https://ukraina.ru/20230725/1048249604.html

"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене

"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене - 25.07.2023 Украина.ру

"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева

2023-07-25T16:43

2023-07-25T16:43

2023-07-25T16:43

эксклюзив

украина

россия

сбу

евгений мураев

оппозиционер

подозрение

госизмена

эксперты

илья кива

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"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении СБУ.В отношении бывшего нардепа возбудили дела по статьям "Госизмена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет."Он целенаправленно использовал собственный медиаресурс (Телеканал "Наш". - Ред.) для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ. Прежде всего это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятии на международной арене", – утверждают в СБУ.Сам политик после 24 февраля исчез из информационного поля. Где он находится – неизвестно. Последний пост в соцсетях Мураев опубликовал 25 февраля 2022 года: "Никто не хотел слышать, когда я говорил, что отношения с Крымом нужно выровнять и даже не владея им, относиться как к своему. Дать людям воду и свет, поддерживать отношения и торговлю. Что мы имеем в итоге? Воду пустили, но мы не контролируем еще часть нашей территории.Меня обзывали предателем, когда я призывал разойтись миром с непризнанными республиками, выполнить Минские соглашения и жить с уважением к праву на другое мнение. "Война до победного конца", говорили оппоненты. Всеобщая милитаризация и закручивание гаек. Они получили свою войну и Минск-3 будет уже совсем другим". Почему СБУ вспомнила о Мураеве именно сегодня, рассуждали украинские эксперты и лидеры мнений. Журналист Диана Панченко, ранее работала на телеканале "НАШ":Мураеву сообщили о подозрении в госизмене. За канал "Наш", который якобы распространял Кремлевские нарративы. Прикольно. Ведь на "Наш" ходили депутаты фракции Зеленского и Порошенко. Глава Верховной Рады. "Слуг народа" туда отправлял Офис Президента Зеленского. Получается все они были соучастниками? Жду повесток Безуглой, Гетманцеву и Геращенко, которые не вылазили со студии "Нашего".Бывший украинский политик Илья Кива:Миньону Рената Ахметова экс-нардепу Евгению Мураеву заочно СБУ сообщило о подозрении в госизмене.СБУ заявляет, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов". Самое смешное в этой истории, что телеканал "Наш" принадлежал на половину с 2019 года близкому соратнику экс-министра МВД Арсена Авакова Вилену Шатворяну. Доля в канале была куплена для поддержки политики офиса Зеленского. То есть Мураев, работая на Ахметова и обслуживая информационно Зеленского, выполняя их задачи, продвигал, как сказано в подозрении "российские нарративы"!!! Можно ли считать, что следующее подозрение от СБУ как подельник и соучастник получит сам Зеленский?!!! Прошу заметить, что данный канал никто лицензий не лишал и не закрывал до 22 года, как это было с телеканалом 112 и "Ньюс Ван", он спокойно вещал под теплым крылом и финансировании ОП. Вот так и работай в команде у клоуна.Аналитик Игорь Фещенко:Что меня беспокоит с производствами по отношению к людям такого масштаба как Мураев - почему ему предъявляют только за высказывания и нет никаких вопросов о происхождении денег на телеканалы, партию, избирательную кампанию, всеукраинскую рекламную кампанию, туры и найм кучи "специалистов"? Почему человек говорит именно это и именно так, явно должно объясняться происхождением средств, но за них, почему-то, никого не трясут. У Мураева был бизнес, но вряд ли таких масштабов, чтобы спускать миллионы долларов в кампанию с неочевидным результатом.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20220209/1033238056.html

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эксклюзив, украина, россия, сбу, евгений мураев, оппозиционер, подозрение, госизмена, эксперты, илья кива