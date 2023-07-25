https://ukraina.ru/20230725/1048249465.html

К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны

К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру

К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны

К занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер" приступили и другие части и подразделения Вооруженных сил Белорусии, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в телеграм-канале

2023-07-25T16:14

2023-07-25T16:14

2023-07-25T16:14

новости

белоруссия

минобороны

чвк "вагнер"

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Части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи приступили к занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер".Особое внимание при организации тренировок уделяется вопросам обеспечения живучести войск при ведении боевых действий, подчеркнули в ведомстве.20 июля Минобороны Белоруссии сообщило о совместной тренировки Вооруженных сил страны и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Полигон расположен приблизительно в 4 км от границы с Польше.В занятиях приняли участие подразделения сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230725/1048228564.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, минобороны, чвк "вагнер"