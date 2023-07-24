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Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории

Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории - 24.07.2023 Украина.ру

Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории

Центр Киева украшен минимум четырьмя изображениями Святой равноапостольной княгини Ольги: матово-белой статуей на Михайловской площади, бетонным оригиналом Ивана Кавалеридзе на Андреевском спуске, фресками Владимирского собора – жёстко-фанатичной Васнецова и задумчиво-возвышенной Нестерова. Православная церковь отмечает день памяти княгини 24 июля

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

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Княгиня Ольга известна нам всем со школы и является фигурой вполне исторической, в отличие от легендарного Рюрика и полулегендарного Вещего Олега. Главным образом потому, что о ней повествуют не только древнерусские, но и иностранные источники. "Архонтессу Эльгу" упоминает в своих сочинениях, например, византийский базилевс Константин Багрянородный.Несмотря на это, известно нам о ней не так уж много и в том, что известно, стоило бы разобраться.1. Кто такая Ольга?Ответа на этот вопрос нет и быть не может. Иностранные источники соответствующей информацией не владеют, а отечественные…Княгиня жила в начале X века, а описавший её историю преподобный Несторв начале XII. У вас много знакомых, которые слышали воспоминания непосредственных участников Бородинской битвы? Ну вот и у Нестора не было. Но у нас есть огромное количество разнообразных письменных источников, а для предшественников Нестора эпоха Игоря, Ольги и Святослава была уже легендарной.Кроме того, задачей летописца было не изложение исторических фактов, а нравоучение – "наших же грехов ради" и т.п. Источником же вдохновения служило Священное Писание и жития святых (отсюда – повторения в описаниях деяний исторических персон).Поэтому о происхождении Ольги мы не можем сказать ничего определённого. Хельга, так же как Хельг, Ингвар и Вальдемар, – имя варяжское (кем бы ни были варяги – скандинавами или балтийскими славянами), но не исключено, что получила она его не при рождении, а в момент присоединения к княжеской семье. До этого она могла иметь имя славянское – кривическое (если она псковитянка), полянское (если она киевлянка) или болгарское (если под летописным Плесковым имеет в виду не Псков, которого во времена Ольги не существовало, а одноимённый болгарский город).В общем, с некоторой уверенностью можно говорить только о том, что она была женой Игоря и матерью Святослава, но и тут сложности с хронологией – даты выхода Ольги замуж, начала правления и рождения ребёнка совмещаются с трудом… В соответствии с летописями свадьба князя Игоря и Ольги произошла в 903 году, когда Ольге было 12 лет. Однако, Святослава она родила только в 942 году, то есть в… 51 год. Что по тем временам выглядит совершенно нереально. Это не говоря о том, что Святослав, в таком случае, сын Ольги, но не Игоря.2. МестьНевероятная жестокость Ольги, проявленная при подавлении восстания древлян понятна – времена были простые, закон – право сильного.После гибели Игоря Ольга осталась одна и есть основания полагать, что верность по отношению к ней дружины объясняется не только общими интересами – очевидно, она уже продемонстрировала дружинникам и отвагу, и способность приказывать, и умение награждать. В общем – женщина очень сильного характера, не чем не уступающая императрицам XVIII века. Как пишется в житии святой: "управляла княгиня Ольга подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твёрдо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судия праведный и никого не обидящий".Когда говорят об уничтожении Коростеня, то обычно вспоминают о том, что техническое исполнение акта было позаимствовано позже скандинавскими скальдами. Но вот было ли оно в действительности сказать трудно. Совершенно точно, если птицу поджечь она в гнездо не полетит. Но птицы вполне могли быть иносказательными – под ними могли иметься в виду стрелы… Да и само сожжение города превышало пределы необходимого устрашения, тем более, что он мог сгореть сам – средневековые города, построенные из пожароопасных материалов и без пожарной охраны, горели часто и со вкусом, систематически выгорая целиком.3. РеформыПосле "пацификации" древлян, Ольга провела реформу полюдья, установив конкретные места и объёмы собираемой дани.Эта мера действительно была революционной. Раннефеодальные государства больше всего напоминали банды рэкетиров на рынке, которые обеспечивали безопасность торговых точек от других таких же рэкетиров за часть прибыли. В первую очередь княжества возникли вдоль пути из варяг в греки, где купцам действительно требовалась охрана.Упорядочивание сбора дани превращала Русь в настоящее государство со своей системой управления.Справедливости ради скажем, что с такой концепцией согласны не все историки. Например, Руслан Скрынников (выдающийся специалист по истории Руси рубежа XVI-XVII веков) писал, что "киевский летописец почерпнул сведения о полюдье Ольги из преданий, спустя столетие. Он не знал термина "полюдье", зато приписал мудрой княгине важную реформу – установление "повостов" и "оброков". Слово "оброк" позднего происхождения, а понятие "погост" ("повост") имело в X в. совсем иное значение, чем в XII в. При Ольге "погост" обозначал языческое святилище и место торга славян".Впрочем, неопределённость источников оставляет достаточное пространство для близких к истине предположений. Тот же Скрынников не утверждает однозначно, что Ольга не вводила фиксированного оброка и что погосты не стали уже при ней элементом системы управления – при её внуке вместо языческих святилищ стали ставит православные церкви, но административный смысл погостов мог не измениться…4. КрещениеОльга приняла крещение под именем Елена ориентировочно в 957 году в Константинополе.По сообщению "Повести временных лет" Ольга показалась очень красивой и умной императору Константину VII Багрянородному, и он изъявил желание взять её в жёны. Она отказалась на том основании, что не является христианкой. Когда же он провёл обряд крещения, она сказала, что, став крестной дочерью императора, не может быть ему женой.История красивая, но маловероятная в связи с тем, что не укладывается в хронологию – к моменту крещения княгиня была уже далеко не молода. Кроме того, историки полагают, что обряд крещения проводил не сам Константин, а его сын и соправитель Роман II и патриарх Полиевкт.Насколько можно понять, крещение Ольги было её личной инициативой и сам визит в Константинополь носил частный характер – её не сопровождали послы реального князя Святослава. Естественно, ей хотелось распространить свой опыт духовного перерождения на всю страну. С этой целью она пригласила из Германии монаха Адальберта, ставшего первым киевским епископом (напомним, что все эти события произошли до раскола христианства на католическую и православную церкви). Однако убедить сына принять христианства она не смогла. Адальберту пришлось бежать. Крещение произошло только при внуке Ольги – Владимире.5. ПамятникПервоначально памятник должен был быть частью аллеи "Исторический путь", задуманной Киевским отделом Русского военно-исторического общества. Аллея связывала бы Михайловский Златоверхий монастырь и Святую Софию. С реализацией проекта не ладилось, поскольку было не очень понятно, кто именно достоин быть на этой аллее.Впрочем, относительно святых Ольги, Андрея Первозванного, Кирилла и Мефодия противоречий не было. 10 тыс. рублей на аллею выделил император Николай II из личных средств. Также большие пожертвования сделал Александр Терещенко.Концепцию памятника разработали учёные Владимир Завитневич, Митрофан Довнар-Запольский и Григорий Павлуцкий. Был проведён конкурс, на котором победил проект скульптора Фёдора Балавенского. Заложили памятник в 1909 году (деньги появились только в 1910-м). Но когда император возжелал открыть памятник, оказалось, что не только ничего не готово, но и деньги где-то затерялись…По счастью, под рукой у городских властей оказался Иван Кавалеридзе, который быстро соорудил бетонный монумент (первоначально он должен был быть бронзовым). В это время бетонные конструкции были модными. Расчёт же был на то, что если киевлянам памятник понравится, то можно будет реализовать его в мраморе. Скульптор хотел сделать княгиню с мечом, а городские власти не хотели. Сделали её с крестом.Памятник был открыт 17 сентября 1911 года. Помимо Кавалеридзе в его создании принимали участие скульптор Пётр Сниткин (он делал статую апостола Андрея) и архитектор Валериан Рыков. Император участия в открытии не принимал — накануне, 14 сентября, было совершено покушение на Столыпина…На постаменте была надпись: "Сия первая вниде в Царство Небесное от Руси, сию бо хвалят рустие сынове яко начальницу. Дар Государя Императора городу Киеву. Лето от Р.Х. 1911". Нереализованной осталась идея установить горельефы с изображениями деяний Ольги.В 1919 году скульптуру княгини Ольги сбросили с постамента и разломали на части. Закопали их тут же. Боковые скульптуры были заколочены досками. Вместо Ольги поставили бюст Шевченко. В 1923 году скульптурная композиция была демонтирована.В 1994 году были проведены раскопки, в ходе которых статую Ольги нашли и соединили, но голова потерялась. Скорее всего, она находится в чьей-то частной коллекции. Сама же скульптура оказалась в составе небольшой экспозиции около музея Кавалеридзе на Андреевском спуске. 25 мая 1996 года памятник был возведён заново из каррарского мрамора. Авторы реставрации: скульпторы Виталий Сивко, Николай Билык и Виталий Шишов.P.S.:"Эльга, Эльга!" – звучало над полями,Где ломали друг другу крестцыС голубыми, свирепыми глазамиИ жилистыми руками молодцы."Ольга, Ольга!"- вопили древлянеС волосами жёлтыми, как мёд,Выцарапывая в раскалённой банеОкровавленными ногтями ход.И за дальними морями чужимиНе уставала звенеть,То же звонкое вызванивая имя,Варяжская сталь в византийскую медь.Все забыл я, что помнил ране,Христианские имена,И твое лишь имя, Ольга, для моей гортаниСлаще самого старого вина.Год за годом все неизбежнейЗапевают в крови века,Опьянён я тяжестью прежнейСкандинавского костяка.Древних ратей воин отсталый,К этой жизни затая вражду,Сумасшедших сводов Валгаллы,Славных битв и пиров я жду.Вижу череп с брагой хмельною,Бычьи розовые хребты,И валькирией надо мною,Ольга, Ольга, кружишь ты".Николай Гумилёв

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