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Освобожден населенный пункт Сергеевка - Минобороны

Освобожден населенный пункт Сергеевка - Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру

Освобожден населенный пункт Сергеевка - Минобороны

В ходе успешных контратакующих действий 15-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Сергеевка. Об этом 25 июля сообщили в Минобороны РФ

2023-07-25T17:22

2023-07-25T17:22

2023-07-25T17:22

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Таким образом, уточняется в сообщении, общее продвижение российских войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника.Также в Министерстве обороны обнародовали информацию о том, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступать на Краснолиманском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. В частности, на Донецком направлении за последние 24 часа российскими силами были успешно отражены восемь атак противника."В районах населенных пунктов Григоровка и Спорное уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих", - уточняется в комментарии Министерства обороны.Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта.В понедельник, 24 июля, глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление отстает от графика, однако призвал украинцев "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану.Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них — "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной обороны".По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.

https://ukraina.ru/20230725/1048236097.html

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новости, минобороны, освобождение, населенный пункт, минобороны рф