает 29 апреля РИА Новости
"Добровольческое военизированное сообщество "Айдар"*", участники которого "придерживались идеологии неонацизма и национал-социализма, а также испытывали ненависть и враждебно относились к жителям Донецкой Народной Республики и Российской Федерации", было создано в мае 2014 года.
Бойцы батальона причастны к жестоким убийствам, пыткам, мародерству, изнасилованиям, кражам и разбойным нападениям. Расследования их преступлений чаще всего просто не проводились из-за поддержки батальона украинской властью.
*"Айдар" - признан в России экстремистским и запрещен.
**"Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
***"Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
 
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