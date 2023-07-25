О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео - 25.07.2023 Украина.ру
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О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео - 25.07.2023 Украина.ру
О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны... Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T15:59
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видео
россия
украина
сво
всу
крымский мост
лукашенко
дроны
атака
резников
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Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова об ударах по Крыму и Крымскому мосту, а также рассказала о гуманитарной составляющей своей деятельности: 00:37 - О потерях в рядах ВСУ и дополнительной военной помощи Украине; 07:02 - О заявлении Алексея Резникова по Крымскому мосту; 14:36 - Когда придёт осознание в головы украинского общества? 23:25 - О гуманитарной помощи на фронте.
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видео, россия, украина, сво, всу, крымский мост, лукашенко, дроны, атака, резников, крым, гуманитарная помощь, волонтеры, фронт, вооружение, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Крымский мост, Лукашенко, дроны, атака, Резников, Крым, гуманитарная помощь, волонтеры, фронт, вооружение

О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео

15:59 25.07.2023 (обновлено: 16:25 25.07.2023)
 
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Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова об ударах по Крыму и Крымскому мосту, а также рассказала о гуманитарной составляющей своей деятельности:
00:37 - О потерях в рядах ВСУ и дополнительной военной помощи Украине;
07:02 - О заявлении Алексея Резникова по Крымскому мосту;
14:36 - Когда придёт осознание в головы украинского общества?
23:25 - О гуманитарной помощи на фронте.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКрымский мостЛукашенкодроныатакаРезниковКрымгуманитарная помощьволонтерыфронтвооружение
 
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