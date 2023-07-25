https://ukraina.ru/20230725/1048249291.html

О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео

О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео - 25.07.2023 Украина.ру

О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео

Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны... Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T15:59

2023-07-25T15:59

2023-07-25T16:25

видео

россия

украина

сво

всу

крымский мост

лукашенко

дроны

атака

резников

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Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова об ударах по Крыму и Крымскому мосту, а также рассказала о гуманитарной составляющей своей деятельности: 00:37 - О потерях в рядах ВСУ и дополнительной военной помощи Украине; 07:02 - О заявлении Алексея Резникова по Крымскому мосту; 14:36 - Когда придёт осознание в головы украинского общества? 23:25 - О гуманитарной помощи на фронте.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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