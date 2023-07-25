Атаки Украины в Чёрном море, ближайшие цели СВО. О чём говорили эксперты 25 июля - 25.07.2023 Украина.ру
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Атаки Украины в Чёрном море, ближайшие цели СВО. О чём говорили эксперты 25 июля
Атаки Украины в Чёрном море, ближайшие цели СВО. О чём говорили эксперты 25 июля - 25.07.2023 Украина.ру
Атаки Украины в Чёрном море, ближайшие цели СВО. О чём говорили эксперты 25 июля
Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T17:28
2023-07-25T17:28
эксклюзив
ксавье моро
артёмовск (бахмут)
купянск
украина
россия
всу
потери
новороссия
алексей кочетков
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Украина пытается атаковать российские кораблиУкраинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны РФ."В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве.В результате инцидента никто не пострадал."Сергей Котов" – это патрульный корабль, созданный специально для Черноморского флота, поясняет капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Это достаточно большой корабль с соответствующим водоизмещением. У него есть 76-мм артиллерия и крупнокалиберные пулеметы. Возможности радиолокационного обнаружения у него тоже очень хорошие, добавил эксперт, поэтому он смог уничтожить вражеские беспилотники."Отмечу также, что "Сергей Котов" несет службу по охране газопроводов. И если враг будет использовать суда, которые ранее шли по зерновому коридору, для провокаций, он будет их досматривать.Вообще Украине важно перед днем Военно-морского флота сочинить нам какую-то пакость. С этим связаны их атаки воздушными дронами.И высказывание Резникова по поводу атак на Крым и Керченский мост подтверждают, что противник не отказался от своих планов загнать Черноморский флот даже не в Новороссийск, а в Туапсе", – сообщил Дандыкин.Киеву, добавил он, не дают покоя два газопровода. Да, Турция относится к ним вполне лояльно, но режим Зеленского очень огорчило, что Анкара отказалась давать боевое сопровождение судам в рамках зерновой сделки без участия России.Также Дандыкин ответил, насколько тяжело нам будет отработать по вражеским противокорабельным ракетам, которые не дают нам устроить полноценную блокаду побережья."Речь идет о береговых ракетных комплексах, которые в Польше находятся. ВСУ пытались использовать ракеты "Гром-2", но у них ничего не получилось.Британские и французские ракеты мы тоже научились сбивать. Это задача для наших ПВО и ВКС. Мы их можем сбивать из С-400 и "Бука". У флота есть своя противовоздушная оборона, и береговая, и корабельная.Пока США не дали "Хаймарсы", способные бить на 300 км, но мы готовимся ко всему", – заверил военный эксперт.Когда может закончиться СВОСВО может закончиться, когда Россия достигнет своих целей, считает политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков. Например, освободит Новороссию (Херсон, Николаев и Одессу), отрезав Украину от Черного моря. Это очень важная стратегическая задача.Если удастся отрезать ее от моря, ценность Украины для НАТО упадет в три раза – зачем она им нужна без выхода к морю, задаётся вопросом Кочетков."Если это произойдет, Черное море станет внутренним озером России и Турции. Болгария не в счет.Да, у Румынии есть база в Констанце. Но румыны не идиоты. Следовательно, кроме Украины у России больше не останется врагов в этом регионе. Больше никто не готов жертвовать собой ради американских и британских интересов.И в этом случае НАТО постепенно уйдет из Украины. Эти правобережные пустоши Западу даром не нужны. Как из снабжать-то? Через Львов? Так это все очень уязвимо", – рассказал эксперт.При этом он признаёт, что у России пока сохраняется невыгодное положение. Мы не можем обезопасить Крым, линия фронта проходит по окраинам Донецка."Я бы посчитал, что половина дела сделана, если бы полностью освободили Одесскую область, деблокировали Приднестровье и поставили бы "Искандеры" в Измаиле, чтобы Румынии повеселее было. Надо освободить эту часть Новороссии хотя бы без Харькова.Если не оставим Украине ни одного сантиметра черноморского побережья, повторится история с Грузией. Запад собирался принимать ее в НАТО, вбахал в нее кучу оружия. Но как только мы поставили военную базу 58-ой армии рядом с Цхинвалом, интерес Брюсселя к Грузии резко попал. Ни в какое НАТО грузины уже не вступят.То же самое с Украиной. Если мы вернем свою родную южную часть Новороссии (к Украине никакого отношения не имеющую), половина натовского интереса к Украине точно пропадет. Понятно, что они будут делать нам гадости. Но такой серьезной угрозы для нас уже не будет", – убеждён политолог."У НАТО просто нет опыта такой войны"Военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро ответил, почему Почему ВСУ неудачно наступают, несмотря на то, что украинские солдаты проходили обучение за границей.По мнению Моро, у НАТО просто нет опыта такой войны. У Альянса есть опыт войны против Ирака, или, если взять Францию, в Африке, но это больше похоже на сафари, чем на войну. Там не было тяжелого оружия и такого количества боеприпасов, как у России."Я думал, что ВСУ не будут штурмовать позиции российской армии, пока нет нормальной ПВО, авиации и достаточного количества боеприпасов. Но ВСУ начали наступление 4 июня без всего этого.Я до сих пор не понимаю нерациональности этого решения ни со стороны НАТО, ни со стороны Киева.Из-за больших потерь Киева с начала войны в украинской армии некому передавать свой опыт. Те, у кого был опыт, погибли", – заявил французский эксперт.В России же – обратная ситуация: российские потери – существенно меньше, сохраняется боевой опыт."Мы видим, как российская армия набирает обороты по вооружению, координации. Результаты этого мы наблюдаем на фронте под Купянском.Единственное, что меня пугает, это то, что Киев будет создавать такие же крепости из Славянска и Краматорска, как они это делали в Артёмовске", – сообщил Моро.
https://ukraina.ru/20230725/1048240950.html
https://ukraina.ru/20230725/1048225709.html
https://ukraina.ru/20230725/1048247666.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, ксавье моро, артёмовск (бахмут), купянск, украина, россия, всу, потери, новороссия, алексей кочетков, херсон, николаев, одесса, нато, алексей резников, владимир зеленский, черное море
Эксклюзив, Ксавье Моро, Артёмовск (Бахмут), Купянск, Украина, Россия, ВСУ, потери, Новороссия, Алексей Кочетков, Херсон, Николаев, Одесса, НАТО, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Черное море

Атаки Украины в Чёрном море, ближайшие цели СВО. О чём говорили эксперты 25 июля

17:28 25.07.2023
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина пытается атаковать российские корабли
Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны РФ.
"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Сергей Котов" – это патрульный корабль, созданный специально для Черноморского флота, поясняет капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
Это достаточно большой корабль с соответствующим водоизмещением. У него есть 76-мм артиллерия и крупнокалиберные пулеметы. Возможности радиолокационного обнаружения у него тоже очень хорошие, добавил эксперт, поэтому он смог уничтожить вражеские беспилотники.
"Отмечу также, что "Сергей Котов" несет службу по охране газопроводов. И если враг будет использовать суда, которые ранее шли по зерновому коридору, для провокаций, он будет их досматривать.
Вообще Украине важно перед днем Военно-морского флота сочинить нам какую-то пакость. С этим связаны их атаки воздушными дронами.
И высказывание Резникова по поводу атак на Крым и Керченский мост подтверждают, что противник не отказался от своих планов загнать Черноморский флот даже не в Новороссийск, а в Туапсе", – сообщил Дандыкин.
Василий Дандыкин интервью
13:24
Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе
Киеву, добавил он, не дают покоя два газопровода. Да, Турция относится к ним вполне лояльно, но режим Зеленского очень огорчило, что Анкара отказалась давать боевое сопровождение судам в рамках зерновой сделки без участия России.
Также Дандыкин ответил, насколько тяжело нам будет отработать по вражеским противокорабельным ракетам, которые не дают нам устроить полноценную блокаду побережья.
"Речь идет о береговых ракетных комплексах, которые в Польше находятся. ВСУ пытались использовать ракеты "Гром-2", но у них ничего не получилось.
Британские и французские ракеты мы тоже научились сбивать. Это задача для наших ПВО и ВКС. Мы их можем сбивать из С-400 и "Бука". У флота есть своя противовоздушная оборона, и береговая, и корабельная.
Пока США не дали "Хаймарсы", способные бить на 300 км, но мы готовимся ко всему", – заверил военный эксперт.
Когда может закончиться СВО
СВО может закончиться, когда Россия достигнет своих целей, считает политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков. Например, освободит Новороссию (Херсон, Николаев и Одессу), отрезав Украину от Черного моря. Это очень важная стратегическая задача.
Если удастся отрезать ее от моря, ценность Украины для НАТО упадет в три раза – зачем она им нужна без выхода к морю, задаётся вопросом Кочетков.
"Если это произойдет, Черное море станет внутренним озером России и Турции. Болгария не в счет.
Да, у Румынии есть база в Констанце. Но румыны не идиоты. Следовательно, кроме Украины у России больше не останется врагов в этом регионе. Больше никто не готов жертвовать собой ради американских и британских интересов.
И в этом случае НАТО постепенно уйдет из Украины. Эти правобережные пустоши Западу даром не нужны. Как из снабжать-то? Через Львов? Так это все очень уязвимо", – рассказал эксперт.
Алексей Кочетков интервью
05:46
Алексей Кочетков: Перемалывание ВСУ в Донбассе будет напрасным, если весной Россия не освободит Одессу
При этом он признаёт, что у России пока сохраняется невыгодное положение. Мы не можем обезопасить Крым, линия фронта проходит по окраинам Донецка.
"Я бы посчитал, что половина дела сделана, если бы полностью освободили Одесскую область, деблокировали Приднестровье и поставили бы "Искандеры" в Измаиле, чтобы Румынии повеселее было. Надо освободить эту часть Новороссии хотя бы без Харькова.
Если не оставим Украине ни одного сантиметра черноморского побережья, повторится история с Грузией. Запад собирался принимать ее в НАТО, вбахал в нее кучу оружия. Но как только мы поставили военную базу 58-ой армии рядом с Цхинвалом, интерес Брюсселя к Грузии резко попал. Ни в какое НАТО грузины уже не вступят.
То же самое с Украиной. Если мы вернем свою родную южную часть Новороссии (к Украине никакого отношения не имеющую), половина натовского интереса к Украине точно пропадет. Понятно, что они будут делать нам гадости. Но такой серьезной угрозы для нас уже не будет", – убеждён политолог.
"У НАТО просто нет опыта такой войны"
Военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро ответил, почему Почему ВСУ неудачно наступают, несмотря на то, что украинские солдаты проходили обучение за границей.
По мнению Моро, у НАТО просто нет опыта такой войны. У Альянса есть опыт войны против Ирака, или, если взять Францию, в Африке, но это больше похоже на сафари, чем на войну. Там не было тяжелого оружия и такого количества боеприпасов, как у России.
"Я думал, что ВСУ не будут штурмовать позиции российской армии, пока нет нормальной ПВО, авиации и достаточного количества боеприпасов. Но ВСУ начали наступление 4 июня без всего этого.
Я до сих пор не понимаю нерациональности этого решения ни со стороны НАТО, ни со стороны Киева.
Из-за больших потерь Киева с начала войны в украинской армии некому передавать свой опыт. Те, у кого был опыт, погибли", – заявил французский эксперт.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
15:33
Ксавье Моро: НАТО не готова к современной войне, а бойцы ВСУ гибнут раньше, чем могут передать свой опытУкраинские войска потеряли самых опытных и мотивированных солдат, поэтому мы сейчас наблюдаем понижение уровня компетенции ВСУ, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
В России же – обратная ситуация: российские потери – существенно меньше, сохраняется боевой опыт.
"Мы видим, как российская армия набирает обороты по вооружению, координации. Результаты этого мы наблюдаем на фронте под Купянском.
Единственное, что меня пугает, это то, что Киев будет создавать такие же крепости из Славянска и Краматорска, как они это делали в Артёмовске", – сообщил Моро.
 
ЭксклюзивКсавье МороАртёмовск (Бахмут)КупянскУкраинаРоссияВСУпотериНовороссияАлексей КочетковХерсонНиколаевОдессаНАТОАлексей РезниковВладимир ЗеленскийЧерное море
 
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