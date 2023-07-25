Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России - 25.07.2023 Украина.ру
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Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России
Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России - 25.07.2023 Украина.ру
Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России
Введение Западом антироссийских санкций в долгосрочной перспективе окажут позитивное влияние на российскую экономику, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Об этом сообщили РИА Новости
2023-07-25T08:55
2023-07-25T08:56
новости
россия
санкции
антироссийские санкции
экономика
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За последний год российская экономика столкнулась со многими сложностями — беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, отметил директор ИНП РАН Александр ШировЭто ведёт „к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны“, отметил он.Эксперт пояснил, что предел российского рынка создаёт дополнительную доходность экономики России, которую бизнес может использовать по-разному.Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, санкции, антироссийские санкции, экономика
Новости, Россия, санкции, антироссийские санкции, экономика

Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России

08:55 25.07.2023 (обновлено: 08:56 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России и Европейского Союза
Денежные купюры России и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Введение Западом антироссийских санкций в долгосрочной перспективе окажут позитивное влияние на российскую экономику, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Об этом сообщили РИА Новости
За последний год российская экономика столкнулась со многими сложностями — беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, отметил директор ИНП РАН Александр Широв
„В долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", - сказал Широв.
Это ведёт „к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны“, отметил он.
"Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - подчеркнул Широв.
Эксперт пояснил, что предел российского рынка создаёт дополнительную доходность экономики России, которую бизнес может использовать по-разному.
"Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - резюмировал директор ИНП РАН.
Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.
Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.
Экономический форум в Крынице - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 15:02
Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"Американский журнал Forbes, который снабжает аналитикой самых влиятельных лиц на Западе, написал, что украинский конфликт стремительно разрушает некогда процветающую европейскую экономику
 
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09:00Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля
08:55Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России
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