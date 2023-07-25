"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте - 25.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230725/1048236097.html
"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте
"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте - 25.07.2023 Украина.ру
"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте
Около 30% техники, поставленной ВСУ странами, поддерживающими киевский режим, уничтожено. Такое заявление 25 июля в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2023-07-25T11:41
2023-07-25T11:41
новости
денис пушилин
фронт
техника
украина
всу
уничтожение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041509537_0:53:2301:1347_1920x0_80_0_0_d97544704e7a36f9f7ed80e5afcda9bd.jpg
Однако, подчеркнул он, "ставить точку" пока рано, поскольку поставки вооружений еще продолжаются, пусть и так активно, как это делалось раньше."Уже, наверное, не с такой интенсивностью как это было перед контрнаступлением, но, тем не менее, поставки мы фиксируем", - сказал Пушилин.Также глава региона прокомментировал ситуацию на Артемовском направлении, отметив, что контрнаступление ВСУ не задалось.Днем ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление отстает от графика, однако призвал украинцев "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану."Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочное", — заявил Резников.Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них — "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной обороны".По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.В начале недели саперы 128-й бригады территориальной обороны Украины рассказали французскому СМИ о сложностях, с которыми сталкиваются при поиске и обезвреживании большого числа мин в ходе так называемого контрнаступления.Военные уточнили, что саперы возглавляют контрнаступление. Однако они не могут обнаружить пластиковые мины, покрывающие сельскую местность, с помощью металлодетекторов. Саперы отметили, что если не получат их, поиск мин будет идти медленно. Они заверили, что впереди "большие минные поля".Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта. Наступление осложняют российские линии обороны, которые были выстроены заранее.
https://ukraina.ru/20230725/1048231170.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041509537_123:0:2135:1509_1920x0_80_0_0_88de14adf12fe401f255eb2a64a31c16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, денис пушилин, фронт, техника, украина, всу, уничтожение
Новости, Денис Пушилин, фронт, техника, Украина, ВСУ, уничтожение

"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте

11:41 25.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Около 30% техники, поставленной ВСУ странами, поддерживающими киевский режим, уничтожено. Такое заявление 25 июля в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Однако, подчеркнул он, "ставить точку" пока рано, поскольку поставки вооружений еще продолжаются, пусть и так активно, как это делалось раньше.
"Уже, наверное, не с такой интенсивностью как это было перед контрнаступлением, но, тем не менее, поставки мы фиксируем", - сказал Пушилин.
Также глава региона прокомментировал ситуацию на Артемовском направлении, отметив, что контрнаступление ВСУ не задалось.
"Противник пытается добиться хоть какого-то успеха, оттеснить наши подразделения, но это не на долгий срок. С большими потерями противник вынужден отступать", - заявил Пушилин.
Днем ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление отстает от графика, однако призвал украинцев "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану.
"Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочное", — заявил Резников.
Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них — "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной обороны".
По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.
В начале недели саперы 128-й бригады территориальной обороны Украины рассказали французскому СМИ о сложностях, с которыми сталкиваются при поиске и обезвреживании большого числа мин в ходе так называемого контрнаступления.
Военные уточнили, что саперы возглавляют контрнаступление. Однако они не могут обнаружить пластиковые мины, покрывающие сельскую местность, с помощью металлодетекторов. Саперы отметили, что если не получат их, поиск мин будет идти медленно. Они заверили, что впереди "большие минные поля".
Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта. Наступление осложняют российские линии обороны, которые были выстроены заранее.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
09:00
Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля
 
НовостиДенис ПушилинфронттехникаУкраинаВСУуничтожение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00"Украинский беспилотник попал во французский магазин, а правительство молчит!" - депутат Филиппо
11:48Депутат Гурулев: В случае блокады Калининграда придется обнулять Прибалтику
11:41"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте
11:31США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP
11:28ЕС разрешил Украине ущемлять права русскоязычных - Кондратюк
11:25Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео
11:20"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая
11:04В Киеве сбили двух военных, одного - насмерть
10:50Покушавшиеся на Соловьева преступники причастны к терактам в РФ — Бастрыкин
10:49Шойгу посетит Северную Корею
10:35Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству
10:28СБУ завела дело о госизмене экс-депутата Рады Мураева
10:26Следователи установили силовика, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной
10:11В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ
10:07Африка попросила у России бесплатное зерно - МИД РФ
10:05Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты
10:03"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки
10:02Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции
09:45Резников: Киев продолжит атаковать Крым
09:32Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе
Лента новостейМолния