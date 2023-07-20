Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО

На кого работает время? Чем и как может закончиться российско-украинский военный конфликт

Мнение о том, что украинское наступление идёт вовсе не теми темпами, которые планировались, уже признано на всех уровнях. В Киеве, очевидно, полагали, что события будут развиваться примерно так же, как во время наступления в Харьковской области. Однако расчёты эти оказались неверными. Остаётся обсуждать вопрос о том, как будет завершаться конфликт