Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговор - 22.07.2023 Украина.ру
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Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговор
Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговор - 22.07.2023 Украина.ру
Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговор
Человек, которого на Украине обвиняют в госизмене, понимает, что в итоге его ждет обвинительный приговор. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
2023-07-22T04:00
2023-07-22T04:00
новости
кирилл вышинский
пленные
обмен
украина
госизмена
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Можно понять, что чувствуют пророссийские заключённые, которые сейчас находятся в украинских тюрьмах. Человек, которому грозит от 12 лет и выше по статье 111 УК Украины "Государственная измена" понимает, что в итоге его ждет обвинительный приговор. Они рассчитывает на малейшую возможную помощь и поддержку, сказал Вышинский.Нужно чётко понимать, что процесс освобождения гражданских быстрым не будет. Нельзя допустить, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что завтра начнется процесс обмена информацией, а послезавтра люди уже выйдут на свободу, добавил он.Он отметил, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова серьезно заинтересована в процессе обмена пленными. У российского государства есть политическая воля поддерживать своих граждан, где бы они не находились. Также в РФ существует закон о соотечественниках, поэтому стартовые позиции для освобождения своих граждан "у нас не самые худшие", указал Вышинский.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл вышинский, пленные, обмен, украина, госизмена
Новости, Кирилл Вышинский, Пленные, обмен, Украина, госизмена

Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговор

04:00 22.07.2023
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Человек, которого на Украине обвиняют в госизмене, понимает, что в итоге его ждет обвинительный приговор. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
Можно понять, что чувствуют пророссийские заключённые, которые сейчас находятся в украинских тюрьмах. Человек, которому грозит от 12 лет и выше по статье 111 УК Украины "Государственная измена" понимает, что в итоге его ждет обвинительный приговор. Они рассчитывает на малейшую возможную помощь и поддержку, сказал Вышинский.
Нужно чётко понимать, что процесс освобождения гражданских быстрым не будет. Нельзя допустить, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что завтра начнется процесс обмена информацией, а послезавтра люди уже выйдут на свободу, добавил он.
"Поделюсь личным опытом. Прошел один год и четыре месяца прежде, чем я оказался в числе "взаимно освобождаемых" людей. Процесс формирования этого списка был совершенно непростым. Он точно не был результатом месяцев, недель", - подчеркнул Вышинский.
Он отметил, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова серьезно заинтересована в процессе обмена пленными. У российского государства есть политическая воля поддерживать своих граждан, где бы они не находились. Также в РФ существует закон о соотечественниках, поэтому стартовые позиции для освобождения своих граждан "у нас не самые худшие", указал Вышинский.
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