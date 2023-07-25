https://ukraina.ru/20230725/1048248238.html

"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР

"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР - 25.07.2023 Украина.ру

"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР

Под предлогом войны с Россией СБУ попыталась ввести политической цензуру в Интернете. Об этом депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в телеграм

2023-07-25T16:11

2023-07-25T16:11

2023-07-25T16:11

новости

ирина геращенко

сбу

фбр

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зачистка

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Сотрудники СБУ просили ФБР закрывать доступ к пророссийским страницам в соцсетях, но в "черный список" по каким-то причинам включили оппозиционных украинских блогеров и критиков действующей власти. Геращенко считает, что сотрудники СБУ под предлогом войны попытались ввести политическую цензуру в Интернете, а в итоге подставили американское ФБР. В марте 2022 года СБУ попросило ФСБ закрыть пророссийские аккаунты. В мае Служба безопасности Украины предоставила список ресурсов, которые якобы использовались для раздора и "разъединения политических сил и украинского общества в целом".В это же время были заблокированы или исчезли страницы многих критических к власти украинских блогеров, у которых были сотни тысяч подписчиков. Некоторые блогеры находятся месяцами "в теневом бане", в том числе представители оппозиции, указала Геращенко.Депутат потребовала, чтобы СБУ предоставила список групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснила мотивы своих действий. "Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", - отметила Геращенко.Историю взаимоотношений СБУ и ФБР раскрыли журналисты американского телеканала CNN. В США разгорелся скандал, было инициировано расследование комитета Конгресса. В обнародованном отчете комитета прямо сказано что запрос СБУ был "пропитан российскими агентами-кротами".

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новости, ирина геращенко, сбу, фбр, блогеры, зачистка, интернет, украина