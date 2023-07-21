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F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби

F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби - 21.07.2023 Украина.ру

F-16 поставят на Украину до конца года - Кирби

Американские истребители F-16 могут поставить Украине к концу года, но они вряд ли смогут изменить ситуацию, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News

2023-07-21T09:38

2023-07-21T09:38

2023-07-21T09:38

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f-16

джон кирби

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По мнению Кирби, ВСУ гораздо важнее получить артиллерию.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230720/1048136764.html

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новости, украина, сша, зарубежье, f-16, джон кирби