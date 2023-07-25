https://ukraina.ru/20230725/1048249291.html
О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео - 25.07.2023 Украина.ру
О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны... Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T15:59
2023-07-25T15:59
2023-07-25T16:25
видео
россия
украина
сво
всу
крымский мост
лукашенко
дроны
атака
резников
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Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова об ударах по Крыму и Крымскому мосту, а также рассказала о гуманитарной составляющей своей деятельности: 00:37 - О потерях в рядах ВСУ и дополнительной военной помощи Украине; 07:02 - О заявлении Алексея Резникова по Крымскому мосту; 14:36 - Когда придёт осознание в головы украинского общества? 23:25 - О гуманитарной помощи на фронте.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, крымский мост, лукашенко, дроны, атака, резников, крым, гуманитарная помощь, волонтеры, фронт, вооружение, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Крымский мост, Лукашенко, дроны, атака, Резников, Крым, гуманитарная помощь, волонтеры, фронт, вооружение
О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
15:59 25.07.2023 (обновлено: 16:25 25.07.2023)
Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова об ударах по Крыму и Крымскому мосту, а также рассказала о гуманитарной составляющей своей деятельности:
00:37 - О потерях в рядах ВСУ и дополнительной военной помощи Украине;
07:02 - О заявлении Алексея Резникова по Крымскому мосту;
14:36 - Когда придёт осознание в головы украинского общества?
23:25 - О гуманитарной помощи на фронте.