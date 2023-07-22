https://ukraina.ru/20230722/1048180228.html
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать" - 22.07.2023 Украина.ру
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил на Аспеновском форуме, сообщили журналисты РИА Новости 21 июля
2023-07-22T09:24
2023-07-22T09:24
2023-07-22T09:24
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владимир зеленский
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Украинский лидер также назвал задачей возвращение Крыма.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
https://ukraina.ru/20230720/1048132425.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, россия, крымские татары, крымский мост, теракт, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, крымские татары, Крымский мост, теракт, Владимир Зеленский
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил на Аспеновском форуме, сообщили журналисты РИА Новости 21 июля
"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — сказал он.
Украинский лидер также назвал задачей возвращение Крыма.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.