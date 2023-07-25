https://ukraina.ru/20230725/1048251423.html

"Поедет снова на Мальдивы": депутаты Рады про заморский вояж депутата и экс-партнера Зеленского

"Поедет снова на Мальдивы": депутаты Рады про заморский вояж депутата и экс-партнера Зеленского - 25.07.2023 Украина.ру

"Поедет снова на Мальдивы": депутаты Рады про заморский вояж депутата и экс-партнера Зеленского

Украинские депутаты и общественники отреагировали на известие о том, что их коллега, зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов поехал на Мальдивы во время военного положения. Мнения собрали журналисты издания Украина.ру

2023-07-25T16:40

2023-07-25T16:40

2023-07-25T16:45

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, как и в прошлый раз, когда увольнял депутата Николая Тищенко за аналогичную провинность, был непреклонен."По ситуации с Аристовым. Инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции. Приглашаю все командировочные документы и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", - заявил он.Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале, что Аристов заслужил изгнание из Рады. Параллельно соратница бывшего президента Петра Порошенко прошлась и по всем "Слугам народа".Заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила в своих соцсетях, что во фракции "Слуга народа" инициировано расследование по исключению Аристова из фракции и комитета. Также будет поднят вопрос о сложении депутатского мандата.Украинская певица и депутат Верховной Рады София Федина уверена, что "Слуги народа" совсем "попутали берега"."Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ (!), слуга народа Юрий Аристов, по источникам "Следствие.инфо" в июле отдыхал на Мальдивах. Дипломатическая миссия? Контрразведка? Шутки шутками, но как уехал нардеп? Женщин из Европейской солидарности не пускали на конференции в Европу", - написала она.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило "Слугу" в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Пока на Банковой и вокруг нее кипело возмущение, Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Этот документ в своих соцсетях опубликовал глава Рады Руслан Стефанчук, добавив, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заселении.В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.В истории с Аристовым, уверен журналист Алексей Туманов, все не так просто. Происходящее может быть как проявлением праведного возмущения, так и попыткой нейтрализовать депутата либо со стороны Зеленского, либо его врагов.

https://ukraina.ru/20230725/1048248080.html

https://ukraina.ru/20230725/1048244231.html

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