https://ukraina.ru/20230725/1048240950.html

Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе

Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе - 25.07.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе

Сейчас российские удары нанесены по двум портам на Дунае: в Измаиле и за Измаилом. Мы должны нарушить эти поставки водным путем. Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T13:24

2023-07-25T13:24

2023-07-25T13:56

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николаев

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Сейчас российские удары нанесены по двум портам на Дунае: в Измаиле и за Измаилом. Мы должны нарушить эти поставки водным путем.Пока была зерновая сделка, противник мог там укрывать оружия и размещать войска. Но теперь, когда Украина перебросила основные средства ПВО для защиты Зеленского, она расслабилась. Поэтому она получила серьезный удар. И будет получать удары впредь, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны. "В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.- Василий Алексеевич, как именно ВСУ пытались атаковать корабль и как он сумел отбиться?- Это уже не первый подобный инцидент. ВСУ уже атаковали два наших корабля: сначала "Иван Хурс", потом - "Приазовье". В первом случае мы уничтожили три надводных дрона, а в другом – шесть. В первом случае мы их уничтожили бортовым огнем из крупнокалиберных пулеметов, а во втором – из АК-630 (30-мм шестиствольная пушка). Моряки еще называют ее автогеном за скорострельность.Эти дроны на подходе были обнаружены радиолокационными станциями надводной обстановки, а расчеты в них попали. Они сдетонировали, потому что несут на себя боезаряд из десяток килограмм взрывчатки.Что касается "Сергея Котова", то это патрульный корабль, созданный специально для Черноморского флота. Он из серии военных кораблей, выполняющих функции разведки. Всего в этой серии шесть единиц, из которых четыре в строю. Кстати, недавно он расстрелял украинскую старую якорную мину, которая дрейфовала у Босфора. Расстрелял он ее с помощью вертолетов (у него есть на борту Ка-27).Это достаточно большой корабль с соответствующим водоизмещением. У него есть 76-мм артиллерия и крупнокалиберные пулеметы. Возможности радиолокационного обнаружения у него тоже очень хорошие. Поэтому он смог уничтожить вражеские беспилотники.Отмечу также, что "Сергей Котов" несет службу по охране газопроводов. И если враг будет использовать суда, которые ранее шли по зерновому коридору, для провокаций, он будет их досматривать.Вообще Украине важно перед днем Военно-морского флота сочинить нам какую-то пакость. С этим связаны их атаки воздушными дронами. И высказывание Резникова по поводу атак на Крым и Керченский мост подтверждают, что противник не отказался от своих планов загнать Черноморский флот даже не в Новороссийск, а в Туапсе.- Насколько у нас получается отрабатывать по местам производства этих безэкипажных катеров?- Мы-то грохнули основное их производство, но противник их рассредоточил, потому что береговая линия - большая. И будут еще поставки, которые пойдут через Польшу на Украину. Путей - много.Пока же противник будет использовать то, что накоплено. В атаках, о которых я говорил ранее, участвовали от двух до шести таких беспилотников. Это то, что на счету моряков. Еще их уничтожала охрана водного района и противодиверсионные службы, когда они пытались прорваться в Севастополь. Их тогда взорвали наши женщины, награжденные за мужество.Сейчас Украине там ловить нечего из-за наших боновых заграждений. Поэтому враг намерен попытать счастья в уничтожении наших знаковых кораблей. Еще Киеву не дают покоя эти два газопровода. Да, Турция относится к ним вполне лояльно. Но власть Зеленского очень огорчило, что Анкара отказалась давать боевое сопровождение судам в рамках зерновой сделки без участия России.Если раньше Украина хоть как-то маскировала свои террористические замыслы, то сейчас она окончательно обнаглела.- Насколько тяжело нам будет отработать по вражеским противокорабельным ракетам, которые не дают нам устроить полноценную блокаду побережья?- Речь идет о береговых ракетных комплексах, которые в Польше находятся. ВСУ пытались использовать ракеты "Гром-2", но у них ничего не получилось. Британские и французские ракеты мы тоже научились сбивать. Это задача для наших ПВО и ВКС. Мы их можем сбивать из С-400 и "Бука". У флота есть своя противовоздушная оборона, и береговая, и корабельная. Пока США не дали "Хаймарсы", способные бить на 300 км, но мы готовимся ко всему.- Какой максимум мы сможем выжать от сегодняшних ударов по дунайским портам?- Удары продолжатся. Из Румынии через эти порты шли большие поставки оружия. Может быть, их было даже больше, чем через Одессу и Ильичевск. Их сплавляли по Дунаю.Но сейчас удары нанесены по двум портам. В Измаиле и за Измаилом. Мы должны нарушить эти поставки водным путем. Пока была зерновая сделка, противник мог там укрывать оружия и размещать войска.Но теперь, когда Украина перебросила основные средства ПВО для защиты Зеленского, она расслабилась. Поэтому она получила серьезный удар. И будет получать их впредь.- Если мы все же будем рассматривать десант на Одессу и Николаев, что мы должны будем сделать в первую очередь?- У Черноморского флота есть такие возможности. Да, противник там все заминировал. Более того, если говорить про Николаев, то они на входе в этот район притопили свой бывший флагман "Гетман Сагайдачный". Всему свое время. Тем более, Кинбурнская коса - под нашим контролем. Мы в нашей прямой видимости находится порт Очаков, который создали натовцы. Возможно, что дроны и оттуда идут. Но мы по нему тоже били. Я думаю, что Черноморский флот еще не сказал своего слова. Он и сейчас сражается. И у меня есть стойкое убеждение, что для нас хорошие новости - в не столь отдаленном будущем.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html

https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, одесса, дунай, измаил, румыния, черноморский флот, беспилотники, николаев