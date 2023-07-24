Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы - 24.07.2023 Украина.ру
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Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы - 24.07.2023 Украина.ру
Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник на территорию центрального кладбища, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы
2023-07-24T10:23
2023-07-24T10:23
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Беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на центральное кладбище в Зеленоградском округе Москвы.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
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новости, россия, москва, крым, беспилотники, бпла, сергей собянин, сергей аксенов
Новости, Россия, Москва, Крым, беспилотники, БПЛА, Сергей Собянин, Сергей Аксенов

Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы

10:23 24.07.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник на территорию центрального кладбища, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы
Беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на центральное кладбище в Зеленоградском округе Москвы.
"На территории центрального кладбища в ЗелАО Москвы упал БПЛА вертолетного типа без взрывчатого устройства, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:16
Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на КрымПринято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
НовостиРоссияМоскваКрымбеспилотникиБПЛАСергей СобянинСергей Аксенов
 
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