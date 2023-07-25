К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру
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К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны
К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру
К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны
К занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер" приступили и другие части и подразделения Вооруженных сил Белорусии, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в телеграм-канале
2023-07-25T16:14
2023-07-25T16:14
новости
белоруссия
минобороны
чвк "вагнер"
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Части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи приступили к занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер".Особое внимание при организации тренировок уделяется вопросам обеспечения живучести войск при ведении боевых действий, подчеркнули в ведомстве.20 июля Минобороны Белоруссии сообщило о совместной тренировки Вооруженных сил страны и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Полигон расположен приблизительно в 4 км от границы с Польше.В занятиях приняли участие подразделения сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.
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новости, белоруссия, минобороны, чвк "вагнер"
Новости, Белоруссия, Минобороны, ЧВК "Вагнер"

К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны

16:14 25.07.2023
 
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер"
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК Вагнер
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-канал
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К занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер" приступили и другие части и подразделения Вооруженных сил Белорусии, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в телеграм-канале
Части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи приступили к занятиям с участием инструкторов ЧВК "Вагнер".

"К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи", - отметили в Минобороны Белоруссии.

Особое внимание при организации тренировок уделяется вопросам обеспечения живучести войск при ведении боевых действий, подчеркнули в ведомстве.
20 июля Минобороны Белоруссии сообщило о совместной тренировки Вооруженных сил страны и бойцов ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский". Полигон расположен приблизительно в 4 км от границы с Польше.
В занятиях приняли участие подразделения сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.
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