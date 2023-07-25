Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству
Российские блогеры могут столкнуться с претензиями правоохранителей, если не извлекут уроков из примеров коллег. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передают РИА Новости
Популярные блогеры должны сделать выводы и принять к сведению опыт коллег, которые уже стали фигурантами уголовных дел, сказал Бастрыкин.
Он указал, что современные лидеры соцсетей зарабатывают миллионы, а государству не перечисляют ни копейки. По его словам, блогеры не должны уклоняться от уплаты налогов.
"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — подчеркнул председатель Следственного комитета.
Бастрыкин указал, что закон один для всех и уголовные дела в отношении блогеров не отличаются от дел, заведённых СК на российских предпринимателей.
"Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", - добавил он.
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