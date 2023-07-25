https://ukraina.ru/20230725/1048231170.html

Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля

Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля - 25.07.2023 Украина.ру

Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля

Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:07

пво

взрыв

тревога

хроники

эксклюзив

спецоперация

боевые действия

андрей марочко

украина

алексей резников

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Глава Минобороны Украины признал, что контрнаступление отстает от графика и попытался найти этому оправдание. Боевые действия активизировались на Краснолиманском направлении, ВСУ готовятся штурмовать Днепр. Украину разрушает собственная система ПВО Глава министерства обороны Украины Алексей Резников не отрицает что украинское контрнаступление отстает от графика.При этом, как сообщается, Резников заявил, что "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану."Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное", - добавил Резников.Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них - "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной оборонРезников добавил, что вооруженный конфликт - это не "компьютерная игра".По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.Накануне саперы 128-й бригады территориальной обороны Украины рассказали французскому СМИ о сложностях, с которыми сталкиваются при поиске и обезвреживании большого числа мин в ходе так называемого контрнаступления.Военные уточнили, что саперы возглавляют контрнаступление. Однако они не могут обнаружить пластиковые мины, покрывающие сельскую местность, с помощью металлодетекторов. Саперы отметили, что если не получат их, поиск мин будет идти медленно. Они заверили, что впереди "большие минные поля".Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта. Наступление осложняют российские линии обороны, которые были выстроены заранее.Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.При этом на Украине увеличивается число людей, не желающих проходить военную службу. Это спровоцировало рост коррупции в военкоматах - территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.Так, в Одесской области размеры взяток в военкоматах увеличились на несколько тысяч долларов, рассказал представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники.Сотрудники военкоматов региона требуют от обратившихся за получением освобождения от службы по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев взятки в размере от шести до десяти тысяч долларов. По состоянию на 12 июля неофициально действуют следующие расценки: в Одессе – наиболее высокие, варьируются в пределах от восьми до десяти тысяч долларов, в районных центрах – от шести до восьми тысяч долларов.Передача денежных средств осуществляется через сотрудников военкоматов из числа приближенных доверенных лиц. В преступном сговоре также участвуют должностные лица военно-медицинской комиссии, которые выносят заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми призывники признаются не годными к военной службе.Активизация боевых действийПодполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что на Краснолиманском направлении активизировались боевые действия."На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон. Противник постепенно утрачивает инициативу в тех районах, где по сравнению с другими участками было относительно спокойно", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.По его словам, на данный момент основные усилия ВСУ сосредотачивают на возвращении ранее утраченных позиций.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях, но потеряли более 350 человек, российские военные отразили 11 атак противника.Тот же Марочко во вторник указал, что Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление.Марочко уточнил, что среди прибывающего личного состава есть иностранцы.Накануне в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и шесть единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу CAESAR.Также глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов отметил, что украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра."Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", - сказал глава, добавив, что все сведения уже переданы командованию российской армии.По его словам, сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.Украинские войска не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, рано утром они обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 4.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 4.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.... 6.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Взрывы и разрушенияВ ряде регионов Украины во вторник была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога звучала в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях.Кроме того, ее слышали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.Как сообщило издание "Зеркало недели", в Житомирской области прогремели взрывы. В регионе также была объявлена тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.На территории Украины фиксируют множество разрушений, причем часть из них связана с непрофессиональной работой украинской системы противовоздушной обороны.Так, николаевское подполье обнародовало снятое активистами видео разрушений в Одессе, вызванных работой ПВО в ночь с 19 на 20 июля, на них видно разбитое здание одного из банков, пояснил координатор подполья Сергей Лебедев.Как заявляли ранее в Москве, ПВО Украины неоднократно била по жилым кварталам украинских городов из-за непрофессионализма военнослужащих ВСУ, в том числе применительно к Одессе.В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. В Минобороны России отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах.

https://ukraina.ru/20230724/1048213217.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

пво, взрыв, тревога, хроники, эксклюзив, спецоперация, боевые действия, андрей марочко, украина, алексей резников, контрнаступление