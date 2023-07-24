https://ukraina.ru/20230724/1048213217.html
Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля
Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля
Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T14:08
2023-07-24T14:08
2023-07-24T15:35
эксклюзив
сво
украина
россия
боевые действия
кассетные боеприпасы
бпла
хроники
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На Украине попытку атаковать Москву назвали спецоперацией ГУР. Во Львове пытались похитить останки легендарного разведчика Кузнецова. В зоне СВО продолжаются тяжелые бои. Украинские военнослужащие сдаются в плен.Украинские СМИ комментируют попытку атаки дронов по Москве, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что это может быть спецоперация Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы». В МО РФ отметили, что «средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение».Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале отметил, что войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаковавшие Москву беспилотники нейтрализованы, «меры принимаются». По его словам, ответом на атаку станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей.Москва действительно предпринимает упреждающие меры для предотвращения подобных терактов. В ряду таких мер ранее нанесенные удары ВС РФ по Одессе. Как заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, «это удар прежде всего по специальным службам западных стран, в том числе США...» По словам политика, «такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории».В понедельник, 24 июля, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.Во Львове пытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова. Попытка оказалась неудачная, и теперь делом занимается полиция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовой. «Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим. За деталями — в ГУР», — написал мэр.Могила легендарного советского разведчика повреждена.Ранее Верховный суд обязал мэрию Львова передать останки Кузнецова его близким, однако Садовой отказался это сделать, напоминают украинские СМИ.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.Как сообщает пресс-служба ГБР, «бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации — меняло номера телефонов, автомобилей и т. п., местонахождение». Однако скрыться не удалось, бывший военком задержан. Ранее Борисов был уволен из-за скандала с элитной испанской недвижимостью и VIP-автомобилями, после этого начались проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции, напоминает издание «Страна.ua».Ситуация в зоне СВО остается напряженной. ВСУ обстреляли Донецк, выпустив за час 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом в понедельник сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинский Генштаб утром в понедельник сообщает о тяжелых боях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Сообщается также, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.На Волынском, Полесском, Северском, Слободском направлениях — обстановка без существенных изменений, отмечают в украинском Генштабе.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что Киев на этой неделе даст отчет «партнерам в Пентагоне» о последствиях применения американских кассетных боеприпасов. Речь идет о боеприпасах, которые получили название DPICMS.Украинский министр ожидает, что их применение будет эффективным, в частности, против пехоты в полевых условиях.В России тоже работают над повышением эффективности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал российских военных выбирать для ударов нестандартные цели — «не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы».«Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — заявил Медведев.Тем временем украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен — по крайней мере на запорожском участке фронта. Как заявил в понедельник в эфире канала «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий, в последнее время противник «сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями».
https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html
https://ukraina.ru/20230724/1048208087.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, украина, россия, боевые действия, кассетные боеприпасы, бпла, хроники
На Украине попытку атаковать Москву назвали спецоперацией ГУР. Во Львове пытались похитить останки легендарного разведчика Кузнецова. В зоне СВО продолжаются тяжелые бои. Украинские военнослужащие сдаются в плен.
Украинские СМИ комментируют попытку атаки дронов по Москве, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что это может быть спецоперация Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы».
В МО РФ отметили, что «средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение».
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале отметил, что войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что атаковавшие Москву беспилотники нейтрализованы, «меры принимаются».
По его словам, ответом на атаку станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей.
Москва действительно предпринимает упреждающие меры для предотвращения подобных терактов. В ряду таких мер ранее нанесенные удары ВС РФ по Одессе.
Как заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, «это удар прежде всего по специальным службам западных стран, в том числе США...» По словам политика, «такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории».
В понедельник, 24 июля, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Во Львове пытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова. Попытка оказалась неудачная, и теперь делом занимается полиция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим. За деталями — в ГУР», — написал мэр.
Могила легендарного
советского разведчика повреждена.
Ранее Верховный суд обязал мэрию Львова передать останки Кузнецова его близким, однако Садовой отказался это сделать, напоминают украинские СМИ.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.
Как сообщает пресс-служба ГБР, «бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации — меняло номера телефонов, автомобилей и т. п., местонахождение». Однако скрыться не удалось, бывший военком задержан.
Ранее Борисов был уволен из-за скандала с элитной испанской недвижимостью и VIP-автомобилями, после этого начались проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции, напоминает издание «Страна.ua».
Ситуация в зоне СВО остается напряженной. ВСУ обстреляли Донецк, выпустив за час 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом в понедельник сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинский Генштаб утром в понедельник сообщает о тяжелых боях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
Сообщается также, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском, Слободском направлениях — обстановка без существенных изменений, отмечают в украинском Генштабе.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что Киев на этой неделе даст отчет «партнерам в Пентагоне» о последствиях применения американских кассетных боеприпасов. Речь идет о боеприпасах, которые получили название DPICMS.
Украинский министр ожидает, что их применение будет эффективным, в частности, против пехоты в полевых условиях.
В России тоже работают над повышением эффективности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал российских военных выбирать для ударов нестандартные цели — «не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы».
«Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — заявил Медведев.
Тем временем украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен — по крайней мере на запорожском участке фронта. Как заявил в понедельник в эфире канала «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий, в последнее время противник «сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями».