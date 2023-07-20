Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков рассказал о достигнутых и недостигнутых целях Запада за время специальной военной операции на Украине. Об этом Пушков 20 июля сообщил на брифинге в пресс-центре МИА "Россия Сегодня"
Запад смог в контексте противостояния с Россией "консолидироваться и создать прочную информационную платформу, с которой он атакует" Россию, заявил Пушков. По словам сенатора, виден даже определённый набор тезисов, который используется для информационных атак, "их как будто рассылают по западным СМИ".
В то же время Западу не убедить незападный мир следовать их антироссийской политике.
"Это подтвердил, в частности, недавно завершившийся саммит стран Латинской Америки и ЕС — Евросоюзу не удалось включить в повестку антироссийскую резолюцию. Думаю, что это останется устойчивой тенденцией", — подчеркнул сенатор.
Также Западу не удалось навязать миру видение на конфликта Украине как конфликта между якобы авторитаризмом (Москвой) и "демократией и независимостью" (Киевом), считает Пушков. Администрация США провела два мировых саммита в поддержку "демократии", что в итоге восстановило схему холодной войны.
10:44На кого работает время? Чем и как может закончиться российско-украинский военный конфликтМнение о том, что украинское наступление идёт вовсе не теми темпами, которые планировались, уже признано на всех уровнях. В Киеве, очевидно, полагали, что события будут развиваться примерно так же, как во время наступления в Харьковской области. Однако расчёты эти оказались неверными. Остаётся обсуждать вопрос о том, как будет завершаться конфликт