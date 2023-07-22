Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать" - 22.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230722/1048180228.html
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать" - 22.07.2023 Украина.ру
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил на Аспеновском форуме, сообщили журналисты РИА Новости 21 июля
2023-07-22T09:24
2023-07-22T09:24
новости
украина
россия
крымские татары
крымский мост
теракт
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047836173_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_e7be671b34ecef0160e7c194e1d2efee.jpg
Украинский лидер также назвал задачей возвращение Крыма.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
https://ukraina.ru/20230720/1048132425.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047836173_45:0:972:695_1920x0_80_0_0_6fd3b348b1b338d7ff391a76d3ae1fe1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, крымские татары, крымский мост, теракт, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, крымские татары, Крымский мост, теракт, Владимир Зеленский

Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"

09:24 22.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил на Аспеновском форуме, сообщили журналисты РИА Новости 21 июля
"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — сказал он.
Украинский лидер также назвал задачей возвращение Крыма.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В Москве куранты на Спасской башне московского Кремля временно остановят в связи с плановой заменой колоколов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 10:44
На кого работает время? Чем и как может закончиться российско-украинский военный конфликтМнение о том, что украинское наступление идёт вовсе не теми темпами, которые планировались, уже признано на всех уровнях. В Киеве, очевидно, полагали, что события будут развиваться примерно так же, как во время наступления в Харьковской области. Однако расчёты эти оказались неверными. Остаётся обсуждать вопрос о том, как будет завершаться конфликт
 
НовостиУкраинаРоссиякрымские татарыКрымский мосттерактВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
11:15Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада
10:56Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
10:43Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
10:28Бесславный конец украинского наступления
10:10"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост
09:24Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
09:23Джорджио Бьянчи о судьбе донецкой балерины, снайперах на Майдане и будущем Украины
08:51Джорджио Бьянчи о судьбе донецкого балета, снайперах на Майдане и будущем Украины (итальянская версия)
08:00Рождение Войска польского
08:00Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
07:50Не все люди мерзавцы. Януш Корчак
07:48Мир "Великого кольца": теория инферно
07:46Военный летчик Дмитрий Дрозденко: Американские неженки F-16 не выдержат суровых условий СВО
07:30Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
07:19Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса
06:00Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
05:00Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать
Лента новостейМолния