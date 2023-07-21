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Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз

Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз - 21.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз

Чтобы обезопасить Крымский мост от ударов с моря необходимо построить вдоль него от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея ПВО Юрий Кнутов

2023-07-21T07:23

2023-07-21T07:23

2023-07-21T07:24

новости

крымский мост

украина

беспилотники

очаков

одесса

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По его словам, следующая атака наверняка будет готовиться подводными беспилотниками.У Украины есть шесть таких беспилотников, способных погружаться на глубину в 100 метров. Дальность действия у них 60 километров. Ни из Очакова, ни из Одессы они не дойдут, но их можно модернизировать, поэтому нам надо быть предельно внимательными.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крымский мост, украина, беспилотники, очаков, одесса