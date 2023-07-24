Российским военным нужно выбирать нестандартные цели для ударов — Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
российским военным необходимо выбирать нестандартные цели для ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 июля в своем телеграм-канале
"Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал Медведев.
Он отметил, что у украинских националистов не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Поэтому им нужны информационные победы, "пусть дутые и иррациональные".
"Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растёт. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога? Поэтому бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем", - предупредил Медведев.
Минувшей ночью Украина попытаалась ударить беспилотниками по Москве и Крыму.