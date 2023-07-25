https://ukraina.ru/20230725/1048233433.html

Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству

Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству - 25.07.2023 Украина.ру

Бастрыкин: блогеры зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству

Российские блогеры могут столкнуться с претензиями правоохранителей, если не извлекут уроков из примеров коллег. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передают РИА Новости

2023-07-25T10:35

2023-07-25T10:35

2023-07-25T10:35

новости

александр бастрыкин

блогеры

налоги

ск рф

уголовные дела

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Популярные блогеры должны сделать выводы и принять к сведению опыт коллег, которые уже стали фигурантами уголовных дел, сказал Бастрыкин. Он указал, что современные лидеры соцсетей зарабатывают миллионы, а государству не перечисляют ни копейки. По его словам, блогеры не должны уклоняться от уплаты налогов.Бастрыкин указал, что закон один для всех и уголовные дела в отношении блогеров не отличаются от дел, заведённых СК на российских предпринимателей. "Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", - добавил он.

https://ukraina.ru/20230518/1046298817.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр бастрыкин, блогеры, налоги, ск рф, уголовные дела