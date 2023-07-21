https://ukraina.ru/20230721/1048167946.html
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин напомнил Польше о подарке Сталина - 21.07.2023 Украина.ру
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
В Варшаве забыли, что Польша благодаря Сталину получила много западных земель. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:08
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Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша рассматривает вопрос ввода войск на территорию Западной Украины. Глава государства отметил, что если польские части войдут, например, во Львов, то они там и останутся, причём останутся навсегда.Путин напомнил, что в этих действиях Польши не будет ничего нового. Ведь после поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.В 1920 году Польша захватила часть Литвы – Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. "Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли", отметил Путин.После этого, Польша договорилась с Гитлером о разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора.В 20–30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия, добавил Путин.Российский лидер отметил, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика – трагедией 1939 года, когда она была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность. Польша смогла восстановить свою государственность в огромной степени благодаря Советскому Союзу.
https://ukraina.ru/20230721/1048165954.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, россия, украина, территория, зарубежье, владимир путин, нарышкин, львов, западная украина, литва
Новости, Польша, Россия, Украина, территория, Зарубежье, Владимир Путин, Нарышкин, Львов, Западная Украина, Литва
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
В Варшаве забыли, что Польша благодаря Сталину получила много западных земель. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша рассматривает вопрос ввода войск на территорию Западной Украины. Глава государства отметил, что если польские части войдут, например, во Львов, то они там и останутся, причём останутся навсегда.
Путин напомнил, что в этих действиях Польши не будет ничего нового. Ведь после поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.
В 1920 году Польша захватила часть Литвы – Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. "Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли", отметил Путин.
После этого, Польша договорилась с Гитлером о разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора.
В 20–30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия, добавил Путин.
Российский лидер отметил, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика – трагедией 1939 года, когда она была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность. Польша смогла восстановить свою государственность в огромной степени благодаря Советскому Союзу.
"И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - сказал Путин.