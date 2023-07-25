США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP - 25.07.2023 Украина.ру
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США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP
США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP - 25.07.2023 Украина.ру
США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP
США подготовили очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники
2023-07-25T11:31
2023-07-25T11:31
новости
сша
вооружение
пентагон
поставки
украина
зарубежье
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Администрация США направил Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, пишут журналисты издания. В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для ракетной системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов". Официальные лица рассказали, что США отправят Киеву гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов для стрелкового оружия. "Хорнеты" — это крошечные нано-дроны, которые в основном используются для сбора разведданных. Украина также получала их в прошлом от других западных союзников", рассказали чиновники на условиях анонимности.
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новости, сша, вооружение, пентагон, поставки, украина, зарубежье
Новости, США, вооружение, Пентагон, поставки, Украина, Зарубежье

США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP

11:31 25.07.2023
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Оксана Джадан
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США подготовили очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники
Администрация США направил Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, пишут журналисты издания. В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.
Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для ракетной системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов".

"Оружие предоставляется через полномочия президента [США Джо Байдена] по сокращению численности [вооружения], что позволяет Пентагону быстро изымать предметы из собственных запасов и доставлять их в Украину, часто в течение нескольких дней", - отметили журналисты агентства.

Официальные лица рассказали, что США отправят Киеву гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов для стрелкового оружия.
"Хорнеты" — это крошечные нано-дроны, которые в основном используются для сбора разведданных. Украина также получала их в прошлом от других западных союзников", рассказали чиновники на условиях анонимности.
Пентагон
21 июля, 10:14
Пентагон сообщил о хищении переданного Украине вооружения - CNN Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США, сообщили 20 июля журналисты телеканала CNN
 
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