Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие - 25.07.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие - 25.07.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
Украина дискредитировала всё западное оружие, заявил депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-25T15:58
2023-07-25T15:58
новости
украина
россия
зарубежье
запад
техника
leopard-2 (танк)
m2 bradley
контрнаступление
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Запад активно поставляет на Украину своё вооружение, а Украина дискредитирует его в достаточной мере, заявил депутат ГД Михаил Шеремет.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
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новости, украина, россия, зарубежье, запад, техника, leopard-2 (танк), m2 bradley, контрнаступление
Новости, Украина, Россия, Зарубежье, Запад, техника, Leopard-2 (танк), M2 Bradley, контрнаступление

Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие

15:58 25.07.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Украина дискредитировала всё западное оружие, заявил депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Запад активно поставляет на Украину своё вооружение, а Украина дискредитирует его в достаточной мере, заявил депутат ГД Михаил Шеремет.
"Украина достаточно дискредитировала все западное оружие. Теперь весь мир увидел, что оно годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры, а также нанесения ракетных ударов по мирным городам, где проживают женщины, дети и старики", - сказал Шеремет.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 15:58
Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армииКаким бы актёрским талантом ни обладал президент Украины Владимир Зеленский, его спектаклю приходит конец. К тому же подставил его ни кто-нибудь, а западные союзники
 
НовостиУкраинаРоссияЗарубежьеЗападтехникаLeopard-2 (танк)M2 Bradleyконтрнаступление
 
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