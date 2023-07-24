В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым
10:00 24.07.2023 (обновлено: 10:25 24.07.2023)
Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля сообщили в Минобороны РФ
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", - сказали в ведомстве.
Кроме того, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО".
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
09:16Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на КрымПринято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале