Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз - 21.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз - 21.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
Чтобы обезопасить Крымский мост от ударов с моря необходимо построить вдоль него от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея ПВО Юрий Кнутов
2023-07-21T07:23
2023-07-21T07:24
новости
крымский мост
украина
беспилотники
очаков
одесса
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По его словам, следующая атака наверняка будет готовиться подводными беспилотниками.У Украины есть шесть таких беспилотников, способных погружаться на глубину в 100 метров. Дальность действия у них 60 километров. Ни из Очакова, ни из Одессы они не дойдут, но их можно модернизировать, поэтому нам надо быть предельно внимательными.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, крымский мост, украина, беспилотники, очаков, одесса
Новости, Крымский мост, Украина, беспилотники, Очаков, Одесса

Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз

07:23 21.07.2023 (обновлено: 07:24 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Чтобы обезопасить Крымский мост от ударов с моря необходимо построить вдоль него от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея ПВО Юрий Кнутов
По его словам, следующая атака наверняка будет готовиться подводными беспилотниками.
У Украины есть шесть таких беспилотников, способных погружаться на глубину в 100 метров. Дальность действия у них 60 километров. Ни из Очакова, ни из Одессы они не дойдут, но их можно модернизировать, поэтому нам надо быть предельно внимательными.
"А в случае с надводными беспилотниками, как мне кажется, использовались гидроциклы. Радиолокатор почти не видит композиты из пластика. Грузоподъемность у них почти 300 килограмм, бак на 60 литров, расход топлива 8 литров на 100 километров. Он может пройти без заправки до 600 километров. И у него стоит программа, которая позволяет ему нырять или двигаться в притопленном состоянии, когда его почти невидно. Он мог подойти к мосту и подорваться", - рассказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКрымский мостУкраинабеспилотникиОчаковОдесса
 
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