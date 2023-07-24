https://ukraina.ru/20230724/1048213217.html

Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля

Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру

Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля

Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T14:08

2023-07-24T14:08

2023-07-24T15:35

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На Украине попытку атаковать Москву назвали спецоперацией ГУР. Во Львове пытались похитить останки легендарного разведчика Кузнецова. В зоне СВО продолжаются тяжелые бои. Украинские военнослужащие сдаются в плен.Украинские СМИ комментируют попытку атаки дронов по Москве, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что это может быть спецоперация Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы». В МО РФ отметили, что «средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение».Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале отметил, что войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаковавшие Москву беспилотники нейтрализованы, «меры принимаются». По его словам, ответом на атаку станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей.Москва действительно предпринимает упреждающие меры для предотвращения подобных терактов. В ряду таких мер ранее нанесенные удары ВС РФ по Одессе. Как заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, «это удар прежде всего по специальным службам западных стран, в том числе США...» По словам политика, «такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории».В понедельник, 24 июля, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.Во Львове пытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова. Попытка оказалась неудачная, и теперь делом занимается полиция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовой. «Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим. За деталями — в ГУР», — написал мэр.Могила легендарного советского разведчика повреждена.Ранее Верховный суд обязал мэрию Львова передать останки Кузнецова его близким, однако Садовой отказался это сделать, напоминают украинские СМИ.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.Как сообщает пресс-служба ГБР, «бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации — меняло номера телефонов, автомобилей и т. п., местонахождение». Однако скрыться не удалось, бывший военком задержан. Ранее Борисов был уволен из-за скандала с элитной испанской недвижимостью и VIP-автомобилями, после этого начались проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции, напоминает издание «Страна.ua».Ситуация в зоне СВО остается напряженной. ВСУ обстреляли Донецк, выпустив за час 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом в понедельник сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинский Генштаб утром в понедельник сообщает о тяжелых боях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Сообщается также, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.На Волынском, Полесском, Северском, Слободском направлениях — обстановка без существенных изменений, отмечают в украинском Генштабе.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что Киев на этой неделе даст отчет «партнерам в Пентагоне» о последствиях применения американских кассетных боеприпасов. Речь идет о боеприпасах, которые получили название DPICMS.Украинский министр ожидает, что их применение будет эффективным, в частности, против пехоты в полевых условиях.В России тоже работают над повышением эффективности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал российских военных выбирать для ударов нестандартные цели — «не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы».«Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — заявил Медведев.Тем временем украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен — по крайней мере на запорожском участке фронта. Как заявил в понедельник в эфире канала «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий, в последнее время противник «сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями».

https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

https://ukraina.ru/20230724/1048208087.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, боевые действия, кассетные боеприпасы, бпла, хроники