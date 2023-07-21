https://ukraina.ru/20230721/1048177219.html

Сколько сил осталось у украинской армии, защита Белоруссии от Польши. О чём говорили эксперты 21 июля

Сколько сил осталось у украинской армии, защита Белоруссии от Польши. О чём говорили эксперты 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру

Сколько сил осталось у украинской армии, защита Белоруссии от Польши. О чём говорили эксперты 21 июля

Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T17:30

2023-07-21T17:30

2023-07-21T17:30

эксклюзив

украина

всу

украинская армия

россия

владимир путин

алексей анпилогов

польша

чвк "вагнер"

нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047614001_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_91045412462da2e7fe101fcde9928a6d.jpg

Итоги зерновой сделки и живая сила УкраиныВойна, которая уже полтора года идет на Украине, не ограничивается территорией самой Украины и российской экономикой, говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, мы уже полвека живем в глобальном мире, который влияет и на Россию, и на Украину. Украина полностью воюет западным оружием, а российское вооружение, которое куется в нашем тылу, полностью зависит от российской экономики и от того, насколько хорошо она себя чувствует.В этой связи события, которые произошли вокруг гибели опостылевшей всем зерновой сделки, очень важны, отмечает эксперт."Россия вышла из договоренностей не в одностороннем порядке и без нарушений. Сделка планово истекла. Но Украина не была бы Украиной, если бы она в последний ее день терактом на Крымском мосту не добавила мотива России возвращаться в эту сделку.Получился показательный скандал, когда гуманитарный коридор должен был использоваться только для доставки невоенных грузов, а использовался для доставки и запуска морских беспилотников, которыми был осуществлен теракт", – сообщил Анпилогов.Это не первое такое действие со стороны Украины, добавил он: почти все атаки на севастопольскую гавань и прибрежные порты Крыма были из гуманитарного коридора.Сейчас же Минобороны РФ поставила все точки над Ё. Все суда, которые попадают в украинские порты, потенциально рассматриваются как перевозчики военного оборудования."А все это – смертный приговор для нормального бизнеса. Потому что глобальный бизнес, в котором мы все плаваем, использует систему международного (ллойдовского) страхования. А страховщики суда в такие районы просто не допускают", – сказал эксперт.Также он прокомментировал заявление главы американского генштаба Марка Милли, что всего НАТО подготовил 16 украинских бригад. В связи с этим российские военные эксперты сделали вывод, что мы сможем планировать наступательные операции, когда у противника останется всего две таких бригады.Противник, отмечает Анпилогов, собрал в "гвардию наступу" абсолютно всех (ВСУшников, полицейских, пограничников). Из них создали 23 сводные стрелковые (без тяжелого вооружения) бригады. Так что в натовских документах их – 16 плюс 7 бригад, которые не были в американских утечках."Так вот 23 бригады были подготовлены. Численность одной бригады – около 4 тысяч человек. Это серьезная сила. Да, вряд ли их 100 тысяч, потому что многие бригады были некомплектные. А из этих 23 бригад 16 уже появилось.Таким образом, Киев израсходовал 2/3 своих бригад. Потому что любая бригада в момент этого "контрнаступа" начинает истекать кровью. Каждый день она теряет по 100 человек. Если ее численность составляет 4 тысячи человек, за 40 дней наступления она превращается в ноль с такими темпами потерь.Украинцы все время считали, сколько у нас осталось ракет. Так вот я могу посчитать, что исходя из номера бригад, украинского наступления осталось еще на три-четыре недели", – рассказал военный эксперт.Планы Польши и Западная УкраинаПрезидент России Владимир Путин заявил, что украинского пушечного мяса Западу уже недостаточно, огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы.По его словам, Запад планирует пустить в ход поляков, литовцев и "всех, кого не жалко". Также российский лидер поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Украины.Слова Путина – это предупреждение руководству Польши, в том смысле, что мы видим телодвижения, которые они совершают, говорит политолог Юрий Баранчик.Москва уже неоднократно говорила, что если Польша зайдет на территорию Украины, реакция России будет соответствующей. Сегодняшняя оценка ситуации, которую дал президент, тоже абсолютно правильная, добавил эксперт.Прямое вмешательство поляков в украинский конфликт, поясняет Баранчик, несмотря на якобы нейтральную позицию Варшавы, позволит России наносить по ней удары. На территории Польши находится большое количество военных баз и мест хранения техники, которая потом идет на Украину.В Польше есть и собственные вооруженные силы, и другие интересные объекты для атаки. Поэтому Польша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или западной Белоруссии, заявил политолог."В этой связи переброска ЧВК "Вагнер" в Белоруссию далеко неслучайна. Белорусская армия в основном состоит из призывников. Ее численность всего 50 тысяч. А армия Польши составляет 150 тысяч. Ее планируют увеличить в два раза до 300.Потенциалы – явно несопоставимые. А ЧВК "Вагнер" – отличные бойцы. Это одна из лучших наемных армий в мире.Поэтому они помогут белорусам отразить нападение Польши. И если поляки все же пойдет на западную Украину, их тоже ждут определенные сюрпризы", – сообщил Баранчик.Также он ответил на вопрос, как именно может выглядеть вхождение Польши на западную Украину."Поляки вполне могут войти напрямую, хоть это и будет вне рамок НАТО. Они объявят о дружеской помощи Украине и ее воюющему народу, а на самом деле оставят эту территорию за собой.И я не вижу в этом ничего плохого. Это будет означать завершение войны. Мы заберем свою часть Украины, а поляки, венгры и румыны – свою. Этот сценарий прописан достаточно давно. Возможно, стороны сейчас как раз и обсуждают вариант полного исчезновения Украины с карты", – сказал политолог.

https://ukraina.ru/20230721/1048152112.html

https://ukraina.ru/20230720/1048141248.html

https://ukraina.ru/20230721/1048174223.html

https://ukraina.ru/20230721/1048176567.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, украинская армия, россия, владимир путин, алексей анпилогов, польша, чвк "вагнер", нарышкин, нато, юрий баранчик, марк милли, беспилотники, зерновая сделка