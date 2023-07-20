Российские войска создали непреодолимое препятствие для ВСУ: что говорили об Украине в мире 20 июля
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
Почему проваливается наступление ВСУ
Контрнаступление ВСУ продвигается гораздо медленнее, чем рассчитывали и в Киеве, и на Западе, рассказывает британская газета Financial Times.
"Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух", - говорится в статье.
Бойцы ВСУ на запорожском и донецком направлениях называют российские минные поля "скрытой угрозой, которая стала источником психологических мучений", и винят их в "болезненно медленном" продвижении.
"Мы можем наступать десятью бригадами, но это не сработает, потому что мины повсюду, мины через каждые полметра", - говорит командир 78-го десантно-штурмового полка ВСУ с позывным "Султан", который после подрыва на мине-растяжке находится в полевом госпитале.
Некоторую защиту украинским войскам обеспечивали американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard 2, но многие западные машины вышли из строя как раз на минных полях, и военным пришлось идти пешком под огнём по заминированным территориям.
Военное руководство Украины, как пишет The Financial Times, просит у западных союзников больше оборудования для разминирования, США поставили меньше обещанного.
30 июня, 10:10Чем воюют на УкраинеМинные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войнеПроблема обеспечения активного передвижения, маневрирования на линии фронта своих наземных войск и препятствование подобным действиям противника приобрела особую значимость и актуальность в современной войне.
Эксперты предупреждают, что новые поставки западной спецтехники для борьбы с минами проблему полностью не решат. По словам сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, даже для хорошо оснащённых западных армий, в том числе США, было бы сложно прорвать эшелонированную оборону.
"Настоящая проблема для украинских войск не в том, чтобы просто прорвать первый оборонительный рубеж.
Это надо сделать, сохранив достаточно ресурсов, достаточно горючего, чтобы воспользоваться прорывом и достичь стратегических целей этого наступления", - отмечает руководитель программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.
Западной техники полно – ремонтировать нечем
Тем временем ВСУ испытывают нехватку запчастей для ремонта поставленной Западом военной техники, включая БМП Bradley, пишет американская газета The Washington Post.
Из-за этого, как рассказали корреспондентам украинские военные, они не могут быстро ремонтировать повреждённые машины и отправлять их обратно на фронт. Им приходится использовать одни Bradley в качестве "доноров" – переставлять исправные детали на другие машины, а потом отправлять БМП на ремонт в Польшу.
Дополнительные запчасти бойцы получают через старших командиров, а их ресурсы ограничены.
Именно из-за отсутствия запчастей для ремонта ВСУ приостановили эксплуатацию американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin.
9 марта, 14:39Уже 20 лет не выпускают: Польша готовится производить "древние" запчасти к немецким танкам для УкраиныПольша планирует стать ремонтным хабом для устаревших немецких танков Leopard, которые поставляются на Украину, сообщает РИА Новости 9 марта со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака
Вместо мира европейские дипломаты переключились на войну
Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе журналисты спросили министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, не беспокоит ли Запад отсутствие побед ВСУ и перспектива, что "всё это будет продолжаться".
"Это всё будет продолжаться. Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", - признался дипломат.
Тем не менее, он считает, что Западу и в частности Евросоюзу не остаётся ничего, кроме как продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную.
"Мы, главы МИД стран ЕС, в обычной ситуации мы не должны заниматься оружием и боеприпасами, но такова сейчас наша задача", - добавил Ассельборн.