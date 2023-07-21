Путин напомнил Польше о подарке Сталина - 21.07.2023 Украина.ру
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Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин напомнил Польше о подарке Сталина - 21.07.2023 Украина.ру
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
В Варшаве забыли, что Польша благодаря Сталину получила много западных земель. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:08
новости
польша
россия
украина
территория
зарубежье
владимир путин
нарышкин
львов
западная украина
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Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша рассматривает вопрос ввода войск на территорию Западной Украины. Глава государства отметил, что если польские части войдут, например, во Львов, то они там и останутся, причём останутся навсегда.Путин напомнил, что в этих действиях Польши не будет ничего нового. Ведь после поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.В 1920 году Польша захватила часть Литвы – Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. "Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли", отметил Путин.После этого, Польша договорилась с Гитлером о разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора.В 20–30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия, добавил Путин.Российский лидер отметил, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика – трагедией 1939 года, когда она была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность. Польша смогла восстановить свою государственность в огромной степени благодаря Советскому Союзу.
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новости, польша, россия, украина, территория, зарубежье, владимир путин, нарышкин, львов, западная украина, литва
Новости, Польша, Россия, Украина, территория, Зарубежье, Владимир Путин, Нарышкин, Львов, Западная Украина, Литва

Путин напомнил Польше о подарке Сталина

14:08 21.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
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В Варшаве забыли, что Польша благодаря Сталину получила много западных земель. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша рассматривает вопрос ввода войск на территорию Западной Украины. Глава государства отметил, что если польские части войдут, например, во Львов, то они там и останутся, причём останутся навсегда.
Путин напомнил, что в этих действиях Польши не будет ничего нового. Ведь после поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.
В 1920 году Польша захватила часть Литвы – Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. "Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли", отметил Путин.
После этого, Польша договорилась с Гитлером о разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора.
В 20–30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия, добавил Путин.
Российский лидер отметил, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика – трагедией 1939 года, когда она была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность. Польша смогла восстановить свою государственность в огромной степени благодаря Советскому Союзу.
"И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - сказал Путин.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
13:49
Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по УкраинеПрезидент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину внимательно отслеживать планы Польши касательно Украины. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля
 
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