"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву - 24.07.2023 Украина.ру
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"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву
"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву - 24.07.2023 Украина.ру
"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву
Атака беспилотников на Москву - это акт международного терроризма, заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-07-24T09:06
2023-07-24T09:06
новости
россия
москва
мид рф
мария захарова
киевский режим
бпла
беспилотники
теракт
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Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что пресечена попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. „Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", добавили в ведомстве. В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
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новости, россия, москва, мид рф, мария захарова, киевский режим, бпла, беспилотники, теракт
Новости, Россия, Москва, МИД РФ, Мария Захарова, киевский режим, БПЛА, беспилотники, теракт

"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву

09:06 24.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Атака беспилотников на Москву - это акт международного терроризма, заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Акт международного терроризма", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, как ведомство оценивает инцидент.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что пресечена попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. „Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", добавили в ведомстве.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:00
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