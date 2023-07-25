https://ukraina.ru/20230725/1048250018.html
Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией
Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией - 25.07.2023 Украина.ру
Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией
В Дрогобыче Львовской области задержали блогера Марьяну Чаву. Его обвиняют в лояльности к России. Об этом 25 июля сообщила Львовская областная прокуратура
2023-07-25T16:10
2023-07-25T16:10
2023-07-25T16:10
новости
блогер
задержание
украинский блогер
мир
россия
львовская область
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В ведомстве утверждают, что блогер на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников, выступая за мир с Россией."Фигурант неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками", - говорится в сообщении прокуратуры.Марьян Чава - правозащитник и блогер. У его YouTube-канала более 120 тысяч подписчиков.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/19/1048249141_107:0:835:546_1920x0_80_0_0_f5fc737bf6ecbca9d5c6c33bfe222736.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, блогер, задержание, украинский блогер, мир, россия, львовская область
Новости, блогер, задержание, украинский блогер, мир, Россия, Львовская область
Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией
В Дрогобыче Львовской области задержали блогера Марьяну Чаву. Его обвиняют в лояльности к России. Об этом 25 июля сообщила Львовская областная прокуратура
В ведомстве утверждают, что блогер на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников, выступая за мир с Россией.
"Фигурант неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками", - говорится в сообщении прокуратуры.
Марьян Чава - правозащитник и блогер. У его YouTube-канала более 120 тысяч подписчиков.