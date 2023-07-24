В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым - 24.07.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым
В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым - 24.07.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым
Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля сообщили в Минобороны РФ
2023-07-24T10:00
2023-07-24T10:25
крым
беспилотник
новости
минобороны
атака
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"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", - сказали в ведомстве.Кроме того, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
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крым, беспилотник, новости, минобороны, атака
Крым, беспилотник, Новости, Минобороны, атака

В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым

10:00 24.07.2023 (обновлено: 10:25 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля сообщили в Минобороны РФ
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", - сказали в ведомстве.
Кроме того, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО".
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:16
Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на КрымПринято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
КрымбеспилотникНовостиМинобороныатака
 
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