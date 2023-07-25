К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер"
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К занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер" приступили и другие части и подразделения Вооруженных сил Белорусии, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в телеграм-канале
Части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи приступили к занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер".
"К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи", - отметили в Минобороны Белоруссии.
Особое внимание при организации тренировок уделяется вопросам обеспечения живучести войск при ведении боевых действий, подчеркнули в ведомстве.
20 июля Минобороны Белоруссии сообщило о совместной тренировки Вооруженных сил страны и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Полигон расположен приблизительно в 4 км от границы с Польше.
В занятиях приняли участие подразделения сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.