Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк - 25.07.2023 Украина.ру
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Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк
Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк - 25.07.2023 Украина.ру
Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк
Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, даже не выполнив всех предъявленных стране условий. Таким мнением поделилась в интервью украинскому изданию "Телеграф" вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк
2023-07-25T12:17
2023-07-25T12:17
кондратюк
ес
новости
вступление
условия
украина
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"Да. Потому что это процесс. Как проходил закон о медиа, например? Мы приняли в первом чтении, отправили на оценку. Они ее дали, дали оговорку. Мы это должны учесть во втором чтении. Сказали, поправьте еще закон о рекламе. Сделали новый закон о рекламе, поставили теперь две "галочки", что мы это сделали. Теперь ожидаем еще мониторинг действий этих законов. Поэтому открыть переговоры – это одно. А дальше это еще большая работа. Те оговорки, которые они дали в перечне, это минимум", - объяснила она.Украине выдвинули несколько условий для вступления в Европейский союз. По словам Кондратюк, самым дискуссионным из них стал вопрос о национальных меньшинствах. При этом страна делает все, чтобы обойти условия.
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кондратюк, ес, новости, вступление, условия, украина
Кондратюк, ЕС, Новости, вступление, условия, Украина

Власти Украины начнут переговоры о вступлении в ЕС, не выполнив условий - Кондратюк

12:17 25.07.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : president.gov.ua
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Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, даже не выполнив всех предъявленных стране условий. Таким мнением поделилась в интервью украинскому изданию "Телеграф" вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк
"Да. Потому что это процесс. Как проходил закон о медиа, например? Мы приняли в первом чтении, отправили на оценку. Они ее дали, дали оговорку. Мы это должны учесть во втором чтении. Сказали, поправьте еще закон о рекламе. Сделали новый закон о рекламе, поставили теперь две "галочки", что мы это сделали. Теперь ожидаем еще мониторинг действий этих законов. Поэтому открыть переговоры – это одно. А дальше это еще большая работа. Те оговорки, которые они дали в перечне, это минимум", - объяснила она.
Украине выдвинули несколько условий для вступления в Европейский союз. По словам Кондратюк, самым дискуссионным из них стал вопрос о национальных меньшинствах. При этом страна делает все, чтобы обойти условия.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
11:28
ЕС разрешил Украине ущемлять права русскоязычных - КондратюкДля вступления в ЕС Украина должна перестать ущемлять права русскоязычных, однако Евросоюз разрешил пока этого делать. Об этом в интервью украинскому изданию "Телеграф" сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк
 
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