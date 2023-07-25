https://ukraina.ru/20230725/1048254774.html

Патрушев назвал спонсоров мировых террористических группировок

Патрушев назвал спонсоров мировых террористических группировок - 25.07.2023 Украина.ру

Патрушев назвал спонсоров мировых террористических группировок

Международный терроризм является инструментом мирового влияния США и их сателлитов. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил на заседании представителей стран БРИКС в столице ЮАР, пишут СМИ

2023-07-25T17:39

2023-07-25T17:39

2023-07-25T17:39

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патрушев

брикс

юар

терроризм

запад

сша

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Современный мировой терроризм прямым инструментом продвижения влияния США и их западных союзников, сказал Патрушев. Он отметил, что крупнейшие террористические формирования были созданы по решению стран Запада.По мнению секретаря Совбеза РФ, Москва рассматривает контртеррористическое сотрудничество как одно из главных направлений взаимодействия стран БРИКС.Ради сохранения мирового господства западные союзники будут использовать все возможные средства воздействия - от новых санкций до ведения гибридных войн, сказал Патрушев. При этом систему мироустройства, созданную по принципам ООН, западное меньшинство стремиться заменить порядком, основанным на собственных правилах, добавил он.БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.Встреча представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, стала уже 13-й по счету. В 2023 году председателем объединения выступила Южно-Африканская Республика. В 2024 году пост председательства в БРИКС перейдёт к Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230724/1048220304.html

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новости, патрушев, брикс, юар, терроризм, запад, сша