https://ukraina.ru/20230725/1048236097.html

"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте

"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте - 25.07.2023 Украина.ру

"Около 30% техники": Пушилин рассказал о ситуации на фронте

Около 30% техники, поставленной ВСУ странами, поддерживающими киевский режим, уничтожено. Такое заявление 25 июля в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2023-07-25T11:41

2023-07-25T11:41

2023-07-25T11:41

новости

денис пушилин

фронт

техника

украина

всу

уничтожение

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Однако, подчеркнул он, "ставить точку" пока рано, поскольку поставки вооружений еще продолжаются, пусть и так активно, как это делалось раньше."Уже, наверное, не с такой интенсивностью как это было перед контрнаступлением, но, тем не менее, поставки мы фиксируем", - сказал Пушилин.Также глава региона прокомментировал ситуацию на Артемовском направлении, отметив, что контрнаступление ВСУ не задалось.Днем ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление отстает от графика, однако призвал украинцев "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану."Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочное", — заявил Резников.Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них — "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной обороны".По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.В начале недели саперы 128-й бригады территориальной обороны Украины рассказали французскому СМИ о сложностях, с которыми сталкиваются при поиске и обезвреживании большого числа мин в ходе так называемого контрнаступления.Военные уточнили, что саперы возглавляют контрнаступление. Однако они не могут обнаружить пластиковые мины, покрывающие сельскую местность, с помощью металлодетекторов. Саперы отметили, что если не получат их, поиск мин будет идти медленно. Они заверили, что впереди "большие минные поля".Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта. Наступление осложняют российские линии обороны, которые были выстроены заранее.

https://ukraina.ru/20230725/1048231170.html

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новости, денис пушилин, фронт, техника, украина, всу, уничтожение