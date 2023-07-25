Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС - 25.07.2023 Украина.ру
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Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС
Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС - 25.07.2023 Украина.ру
Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС
Минные поля вокруг ЗАЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности атомной станции. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-07-25T17:25
2023-07-25T17:25
новости
запорожская аэс
магатэ
владимир рогов
мины
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Минные поля за периметром ЗАЭС являются общеизвестным фактом, сказал Рогов. Он добавил, что заграждения установили на берегу Днепра, на территории бывшего Каховского водохранилища.Рогов отметил, что минные поля не представляют для станции никакой опасности, это подтверждают эксперты МАГАТЭ.Все обвинения Украины в отношении России - несостоятельны. Эксперты МАГАТЭ это понимают, но под давлением Запада пока не могут раскрыть правду, подчеркнул Рогов.Общественник указал, что единственную угрозу для Запорожской АЭС представляет режим Владимира Зеленского и действия украинских боевиков.Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.
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новости, запорожская аэс, магатэ, владимир рогов, мины
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Рогов, мины

Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС

17:25 25.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Минные поля вокруг ЗАЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности атомной станции. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Минные поля за периметром ЗАЭС являются общеизвестным фактом, сказал Рогов. Он добавил, что заграждения установили на берегу Днепра, на территории бывшего Каховского водохранилища.
Рогов отметил, что минные поля не представляют для станции никакой опасности, это подтверждают эксперты МАГАТЭ.
"Минные поля за пределами атомной станции — это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС", — отметил Рогов.
Все обвинения Украины в отношении России - несостоятельны. Эксперты МАГАТЭ это понимают, но под давлением Запада пока не могут раскрыть правду, подчеркнул Рогов.
Общественник указал, что единственную угрозу для Запорожской АЭС представляет режим Владимира Зеленского и действия украинских боевиков.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.
Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
10:02
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
 
НовостиЗапорожская АЭСМАГАТЭВладимир Роговмины
 
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