Российским военным нужно выбирать нестандартные цели для ударов — Медведев - 24.07.2023 Украина.ру
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Российским военным нужно выбирать нестандартные цели для ударов — Медведев
Российским военным нужно выбирать нестандартные цели для ударов — Медведев - 24.07.2023 Украина.ру
Российским военным нужно выбирать нестандартные цели для ударов — Медведев
российским военным необходимо выбирать нестандартные цели для ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 июля в своем телеграм-канале
2023-07-24T12:35
2023-07-24T12:35
новости
удары
дмитрий медведев
националисты
военные
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"Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал Медведев.Он отметил, что у украинских националистов не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Поэтому им нужны информационные победы, "пусть дутые и иррациональные".Минувшей ночью Украина попытаалась ударить беспилотниками по Москве и Крыму.
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новости, удары, дмитрий медведев, националисты, военные
Новости, удары, Дмитрий Медведев, националисты, военные

Российским военным нужно выбирать нестандартные цели для ударов — Медведев

12:35 24.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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российским военным необходимо выбирать нестандартные цели для ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 июля в своем телеграм-канале
"Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал Медведев.
Он отметил, что у украинских националистов не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Поэтому им нужны информационные победы, "пусть дутые и иррациональные".

"Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растёт. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога? Поэтому бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем", - предупредил Медведев.

Минувшей ночью Украина попытаалась ударить беспилотниками по Москве и Крыму.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:00
Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля
 
НовостиударыДмитрий Медведевнационалистывоенные
 
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