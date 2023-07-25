https://ukraina.ru/20230725/1048248601.html
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие - 25.07.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
Украина дискредитировала всё западное оружие, заявил депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-25T15:58
2023-07-25T15:58
2023-07-25T15:58
новости
украина
россия
зарубежье
запад
техника
leopard-2 (танк)
m2 bradley
контрнаступление
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Запад активно поставляет на Украину своё вооружение, а Украина дискредитирует его в достаточной мере, заявил депутат ГД Михаил Шеремет.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
https://ukraina.ru/20230724/1048217871.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, зарубежье, запад, техника, leopard-2 (танк), m2 bradley, контрнаступление
Новости, Украина, Россия, Зарубежье, Запад, техника, Leopard-2 (танк), M2 Bradley, контрнаступление
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
Украина дискредитировала всё западное оружие, заявил депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Запад активно поставляет на Украину своё вооружение, а Украина дискредитирует его в достаточной мере, заявил депутат ГД Михаил Шеремет.
"Украина достаточно дискредитировала все западное оружие. Теперь весь мир увидел, что оно годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры, а также нанесения ракетных ударов по мирным городам, где проживают женщины, дети и старики", - сказал Шеремет.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.