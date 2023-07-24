https://ukraina.ru/20230724/1048204480.html

В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым

В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым - 24.07.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым

Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля сообщили в Минобороны РФ

2023-07-24T10:00

2023-07-24T10:00

2023-07-24T10:25

крым

беспилотник

новости

минобороны

атака

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"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", - сказали в ведомстве.Кроме того, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20230724/1048201220.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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крым, беспилотник, новости, минобороны, атака