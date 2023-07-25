https://ukraina.ru/20230725/1048250018.html

Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией

Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией - 25.07.2023 Украина.ру

Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией

В Дрогобыче Львовской области задержали блогера Марьяну Чаву. Его обвиняют в лояльности к России. Об этом 25 июля сообщила Львовская областная прокуратура

2023-07-25T16:10

2023-07-25T16:10

2023-07-25T16:10

новости

блогер

задержание

украинский блогер

мир

россия

львовская область

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В ведомстве утверждают, что блогер на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников, выступая за мир с Россией."Фигурант неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками", - говорится в сообщении прокуратуры.Марьян Чава - правозащитник и блогер. У его YouTube-канала более 120 тысяч подписчиков.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, блогер, задержание, украинский блогер, мир, россия, львовская область