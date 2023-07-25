Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе
13:24 25.07.2023 (обновлено: 13:56 25.07.2023)
© rusplt.ruВасилий Дандыкин интервью
© rusplt.ru
Сейчас российские удары нанесены по двум портам на Дунае: в Измаиле и за Измаилом. Мы должны нарушить эти поставки водным путем.
Пока была зерновая сделка, противник мог там укрывать оружия и размещать войска. Но теперь, когда Украина перебросила основные средства ПВО для защиты Зеленского, она расслабилась. Поэтому она получила серьезный удар. И будет получать удары впредь, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Украинские военные в Черном море минувшей ночью попытались атаковать беспилотными катерами патрульный корабль ВМФ России "Сергей Котов", сообщило Минобороны.
"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров", — добавили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
- Василий Алексеевич, как именно ВСУ пытались атаковать корабль и как он сумел отбиться?
- Это уже не первый подобный инцидент. ВСУ уже атаковали два наших корабля: сначала "Иван Хурс", потом - "Приазовье". В первом случае мы уничтожили три надводных дрона, а в другом – шесть.
В первом случае мы их уничтожили бортовым огнем из крупнокалиберных пулеметов, а во втором – из АК-630 (30-мм шестиствольная пушка). Моряки еще называют ее автогеном за скорострельность.
Эти дроны на подходе были обнаружены радиолокационными станциями надводной обстановки, а расчеты в них попали. Они сдетонировали, потому что несут на себя боезаряд из десяток килограмм взрывчатки.
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Что касается "Сергея Котова", то это патрульный корабль, созданный специально для Черноморского флота. Он из серии военных кораблей, выполняющих функции разведки. Всего в этой серии шесть единиц, из которых четыре в строю.
Кстати, недавно он расстрелял украинскую старую якорную мину, которая дрейфовала у Босфора. Расстрелял он ее с помощью вертолетов (у него есть на борту Ка-27).
Это достаточно большой корабль с соответствующим водоизмещением. У него есть 76-мм артиллерия и крупнокалиберные пулеметы. Возможности радиолокационного обнаружения у него тоже очень хорошие. Поэтому он смог уничтожить вражеские беспилотники.
Отмечу также, что "Сергей Котов" несет службу по охране газопроводов. И если враг будет использовать суда, которые ранее шли по зерновому коридору, для провокаций, он будет их досматривать.
Вообще Украине важно перед днем Военно-морского флота сочинить нам какую-то пакость. С этим связаны их атаки воздушными дронами. И высказывание Резникова по поводу атак на Крым и Керченский мост подтверждают, что противник не отказался от своих планов загнать Черноморский флот даже не в Новороссийск, а в Туапсе.
- Насколько у нас получается отрабатывать по местам производства этих безэкипажных катеров?
- Мы-то грохнули основное их производство, но противник их рассредоточил, потому что береговая линия - большая. И будут еще поставки, которые пойдут через Польшу на Украину. Путей - много.
Пока же противник будет использовать то, что накоплено. В атаках, о которых я говорил ранее, участвовали от двух до шести таких беспилотников. Это то, что на счету моряков. Еще их уничтожала охрана водного района и противодиверсионные службы, когда они пытались прорваться в Севастополь. Их тогда взорвали наши женщины, награжденные за мужество.
Вчера, 16:18Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Сейчас Украине там ловить нечего из-за наших боновых заграждений. Поэтому враг намерен попытать счастья в уничтожении наших знаковых кораблей.
Еще Киеву не дают покоя эти два газопровода. Да, Турция относится к ним вполне лояльно. Но власть Зеленского очень огорчило, что Анкара отказалась давать боевое сопровождение судам в рамках зерновой сделки без участия России.
Если раньше Украина хоть как-то маскировала свои террористические замыслы, то сейчас она окончательно обнаглела.
- Насколько тяжело нам будет отработать по вражеским противокорабельным ракетам, которые не дают нам устроить полноценную блокаду побережья?
- Речь идет о береговых ракетных комплексах, которые в Польше находятся. ВСУ пытались использовать ракеты "Гром-2", но у них ничего не получилось.
Британские и французские ракеты мы тоже научились сбивать. Это задача для наших ПВО и ВКС. Мы их можем сбивать из С-400 и "Бука". У флота есть своя противовоздушная оборона, и береговая, и корабельная.
Пока США не дали "Хаймарсы", способные бить на 300 км, но мы готовимся ко всему.
- Какой максимум мы сможем выжать от сегодняшних ударов по дунайским портам?
- Удары продолжатся. Из Румынии через эти порты шли большие поставки оружия. Может быть, их было даже больше, чем через Одессу и Ильичевск. Их сплавляли по Дунаю.
Но сейчас удары нанесены по двум портам. В Измаиле и за Измаилом. Мы должны нарушить эти поставки водным путем. Пока была зерновая сделка, противник мог там укрывать оружия и размещать войска.
Но теперь, когда Украина перебросила основные средства ПВО для защиты Зеленского, она расслабилась. Поэтому она получила серьезный удар. И будет получать их впредь.
- Если мы все же будем рассматривать десант на Одессу и Николаев, что мы должны будем сделать в первую очередь?
- У Черноморского флота есть такие возможности. Да, противник там все заминировал. Более того, если говорить про Николаев, то они на входе в этот район притопили свой бывший флагман "Гетман Сагайдачный".
Всему свое время. Тем более, Кинбурнская коса - под нашим контролем. Мы в нашей прямой видимости находится порт Очаков, который создали натовцы. Возможно, что дроны и оттуда идут. Но мы по нему тоже били.
Я думаю, что Черноморский флот еще не сказал своего слова. Он и сейчас сражается. И у меня есть стойкое убеждение, что для нас хорошие новости - в не столь отдаленном будущем.