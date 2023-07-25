Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству - 25.07.2023 Украина.ру
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Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству
Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству - 25.07.2023 Украина.ру
Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству
Российские блогеры могут столкнуться с претензиями правоохранителей, если не извлекут уроков из примеров коллег. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передают РИА Новости
2023-07-25T10:35
2023-07-25T10:35
новости
александр бастрыкин
блогеры
налоги
ск рф
уголовные дела
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Популярные блогеры должны сделать выводы и принять к сведению опыт коллег, которые уже стали фигурантами уголовных дел, сказал Бастрыкин. Он указал, что современные лидеры соцсетей зарабатывают миллионы, а государству не перечисляют ни копейки. По его словам, блогеры не должны уклоняться от уплаты налогов.Бастрыкин указал, что закон один для всех и уголовные дела в отношении блогеров не отличаются от дел, заведённых СК на российских предпринимателей. "Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", - добавил он.
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новости, александр бастрыкин, блогеры, налоги, ск рф, уголовные дела
Новости, Александр Бастрыкин, блогеры, налоги, СК РФ, уголовные дела

Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству

10:35 25.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Российские блогеры могут столкнуться с претензиями правоохранителей, если не извлекут уроков из примеров коллег. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передают РИА Новости
Популярные блогеры должны сделать выводы и принять к сведению опыт коллег, которые уже стали фигурантами уголовных дел, сказал Бастрыкин.
Он указал, что современные лидеры соцсетей зарабатывают миллионы, а государству не перечисляют ни копейки. По его словам, блогеры не должны уклоняться от уплаты налогов.
"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — подчеркнул председатель Следственного комитета.
Бастрыкин указал, что закон один для всех и уголовные дела в отношении блогеров не отличаются от дел, заведённых СК на российских предпринимателей.
"Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", - добавил он.
- РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 05:00
Военный эксперт рассказал, на кого работают военные блогеры ради подписчиков и донатов В ситуации под Артёмовском не надо верить никому, кроме официальных сводок Министерства обороны РФ. Там можно почерпнуть все, чтобы не разгонять фейки и не делать поспешных выводов о российском военно-политическом руководстве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиАлександр БастрыкинблогерыналогиСК РФуголовные дела
 
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