https://ukraina.ru/20230725/1048252483.html

Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС

Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС - 25.07.2023 Украина.ру

Рогов объяснил, какие мины нашли инспекторы МАГАТЭ у ЗАЭС

Минные поля вокруг ЗАЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности атомной станции. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-07-25T17:25

2023-07-25T17:25

2023-07-25T17:25

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магатэ

владимир рогов

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Минные поля за периметром ЗАЭС являются общеизвестным фактом, сказал Рогов. Он добавил, что заграждения установили на берегу Днепра, на территории бывшего Каховского водохранилища.Рогов отметил, что минные поля не представляют для станции никакой опасности, это подтверждают эксперты МАГАТЭ.Все обвинения Украины в отношении России - несостоятельны. Эксперты МАГАТЭ это понимают, но под давлением Запада пока не могут раскрыть правду, подчеркнул Рогов.Общественник указал, что единственную угрозу для Запорожской АЭС представляет режим Владимира Зеленского и действия украинских боевиков.Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.

https://ukraina.ru/20230725/1048231984.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс, магатэ, владимир рогов, мины