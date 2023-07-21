F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби - 21.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230721/1048156653.html
F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби
F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби - 21.07.2023 Украина.ру
F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби
Американские истребители F-16 могут поставить Украине к концу года, но они вряд ли смогут изменить ситуацию, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News
2023-07-21T09:38
2023-07-21T09:38
новости
украина
сша
зарубежье
f-16
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_5d2367604b2ea027c6ab33f719a3155a.jpg
По мнению Кирби, ВСУ гораздо важнее получить артиллерию.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230720/1048136764.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_4a87111ddc849090ff1982f54d78c06d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, зарубежье, f-16, джон кирби
Новости, Украина, США, Зарубежье, F-16, Джон Кирби

F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби

09:38 21.07.2023
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Американские истребители F-16 могут поставить Украине к концу года, но они вряд ли смогут изменить ситуацию, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News
"F-16 туда поступят, вероятно, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию", - сообщил Кирби.
По мнению Кирби, ВСУ гораздо важнее получить артиллерию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.
Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.
Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.
Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
Вчера, 12:43
Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16В Румынии объявили набор инструкторов для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16. Об этом сообщает издание Ziare 20 июля
 
НовостиУкраинаСШАЗарубежьеF-16Джон Кирби
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Недовольство в рядах ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине - Politico
10:59Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ
10:56Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
10:43Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов
10:29Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
10:14Пентагон сообщил о хищении переданного Украине вооружения - CNN
10:12"Гонитель православных" Ткаченко подал в отставку
10:10Сгорели тонны гороха и ячменя: ракеты попали в агропредприятие под Одессой
10:04Польша начинает очередную войну с ЕС. На этот раз угольную
09:38F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби
09:16Виктор Горбачев: России нужно закончить СВО за 5 лет, чтобы не сбивать F-16 на Украине
09:00Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля
08:11Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерно
08:08Переписка Блаженнейшего Онуфрия с владыкой Павлом, как свидетельство катастрофы украинского православия
08:00Кючук-Кайнарджи: окно в Европу Екатерины Великой
07:56Санкционная война Киева. Мародёрство, расклейка ярлыков на заказ и эффект смещения
07:47"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы
07:30"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
07:23Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
07:15"Это мощнейший урон". Военный эксперт о том, как в Одессе сгорел ценный ресурс для наступления ВСУ
Лента новостейМолния