https://ukraina.ru/20230725/1048235072.html

США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP

США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP - 25.07.2023 Украина.ру

США передадут ВСУ оружие на 400 миллионов долларов - AP

США подготовили очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники

2023-07-25T11:31

2023-07-25T11:31

2023-07-25T11:31

новости

сша

вооружение

пентагон

поставки

украина

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101570/85/1015708520_0:283:3085:2018_1920x0_80_0_0_e5065191e8eb7dec620b9260006ee472.jpg

Администрация США направил Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, пишут журналисты издания. В пакет войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet, сообщило агентство со ссылкой на официальные лица США.Пакет включает в себя разные боеприпасы — от ракет для ракетной системы залпового огня HIMARS и усовершенствованного зенитного ракетного комплекса NASAMS до "Стингеров" и "Джавелинов". Официальные лица рассказали, что США отправят Киеву гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов для стрелкового оружия. "Хорнеты" — это крошечные нано-дроны, которые в основном используются для сбора разведданных. Украина также получала их в прошлом от других западных союзников", рассказали чиновники на условиях анонимности.

https://ukraina.ru/20230721/1048157643.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вооружение, пентагон, поставки, украина, зарубежье