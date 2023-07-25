https://ukraina.ru/20230725/1048236643.html
Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк
Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк - 25.07.2023 Украина.ру
Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк
Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, даже не выполнив всех предъявленных стране условий. Таким мнением поделилась в интервью украинскому изданию "Телеграф" вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк
2023-07-25T12:17
2023-07-25T12:17
2023-07-25T12:17
кондратюк
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"Да. Потому что это процесс. Как проходил закон о медиа, например? Мы приняли в первом чтении, отправили на оценку. Они ее дали, дали оговорку. Мы это должны учесть во втором чтении. Сказали, поправьте еще закон о рекламе. Сделали новый закон о рекламе, поставили теперь две "галочки", что мы это сделали. Теперь ожидаем еще мониторинг действий этих законов. Поэтому открыть переговоры – это одно. А дальше это еще большая работа. Те оговорки, которые они дали в перечне, это минимум", - объяснила она.Украине выдвинули несколько условий для вступления в Европейский союз. По словам Кондратюк, самым дискуссионным из них стал вопрос о национальных меньшинствах. При этом страна делает все, чтобы обойти условия.
https://ukraina.ru/20230725/1048235291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кондратюк, ес, новости, вступление, условия, украина
Кондратюк, ЕС, Новости, вступление, условия, Украина
Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк
Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, даже не выполнив всех предъявленных стране условий. Таким мнением поделилась в интервью украинскому изданию "Телеграф" вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк