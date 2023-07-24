https://ukraina.ru/20230724/1048204137.html

Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы

Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы - 24.07.2023 Украина.ру

Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы

В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник на территорию центрального кладбища, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы

2023-07-24T10:23

2023-07-24T10:23

2023-07-24T10:23

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Беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на центральное кладбище в Зеленоградском округе Москвы.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

https://ukraina.ru/20230724/1048201220.html

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2023

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новости, россия, москва, крым, беспилотники, бпла, сергей собянин, сергей аксенов