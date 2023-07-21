https://ukraina.ru/20230721/1048167946.html

Путин напомнил Польше о подарке Сталина

Путин напомнил Польше о подарке Сталина - 21.07.2023 Украина.ру

Путин напомнил Польше о подарке Сталина

В Варшаве забыли, что Польша благодаря Сталину получила много западных земель. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России

2023-07-21T14:08

2023-07-21T14:08

2023-07-21T14:08

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Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша рассматривает вопрос ввода войск на территорию Западной Украины. Глава государства отметил, что если польские части войдут, например, во Львов, то они там и останутся, причём останутся навсегда.Путин напомнил, что в этих действиях Польши не будет ничего нового. Ведь после поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.В 1920 году Польша захватила часть Литвы – Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. "Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли", отметил Путин.После этого, Польша договорилась с Гитлером о разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора.В 20–30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия, добавил Путин.Российский лидер отметил, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика – трагедией 1939 года, когда она была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность. Польша смогла восстановить свою государственность в огромной степени благодаря Советскому Союзу.

https://ukraina.ru/20230721/1048165954.html

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