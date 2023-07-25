"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене - 25.07.2023 Украина.ру
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"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене
"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене - 25.07.2023 Украина.ру
"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева
2023-07-25T16:43
2023-07-25T16:43
эксклюзив
украина
россия
сбу
евгений мураев
оппозиционер
подозрение
госизмена
эксперты
илья кива
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"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении СБУ.В отношении бывшего нардепа возбудили дела по статьям "Госизмена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет."Он целенаправленно использовал собственный медиаресурс (Телеканал "Наш". - Ред.) для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ. Прежде всего это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятии на международной арене", – утверждают в СБУ.Сам политик после 24 февраля исчез из информационного поля. Где он находится – неизвестно. Последний пост в соцсетях Мураев опубликовал 25 февраля 2022 года: "Никто не хотел слышать, когда я говорил, что отношения с Крымом нужно выровнять и даже не владея им, относиться как к своему. Дать людям воду и свет, поддерживать отношения и торговлю. Что мы имеем в итоге? Воду пустили, но мы не контролируем еще часть нашей территории.Меня обзывали предателем, когда я призывал разойтись миром с непризнанными республиками, выполнить Минские соглашения и жить с уважением к праву на другое мнение. "Война до победного конца", говорили оппоненты. Всеобщая милитаризация и закручивание гаек. Они получили свою войну и Минск-3 будет уже совсем другим". Почему СБУ вспомнила о Мураеве именно сегодня, рассуждали украинские эксперты и лидеры мнений. Журналист Диана Панченко, ранее работала на телеканале "НАШ":Мураеву сообщили о подозрении в госизмене. За канал "Наш", который якобы распространял Кремлевские нарративы. Прикольно. Ведь на "Наш" ходили депутаты фракции Зеленского и Порошенко. Глава Верховной Рады. "Слуг народа" туда отправлял Офис Президента Зеленского. Получается все они были соучастниками? Жду повесток Безуглой, Гетманцеву и Геращенко, которые не вылазили со студии "Нашего".Бывший украинский политик Илья Кива:Миньону Рената Ахметова экс-нардепу Евгению Мураеву заочно СБУ сообщило о подозрении в госизмене.СБУ заявляет, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов". Самое смешное в этой истории, что телеканал "Наш" принадлежал на половину с 2019 года близкому соратнику экс-министра МВД Арсена Авакова Вилену Шатворяну. Доля в канале была куплена для поддержки политики офиса Зеленского. То есть Мураев, работая на Ахметова и обслуживая информационно Зеленского, выполняя их задачи, продвигал, как сказано в подозрении "российские нарративы"!!! Можно ли считать, что следующее подозрение от СБУ как подельник и соучастник получит сам Зеленский?!!! Прошу заметить, что данный канал никто лицензий не лишал и не закрывал до 22 года, как это было с телеканалом 112 и "Ньюс Ван", он спокойно вещал под теплым крылом и финансировании ОП. Вот так и работай в команде у клоуна.Аналитик Игорь Фещенко:Что меня беспокоит с производствами по отношению к людям такого масштаба как Мураев - почему ему предъявляют только за высказывания и нет никаких вопросов о происхождении денег на телеканалы, партию, избирательную кампанию, всеукраинскую рекламную кампанию, туры и найм кучи "специалистов"? Почему человек говорит именно это и именно так, явно должно объясняться происхождением средств, но за них, почему-то, никого не трясут. У Мураева был бизнес, но вряд ли таких масштабов, чтобы спускать миллионы долларов в кампанию с неочевидным результатом.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20220209/1033238056.html
https://ukraina.ru/20230725/1048233261.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сбу, евгений мураев, оппозиционер, подозрение, госизмена, эксперты, илья кива
Эксклюзив, Украина, Россия, СБУ, Евгений Мураев, оппозиционер, подозрение, госизмена, эксперты, Илья Кива

"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене

16:43 25.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Евгений МураевЕвгений Мураев
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Евгений Мураев
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева
"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении СБУ.
В отношении бывшего нардепа возбудили дела по статьям "Госизмена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
"Он целенаправленно использовал собственный медиаресурс (Телеканал "Наш". - Ред.) для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ. Прежде всего это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятии на международной арене", – утверждают в СБУ.
Сам политик после 24 февраля исчез из информационного поля. Где он находится – неизвестно.
Последний пост в соцсетях Мураев опубликовал 25 февраля 2022 года:
"Никто не хотел слышать, когда я говорил, что отношения с Крымом нужно выровнять и даже не владея им, относиться как к своему. Дать людям воду и свет, поддерживать отношения и торговлю. Что мы имеем в итоге? Воду пустили, но мы не контролируем еще часть нашей территории.
Меня обзывали предателем, когда я призывал разойтись миром с непризнанными республиками, выполнить Минские соглашения и жить с уважением к праву на другое мнение. "Война до победного конца", говорили оппоненты. Всеобщая милитаризация и закручивание гаек. Они получили свою войну и Минск-3 будет уже совсем другим".
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля 2022, 10:00
Мураев назвал единственную альтернативу Минским соглашениямПрезидент Украины Владимир Зеленский не может выполнить Минские соглашения, поэтому постоянно уклоняется от действий, чертя какие-то красные линии. Такое мнение 8 февраля выразил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»
Почему СБУ вспомнила о Мураеве именно сегодня, рассуждали украинские эксперты и лидеры мнений.
Журналист Диана Панченко, ранее работала на телеканале "НАШ":
Мураеву сообщили о подозрении в госизмене. За канал "Наш", который якобы распространял Кремлевские нарративы.
Прикольно. Ведь на "Наш" ходили депутаты фракции Зеленского и Порошенко. Глава Верховной Рады. "Слуг народа" туда отправлял Офис Президента Зеленского. Получается все они были соучастниками?
Жду повесток Безуглой, Гетманцеву и Геращенко, которые не вылазили со студии "Нашего".
Бывший украинский политик Илья Кива:
Миньону Рената Ахметова экс-нардепу Евгению Мураеву заочно СБУ сообщило о подозрении в госизмене.
СБУ заявляет, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов". Самое смешное в этой истории, что телеканал "Наш" принадлежал на половину с 2019 года близкому соратнику экс-министра МВД Арсена Авакова Вилену Шатворяну.
Доля в канале была куплена для поддержки политики офиса Зеленского. То есть Мураев, работая на Ахметова и обслуживая информационно Зеленского, выполняя их задачи, продвигал, как сказано в подозрении "российские нарративы"!!!

Можно ли считать, что следующее подозрение от СБУ как подельник и соучастник получит сам Зеленский?!!!
Прошу заметить, что данный канал никто лицензий не лишал и не закрывал до 22 года, как это было с телеканалом 112 и "Ньюс Ван", он спокойно вещал под теплым крылом и финансировании ОП. Вот так и работай в команде у клоуна.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
10:28
СБУ завела дело о госизмене экс-депутата Рады МураеваСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 25 июля
Аналитик Игорь Фещенко:
Что меня беспокоит с производствами по отношению к людям такого масштаба как Мураев - почему ему предъявляют только за высказывания и нет никаких вопросов о происхождении денег на телеканалы, партию, избирательную кампанию, всеукраинскую рекламную кампанию, туры и найм кучи "специалистов"?
Почему человек говорит именно это и именно так, явно должно объясняться происхождением средств, но за них, почему-то, никого не трясут. У Мураева был бизнес, но вряд ли таких масштабов, чтобы спускать миллионы долларов в кампанию с неочевидным результатом.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСБУЕвгений МураевоппозиционерподозрениегосизменаэкспертыИлья Кива
 
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Заголовок открываемого материала
16:43"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене
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