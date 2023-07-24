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"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву

"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву - 24.07.2023 Украина.ру

"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву

Атака беспилотников на Москву - это акт международного терроризма, заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-07-24T09:06

2023-07-24T09:06

2023-07-24T09:06

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Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что пресечена попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. „Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", добавили в ведомстве. В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.

https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

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новости, россия, москва, мид рф, мария захарова, киевский режим, бпла, беспилотники, теракт