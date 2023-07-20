Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО - 20.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230720/1048144144.html
Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО
Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО - 20.07.2023 Украина.ру
Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков рассказал о достигнутых и недостигнутых целях Запада за время специальной военной операции на Украине. Об этом Пушков 20 июля сообщил на брифинге в пресс-центре МИА "Россия Сегодня"
2023-07-20T15:22
2023-07-20T15:22
новости
россия (рф)
запад
алексей пушков
сенатор
сво
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036934579_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f9c179c4741df755c86c3c4b1ea94fe1.jpg
Запад смог в контексте противостояния с Россией "консолидироваться и создать прочную информационную платформу, с которой он атакует" Россию, заявил Пушков. По словам сенатора, виден даже определённый набор тезисов, который используется для информационных атак, "их как будто рассылают по западным СМИ".В то же время Западу не убедить незападный мир следовать их антироссийской политике. Также Западу не удалось навязать миру видение на конфликта Украине как конфликта между якобы авторитаризмом (Москвой) и "демократией и независимостью" (Киевом), считает Пушков. Администрация США провела два мировых саммита в поддержку "демократии", что в итоге восстановило схему холодной войны.
https://ukraina.ru/20230720/1048132425.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036934579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8455df512a0fea1d12f8da5911c99a55.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), запад, алексей пушков, сенатор, сво, ес
Новости, Россия (РФ), Запад, Алексей Пушков, сенатор, СВО, ЕС

Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО

15:22 20.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков рассказал о достигнутых и недостигнутых целях Запада за время специальной военной операции на Украине. Об этом Пушков 20 июля сообщил на брифинге в пресс-центре МИА "Россия Сегодня"
Запад смог в контексте противостояния с Россией "консолидироваться и создать прочную информационную платформу, с которой он атакует" Россию, заявил Пушков. По словам сенатора, виден даже определённый набор тезисов, который используется для информационных атак, "их как будто рассылают по западным СМИ".
В то же время Западу не убедить незападный мир следовать их антироссийской политике.
"Это подтвердил, в частности, недавно завершившийся саммит стран Латинской Америки и ЕС — Евросоюзу не удалось включить в повестку антироссийскую резолюцию. Думаю, что это останется устойчивой тенденцией", — подчеркнул сенатор.
Также Западу не удалось навязать миру видение на конфликта Украине как конфликта между якобы авторитаризмом (Москвой) и "демократией и независимостью" (Киевом), считает Пушков. Администрация США провела два мировых саммита в поддержку "демократии", что в итоге восстановило схему холодной войны.
В Москве куранты на Спасской башне московского Кремля временно остановят в связи с плановой заменой колоколов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
10:44
На кого работает время? Чем и как может закончиться российско-украинский военный конфликтМнение о том, что украинское наступление идёт вовсе не теми темпами, которые планировались, уже признано на всех уровнях. В Киеве, очевидно, полагали, что события будут развиваться примерно так же, как во время наступления в Харьковской области. Однако расчёты эти оказались неверными. Остаётся обсуждать вопрос о том, как будет завершаться конфликт
 
НовостиРоссия (РФ)ЗападАлексей ПушковсенаторСВОЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46Депутат Кузнецов: на Украине можно попасть в тюрьму за сообщение родственникам
16:45В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном море
16:37Не удары возмездия: что остановит Киев от следующей атаки и как быть с Приднестровьем - Амерберг. Видео
16:21ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP
16:00Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии
15:59Конец зерновой сделки, что дальше? Прогнозы экспертов
15:44"Турецкие обезьяны". В финском правительстве нашли очередного нациста
15:36Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся
15:33Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам
15:25"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия
15:23Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины
15:22Сенатор Пушков рассказал, чего не удалось достичь Западу за время СВО
14:27Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти
14:27"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP
14:24Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
13:59Беременный Кен и хагги-ваги. Депутат Госдумы Бутина хочет защитить детей от кукол-трансгендеров
13:37США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны
13:19Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
13:10Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
13:07Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут
Лента новостейМолния