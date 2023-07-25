https://ukraina.ru/20230725/1048248601.html

Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие

Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие - 25.07.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие

Украина дискредитировала всё западное оружие, заявил депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-25T15:58

2023-07-25T15:58

2023-07-25T15:58

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зарубежье

запад

техника

leopard-2 (танк)

m2 bradley

контрнаступление

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Запад активно поставляет на Украину своё вооружение, а Украина дискредитирует его в достаточной мере, заявил депутат ГД Михаил Шеремет.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.

https://ukraina.ru/20230724/1048217871.html

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2023

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новости, украина, россия, зарубежье, запад, техника, leopard-2 (танк), m2 bradley, контрнаступление