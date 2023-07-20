https://ukraina.ru/20230720/1048125296.html

Юрий Кнутов: Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и оставить ВСУ с двумя бригадами

Юрий Кнутов: Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и оставить ВСУ с двумя бригадами - 20.07.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и оставить ВСУ с двумя бригадами

Нам нужно дождаться, пока вместо 10 бригад у Украины в резерве останутся хотя бы две. Только тогда можно думать о чем-то большем. Пока же у противника слишком... Украина.ру, 20.07.2023

2023-07-20T04:01

2023-07-20T04:01

2023-07-20T04:01

интервью

россия (рф)

всу

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одесса

николаев

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Нам нужно дождаться, пока вместо 10 бригад у Украины в резерве останутся хотя бы две. Только тогда можно думать о чем-то большем. Пока же у противника слишком много сил, которые он может перебросить в тот же район Одессы и Николаева. В этом случае мы понесем большие потери и желаемого результата не добьемся, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий КнутовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что наши войска в ночь на 19 июня не только нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, но и по авиабазе "Канатово" в Кировоградской области.- Юрий Альбертович, в чем именно состоит важность этой авиабазы и Кировограда в целом для противника?- На Украине есть целый ряд аэродромов, которые находятся не так далеко от линии боевого соприкосновения. Все они должны подвергаться нашим массированным атакам, поскольку там могут базироваться самолеты Су-24, способные ракеты StormShadow и французский "Скальп".Дальность этих ракет составляет 300 километров. Фронтовые бомбардировщики могут подходить на расстояние в 100 километров, производить пуски и поражать тылы на дальности в 200 километров, оставаясь вне зоны действия российских систем ПВО, которые размещаются за линией соприкосновения.Чтобы этого не произошло, мы должны работать по аэродромам, уничтожая носителей этих крылатых ракет. Причем надо бить не только по местам стоянки, но и по взлетно-посадочным полосам, чтобы их нельзя было использовать для взлета и посадки.- А удары по Одессе? Зачем противник туда стянул столько всего нужного, если знал, какое важное значение она для нас имеет?- Одесса была под прикрытием зерновой сделки. И под прикрытием различных гуманитарных миссий противник сосредоточил там производство морских беспилотников и склады с горюче-смазочными материалами. Поэтому мы и нанесли два удара.Первый удар был нанесен по заводу, который производил морские беспилотники. Потом удар был нанесен в районе Одессы и Николаева по хранилищу топлива на 70 тысяч тонн. Это мощнейший урон для группировки украинской армии, которая могла бы заправить свою бронетехнику для проведения "контрнаступа".А ночью был нанесен еще один удар по Одессе, когда были выведены из строя зерновые терминалы и маслоприемники. Зеленский же говорил, что он будет продолжать зерновую сделку без участия России. Поэтому все, что связано с перегрузкой зерна и масла, было уничтожено. Зеленскому таким образом дали понять, что он может забыть про сделку без участия России.- Если отталкиваться от опыта наших прошлых ударов по тылам, когда мы увидим эффект на поле боя? Что тогда сможет предпринять противник?- Этот эффект мы быстро не увидим.Сегодня вышло очень интересное интервью председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Милли. Он сказал, что всего НАТО подготовил 63 тысячи украинских военнослужащих и 17 бригад. Ранее была информация, что НАТО подготовил 12 бригад для контрнаступа (9 в странах Альянса, а 3 подготовили поляки на Украине).Сергей Шойгу ранее называл потери ВСУ в 26 тысяч человек. Через неделю называлась цифра в 28 тысяч. Следовательно, шесть-семь бригад либо разгромлены, либо отправлены на переформирование. Но порядка десяти бригад еще у противника есть. И они еще представляют серьезную силу, чтобы давить на наши укрепления и пытаться реализовать план "контрнаступа".Другое дело, что ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях складывается в нашу пользу. Там река Оскол фактически отрезает коммуникации украинской армии. Если мы возьмем Купянск и подойдем к Лиману, то с Лимана у нас появится возможность идти на Славянск. И группировка между Купянском и Лиманом будет зажата. Если они не успеют оттуда сбежать, нам останется их только перемалывать.И если наше наступление там успешно продолжится, ВСУ будут ждать серьезные проблемы.- Если мы хотим идти от Купянска к Лиману, нам придется брать Изюм.- Да. Я имею в виду наши ближайшие задачи.Уже дураку понятно, что после теракта на Крымском мосту нам надо рассматривать вопрос Одессы и Николаева. Но чтобы обезопасить мост от ударов с моря необходимо построить вдоль моста от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников.Следующая атака наверняка будет готовиться подводными беспилотниками. У Украины есть шесть таких беспилотников, способных погружаться на глубину в 100 метров. Дальность действия у них 60 километров. Их надо с корабля запускать. Ни из Очакова, ни из Одессы они не дойдут. Но их можно модернизировать. Поэтому нам надо быть предельно внимательными.А в случае с надводными беспилотниками, как мне кажется, использовались гидроциклы. Радиолокатор почти не видит композиты из пластика. Грузоподъемность у них почти 300 килограмм, бак на 60 литров, расход топлива 8 литров на 100 километров. Он может пройти без заправки до 600 километров. И у него стоит программа, которая позволяет ему нырять или двигаться в притопленном состоянии, когда его почти невидно. Он мог подойти к мосту и подорваться.- В продолжении морской темы. Будем ли мы брать под контроль морское и воздушное пространство в районе острова Змеиный?- Только в том случае, если мы будем готовить десант в Одессу. Но пока нет данных, что такая операция готовится.Вообще мы сейчас не должны вести речь о наступательных операциях кроме Харьковского участка, где у нас уже давно дела идут неплохо. Там наши артиллеристы и летчики хорошо работают. С того направления все время идут позитивные сводки.Нам нужно дождаться, пока вместо 10 бригад у Украины в резерве останутся хотя бы две. Только тогда можно думать о чем-то большем. Пока же у противника слишком много сил, которые он может перебросить в тот же район Одессы и Николаева. В этом случае мы понесем большие потери и желаемого результата не добьемся.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия (рф), всу, украина, аэродромы, нато, купянск, кировоград, одесса, николаев, зерновая сделка