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Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы - 24.07.2023 Украина.ру
Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник на территорию центрального кладбища, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы
2023-07-24T10:23
2023-07-24T10:23
2023-07-24T10:23
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Беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на центральное кладбище в Зеленоградском округе Москвы.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
https://ukraina.ru/20230724/1048201220.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, москва, крым, беспилотники, бпла, сергей собянин, сергей аксенов
Новости, Россия, Москва, Крым, беспилотники, БПЛА, Сергей Собянин, Сергей Аксенов
Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник на территорию центрального кладбища, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы
Беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на центральное кладбище в Зеленоградском округе Москвы.
"На территории центрального кладбища в ЗелАО Москвы упал БПЛА вертолетного типа без взрывчатого устройства, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.