https://ukraina.ru/20230725/1048248374.html

"Выше звание — больше проблем". Главное из секретного доклада Бундесвера о положении украинской армии

"Выше звание — больше проблем". Главное из секретного доклада Бундесвера о положении украинской армии - 25.07.2023 Украина.ру

"Выше звание — больше проблем". Главное из секретного доклада Бундесвера о положении украинской армии

Помощь западных стран — вот главный фактор, позволяющий украинской армии продолжать сражение с российскими войсками. Собственного оружия у Украины нет, местные предприятия ВПК ничего не производят, денег в казне тоже не осталось, вся надежда только на зарубежные вливания

2023-07-25T16:09

2023-07-25T16:09

2023-07-25T16:40

эксклюзив

всу

вс рф

спецоперация

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контрнаступление

нато

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Как написал месяц назад американский портал 19FortyFive, Украина как пациент в реанимации: если отключить от системы жизнеобеспечения, он умрёт.Объёмы предоставленных военных и финансовых средств достигли беспрецедентных масштабов при отсутствии каких-либо значимых результатов контрнаступления ВСУ, и западные чиновники хотят понять, куда же идут выделенные ими деньги и зачастую дефицитные виды вооружений. Тем более избиратели требуют отчёта, почему их налоговые отчисления тратятся на Украину.Почему украинская армия не может показать желаемых результатов на поле боя, попытались разобраться представители Вооружённых Сил ФРГ. По итогам наблюдений за действиями украинских офицеров они составили секретный доклад, и, хотя он имеет гриф «только для служебного пользования», немецкое издание Bild получило доступ к тексту.В каком ключе идёт речь в документе, сразу становится понятно по заголовку статьи в газете — «Бундесвер впервые критикует украинскую армию». Bild отмечает, что действиям ВСУ дана крайне критическая оценка, как итог, контрнаступление «до сих пор идёт скорее медленно».В интервью телеканалу CNN пару дней назад в министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление отстаёт от графика, и объяснил длинной линией фронта, большим количеством врагов и «вопросом противовоздушной обороны».«Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И ещё раз должен повторить, что главная ценность для нас — это жизнь наших солдат», — заверил глава ведомства.Однако представители Бундесвера увидели совершенно иную картину.В главе доклада, содержащей выводы немецких наблюдателей, говорится: «Некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и получается, что каждое из них осуществляет какие-то действия, но единого ведения боя не прослеживается».В результате чего, как отмечается, возникает вероятность попадания по своим же сослуживцам.Подобные случаи возникают регулярно: например, в августе 2022 года из-за артиллерийского удара одного подразделения ВСУ в районе Артёмовска другое подразделение потеряло бронетехнику и взвод солдат, а также был разрушен ротный опорный пункт. В июне 2023-го украинские военные преднамеренно совершили миномётный обстрел по своим сослуживцам в районе Серебрянского лесничества из-за конфликта, связанного с ротацией. А месяцем ранее в Марьинке в результате артиллерийского обстрела своих же 5 украинских военных оказались под завалами. Российские военнослужащие Южной группировки войск пытались оказать им помощь, но атакующее подразделение ВСУ не давало этого сделать, продолжая вести огонь.Кроме того, у ВСУ отсутствуют элементы ведения боя, которые позволяют в решающий момент установить огневое превосходство, а в таком случае пройденное на Западе обучение, техническое превосходство или численное превосходство личного состава не помогут, пишет Bild.Численного преимущества у ВСУ нет, более того, за последнее время участились случаи перехода военнослужащих на сторону ВС РФ или сдача в плен. Оружие украинской армии страны НАТО продолжают передавать, но уже открытым текстом говорят, что их запасы иссякают, даже президент США Джо Байден выступил с таким заявлением, за что подвергся жёсткой критике от своего предшественника Дональда Трампа, к тому же у российских войск есть техника, способная уничтожить западные модели. А вот обучение на Западе украинские военнослужащие проходят регулярно — за год переподготовки по стандартам НАТО прошли более 30 000 бойцов ВСУ.Причём чем выше воинское звание и чем больше боевого опыта у украинского военнослужащего, тем хуже он усваивает полученную в ходе обучения за рубежом информацию, говорится в статье Bild. Новобранцы схватывают всё быстрее, но, вернувшись на фронт, вынуждены выполнять приказы командиров, которые не в состоянии действовать по западному образцу, таким образом, «украинские офицеры перечёркивают успехи», достигнутые в ходе обучения.А были ли на самом деле успехи? О программах подготовки сведений не так много: западные инструкторы хвалят своих подопечных за способности и энтузиазм, в репортажах украинских СМИ показывают, как бойцы ВСУ стреляют из оружия натовских образцов и управляют иностранной военной техникой, отрабатывают штурм жилых кварталов. Однако на деле не всё так гладко, как рассказывают сами украинские военнослужащие, побывавшие на этих курсах: то, чему их обучали, в корне отличается от фронтовой реальности.В сюжете на немецком телеканале Die Welt украинский танкист рассказал о своём разговоре с инструкторами на полигоне в Германии: «Когда мы спросили у немцев, как проходить через минные поля, они ответили: просто объезжайте. У них на картах минные поля занимают площадь 200 на 100 метров, тогда как в действительности речь идёт о гектарах».А сейчас минные поля, разбитые российскими военными, — серьёзная проблема для ВСУ и одно из главных препятствий для продвижения контрнаступления.Другой украинский военный, судя по всему разведчик, рассказал в Twitter о курсах в Германии, но с инструкторами из США. Уже на полигоне выяснилось, что разработанная программа рассчитана для людей без боевого опыта, а в прибывшей группе были бойцы ВСУ, уже не один месяц воевавшие. Однако план так и не скорректировали, хотя обещали.«Неделю нас учили читать карты, отражать координаты, брать азимут, переводить азимут с компаса на карту и наоборот. Когда мы рассказали, что пользуемся электронными картами на планшетах и телефонах, нас не восприняли всерьёз», — вспоминает он.Американские военные, как оказалось, не умеют применять небольшие дроны, что вызвало недоумение у их украинских подопечных.«Концепции использования гражданских коптеров у них нет даже в планах. Для них абсолютно нормально залезть на какой-нибудь холм, по бумажной карте и азимуту отразить координаты точки, вызвать на неё артиллерию по рации, скорректировать и вернуться назад. Это прекрасно показывает, что, кроме стычек с аборигенами в Ираке, Афгане, Сирии и так далее, американцы давно не принимали участия в серьёзной войне», — говорит разведчик ВСУ.Да и обучение в Великобритании, как сказали военные ВСУ, попавшие в плен, пользы не принесло. Как писала британская газета The Financial Times, местные инструкторы пытались воссоздать условия боёв максимально правдоподобно: воспроизводить «грязь, шум и вонь» полей сражений, используя фальшивую кровь и аудиозапись криков, приглашая актёров с ампутированными конечностями, специально затапливая водой траншеи.В общем, по словам подполковника Джона Харриса, делали украинским военным «прививку от стрессов, с которыми они могут столкнуться».«В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. Даже в Житомире нас пожёстче "таскали"», — сказал один из военных ВСУ.Советники из США и Великобритании, которые консультируют украинских генералов, и сами признают, что неверно оценили потенциал ВС РФ и ВСУ.«Западная военная наука радикально переоценила мощь наступательного манёвра высокомобильных, объединённых цифровыми сетями сил. Они относительно легко вооружены, стоят очень дорого, а потому немногочисленны. Россия, напротив, сохранила значительный "старый" военный потенциал, в то же время используя некоторые новые технологии с низкими затратами. Она адаптирует свою тактику — в большинстве случаев адекватно, а в случае с полевыми укреплениями — исключительно удачно», — заявлял старший научный сотрудник Foreign Policy Research Institute, британский военный эксперт Дэвид Бетц.Откровенно говоря, критика руководства украинского государства и военного командования больше похоже на попытку снять с себя ответственность за происходящее и выставить крайним президента Владимира Зеленского, чтобы потом было проще от него отречься.

https://ukraina.ru/20230724/1048217871.html

https://ukraina.ru/20230615/1047232741.html

https://ukraina.ru/20230724/1048217871.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, всу, вс рф, спецоперация, бундесвер, фрг, контрнаступление, нато