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Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз - 21.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
Чтобы обезопасить Крымский мост от ударов с моря необходимо построить вдоль него от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея ПВО Юрий Кнутов
2023-07-21T07:23
2023-07-21T07:23
2023-07-21T07:24
новости
крымский мост
украина
беспилотники
очаков
одесса
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По его словам, следующая атака наверняка будет готовиться подводными беспилотниками.У Украины есть шесть таких беспилотников, способных погружаться на глубину в 100 метров. Дальность действия у них 60 километров. Ни из Очакова, ни из Одессы они не дойдут, но их можно модернизировать, поэтому нам надо быть предельно внимательными.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, украина, беспилотники, очаков, одесса
Новости, Крымский мост, Украина, беспилотники, Очаков, Одесса
Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий раз
07:23 21.07.2023 (обновлено: 07:24 21.07.2023)
Чтобы обезопасить Крымский мост от ударов с моря необходимо построить вдоль него от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея ПВО Юрий Кнутов
По его словам, следующая атака наверняка будет готовиться подводными беспилотниками.
У Украины есть шесть таких беспилотников, способных погружаться на глубину в 100 метров. Дальность действия у них 60 километров. Ни из Очакова, ни из Одессы они не дойдут, но их можно модернизировать, поэтому нам надо быть предельно внимательными.
"А в случае с надводными беспилотниками, как мне кажется, использовались гидроциклы. Радиолокатор почти не видит композиты из пластика. Грузоподъемность у них почти 300 килограмм, бак на 60 литров, расход топлива 8 литров на 100 километров. Он может пройти без заправки до 600 километров. И у него стоит программа, которая позволяет ему нырять или двигаться в притопленном состоянии, когда его почти невидно. Он мог подойти к мосту и подорваться", - рассказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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