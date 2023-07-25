https://ukraina.ru/20230725/1048248238.html
"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР
"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР - 25.07.2023 Украина.ру
"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР
Под предлогом войны с Россией СБУ попыталась ввести политической цензуру в Интернете. Об этом депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в телеграм
2023-07-25T16:11
2023-07-25T16:11
2023-07-25T16:11
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Сотрудники СБУ просили ФБР закрывать доступ к пророссийским страницам в соцсетях, но в "черный список" по каким-то причинам включили оппозиционных украинских блогеров и критиков действующей власти. Геращенко считает, что сотрудники СБУ под предлогом войны попытались ввести политическую цензуру в Интернете, а в итоге подставили американское ФБР. В марте 2022 года СБУ попросило ФСБ закрыть пророссийские аккаунты. В мае Служба безопасности Украины предоставила список ресурсов, которые якобы использовались для раздора и "разъединения политических сил и украинского общества в целом".В это же время были заблокированы или исчезли страницы многих критических к власти украинских блогеров, у которых были сотни тысяч подписчиков. Некоторые блогеры находятся месяцами "в теневом бане", в том числе представители оппозиции, указала Геращенко.Депутат потребовала, чтобы СБУ предоставила список групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснила мотивы своих действий. "Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", - отметила Геращенко.Историю взаимоотношений СБУ и ФБР раскрыли журналисты американского телеканала CNN. В США разгорелся скандал, было инициировано расследование комитета Конгресса. В обнародованном отчете комитета прямо сказано что запрос СБУ был "пропитан российскими агентами-кротами".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирина геращенко, сбу, фбр, блогеры, зачистка, интернет, украина
Новости, Ирина Геращенко, СБУ, ФБР, блогеры, зачистка, интернет, Украина
"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР
Под предлогом войны с Россией СБУ попыталась ввести политической цензуру в Интернете. Об этом депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в телеграм
Сотрудники СБУ просили ФБР закрывать доступ к пророссийским страницам в соцсетях, но в "черный список" по каким-то причинам включили оппозиционных украинских блогеров и критиков действующей власти. Геращенко считает, что сотрудники СБУ под предлогом войны попытались ввести политическую цензуру в Интернете, а в итоге подставили американское ФБР.
В марте 2022 года СБУ попросило ФСБ закрыть пророссийские аккаунты. В мае Служба безопасности Украины предоставила список ресурсов, которые якобы использовались для раздора и "разъединения политических сил и украинского общества в целом".
В это же время были заблокированы или исчезли страницы многих критических к власти украинских блогеров, у которых были сотни тысяч подписчиков. Некоторые блогеры находятся месяцами "в теневом бане", в том числе представители оппозиции, указала Геращенко.
"Американцев серьезно подставили. Потому что среди прочего, СБУ блокировала официальный аккаунт Госдепа США на русском языке. Его тоже добавили в список ресурсов, несущих угрозу безопасности", - написала Геращенко.
Депутат потребовала, чтобы СБУ предоставила список групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснила мотивы своих действий. "Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", - отметила Геращенко.
Историю взаимоотношений СБУ и ФБР раскрыли журналисты американского телеканала CNN. В США разгорелся скандал, было инициировано расследование комитета Конгресса. В обнародованном отчете комитета прямо сказано что запрос СБУ был "пропитан российскими агентами-кротами".