https://ukraina.ru/20230725/1048252227.html

ВСУ берегут западную технику, а не людей: что говорили об Украине в мире 25 июля

ВСУ берегут западную технику, а не людей: что говорили об Украине в мире 25 июля - 25.07.2023 Украина.ру

ВСУ берегут западную технику, а не людей: что говорили об Украине в мире 25 июля

Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T17:39

2023-07-25T17:39

2023-07-25T17:39

эксклюзив

всу

контрнаступление

вс рф

спецоперация

нато

зарубежье

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Продолжать войну во что бы то ни стало, даже ценой жизней украинских военных"Со стороны спонсоров [Украины] нарастает явное недовольство в связи с явно значительными потерями западной военной техники. Американские СМИ анонимно цитируют военных, призывающих Украину уделять больше внимания "человеческому фактору", то есть прямым текстом: лучше сжечь своих солдат, чем дорогостоящее западное оборудование", – пишет немецкое издание Die Junge Welt.Провал контрнаступления ВСУ оказал отрезвляющее впечатление на западных чиновников, говорится в статье."Российские военные заранее знали, где будут наступать ВСУ, поэтому украинцы понесли большие потери. Эксперты сетовали, что ускоренный курс обучения украинских солдат обращению с западными системами вооружения был слишком коротким и что в напряжённой боевой обстановке неоднократно допускались фатальные ошибки", – отмечает автор.Единственное, что в сложившейся ситуации могут придумать западные спонсоры Украины, – поставлять ей ещё больше вооружений."Потому что с точки зрения как США, так и ЕС не может быть и речи только об одном – о возможном прекращении войны", – объясняет автор публикации.ВСУ провалили контрнаступление, а НАТО – информационную войну против РФ"Для украинцев это драматический провал. Но чего ещё можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации", – заявил в видеоинтервью офицер ордена Почётного легиона Доминик Делавар.НАТО проиграла и информационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадёт под гнётом санкций, добавил он."Однако стратегия провалилась. Наоборот, каждый день весь мир всё сильнее сплачивается вокруг России, не осуждает её и продолжает с ней торговать. А санкции бумерангом возвращаются на глобальный Запад", – отметил французский генерал.Провальным, по словам Делавара, стал и саммит НАТО в Вильнюсе – звучало много длинных заявлений, а это говорит лишь о том, что Запад пытается скрыть за длинными речами отсутствие реальных инициатив.Мало слушать украинских чиновников и СМИ, надо прислушаться и к РоссииБывший начальник генерального штаба Чехии, генерал армии в отставке Иржи Шедивый в интервью порталу Czdefence сказал, какие ошибки допускает Запад при оценке ситуации на Украине."Мы очень часто берём во внимание только то, что говорит украинское политическое и военное руководство или некоторые британские и американские аналитики. Часто мы также ссылаемся на сообщения вашингтонского Института изучения войны (ISW). Мы мало анализируем реальные результаты [боевых действий], включая то, о чём заявляет Россия", – сказал он.По словам Шедивого, в СМИ и официальных сводках не принято освещать проблемы ВСУ, украинские чиновники тоже часто не освещают полную картину, сложившуюся на фронте, в частности поэтому Запад замалчивает реальный размах нужд ВСУ, что приводит к задержкам с поставками нужного вооружения.Если бы новости западных изданий отображали реальную ситуацию на фронте, то контрнаступление ВСУ давно бы достигло своих целей, но ничего подобного пока не произошло, оно ведётся очень медленно, отметил чешский генерал."К сожалению, кажется, что всё идёт к замораживанию конфликта, который затем будет очень сложно разрешить", – считает Шедивый.

https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, всу, контрнаступление, вс рф, спецоперация, нато, зарубежье